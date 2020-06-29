Как на Android запретить звонки с неизвестных номеров

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Наверное, вы уже успели заметить, что такое явление, как почтовый спам, в последнее время практически сошло на нет. Но поскольку природа, равно, как и всё остальное, не терпит пустоты, предположить, что оно просто исчезло, было бы опрометчиво. Куда вероятнее, что все те, кто раньше спамил на почту, теперь вложились в телефонный спам. Во всяком случае, у меня не проходит и дня, что кто-то не позвонил мне и не начал предлагать какую-нибудь чушь вроде обучения инвестированию, оформления кредитной карты или подключения к новому сотовому оператору, которого на самом деле не существует. Хорошо, что есть простые способы от этого избавиться.

Надоел телефонный спам? От него можно избавиться

Как продлить поддержку Android, или Сколько в реальности может обновляться ваш смартфон

Как оказалось, тех, кто хотел бы избавиться от телефонного спама и нежелательных звонков, довольно много. Понять это можно по запросам в Google. Если вы наберёте даже «Как заблокировать…» или «Как запретить…», не дописывая остаток фразы, вы увидите, что в самом верху поисковой выдачи будут располагаться запросы «как заблокировать звонки с неизвестных номеров», «как заблокировать звонки с незнакомых номеров» и «как запретить звонки с неизвестных номеров». Значит, такая потребность возникает плюс-минус у всех. К счастью, я могу вам помочь разобраться с этим.

Блокировка номеров на Android

  • Скачайте приложение Телефон от Google – оно очень удобное и интуитивное, не пожалеете;

На Android очень просто заблокировать неизвестные звонки

  • Раздайте ему привилегии и назначьте его в качестве основного средства приёма и совершения звонков;
  • Запустите приложение, вызовите контекстное меню (три вертикальных точки в правом верхнем углу) и выберите «Заблокировано»;
  • В нижней части экрана перейдите во вкладку «Правила блокировки» — «Правила блокировки вызовов»;

Блокируйте те категории номером, которые выберете сами

  • Выберите нужные параметры – Блокировка неизвестных номеров или Блокировка скрытых номеров – и активируйте их.

Ваш почтовый ящик находится в списке. Что это такое и как себя вести

Важно понимать, что термины «неизвестные» и «скрытые» номера – это разные вещи. К неизвестным относятся те, которые не записаны в вашу адресную книгу, а ко вторым принадлежат те, чьи абоненты пользуются режимом инкогнито, запрещая отображение телефонного номера у вызываемых абонентов. Как правило, в таких случаях на экране вашего смартфона отображается надпись «Номер не определён» или «Подавленный номер». Это не большая трагедия, но многим не нравится, что им звонит кто-то со скрытого номера, и не позволяет заранее определить, стоит ли отвечать на звонок или нет.

Определитель номера на Android

Основная проблема функции блокирования незнакомых номеров состоит в том, что вам не сможет дозвониться тот, чьего номера нет в списке контактов. Это сильно усложняет связь с курьерами, которые постоянно звонят с разных номеров, таксистами, которые зачастую подъезжают не туда, куда их вызвали, государственными органами и т.д. Поэтому, если вы часто что-нибудь заказываете, блокировка – явно не ваш выход. А вот определитель номера – ваш.

Для работы определителя требуется заменить голосовой ассистент

  • Раздайте ему необходимые привилегии;
  • Перейдите в «Настройки» — «Голосовой помощник» и назначьте Алису в качестве ассистента по умолчанию;

Только после этого можно включить определитель номера

  • Запустите Яндекс, откройте список доступных сервисов и включите «Определитель номера».

Как посмотреть стикер перед отправкой и другие удобные жесты Telegram

После этого сервис Яндекса начнёт определять все или почти все незнакомые номера, с которых вам поступают вызовы. Как правило, встроенный определитель работает довольно эффективно и определяет даже личные номера курьеров – разумеется, при условии, что кто-то из пользователей внёс их в базу. Но поскольку сервис существует уже давно, за широту охвата телефонных номеров можно быть абсолютно спокойным.

Теги
Читайте также
Мне не нужна видеокамера в смартфоне. А вам?

Вот уже два года как камерофоны удерживают вершину трендов на рынке смартфонов. Это было вполне ожидаемо, поскольку гонка производительности уже давно себя исчерпала, а вот мобильная фотография получила новый виток популярности. Сам я никогда особенно не увлекался фотосъёмкой, однако только за этот год наделал больше двух тысяч фотографий. Бесспорно, на каждый удачный снимок в моей библиотеке приходится по пять неудачных, но, что интересно, среди них нет ни одного видео.

Читать далее
Google добавит в Android продвинутый определитель номеров

Обширные возможности Google позволяют ей делать такое, о чём многие из её конкурентов могут только мечтать. Если помните, это именно она первой реализовала портретную съёмку на одиночную камеру, улучшила цифровую стабилизацию настолько, что она стала не хуже оптической, и научила смартфон распознавать жесты в воздухе. Я уже не говорю об отлаженной системе борьбы со спамом и нежелательными сообщениями, которые успешно применяются в фирменных клиентах почты и SMS от Google. Осталось дело за малым – встроить в приложение звонков для Android нормальный определитель номеров.

Читать далее
Гендиректор Xiaomi назвал три своих любимых смартфона

Кто бы что ни говорил, но для большинства людей выбрать себе новый смартфон – это та ещё задачка. Причём сложнее всего оказывается выбрать не из десятка, а из последних двух-трёх моделей, вышедших в финал, после того как все остальные по тем или иным причинам будут отсеяны. Именно о финалистах мы стараемся разузнать как можно больше. Не последнюю роль в выборе может сыграть мнение какого-то инфлюенсера, который использует ту или иную модель независимо от причин, по которым он её выбрал. Видимо, поэтому генеральный директор Xiaomi решил пролить свет на аппараты, которым он лично даёт предпочтение.

Читать далее

Новый комментарий