Как на Android запретить звонки с неизвестных номеров

Наверное, вы уже успели заметить, что такое явление, как почтовый спам, в последнее время практически сошло на нет. Но поскольку природа, равно, как и всё остальное, не терпит пустоты, предположить, что оно просто исчезло, было бы опрометчиво. Куда вероятнее, что все те, кто раньше спамил на почту, теперь вложились в телефонный спам. Во всяком случае, у меня не проходит и дня, что кто-то не позвонил мне и не начал предлагать какую-нибудь чушь вроде обучения инвестированию, оформления кредитной карты или подключения к новому сотовому оператору, которого на самом деле не существует. Хорошо, что есть простые способы от этого избавиться.

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Как оказалось, тех, кто хотел бы избавиться от телефонного спама и нежелательных звонков, довольно много. Понять это можно по запросам в Google. Если вы наберёте даже «Как заблокировать…» или «Как запретить…», не дописывая остаток фразы, вы увидите, что в самом верху поисковой выдачи будут располагаться запросы «как заблокировать звонки с неизвестных номеров», «как заблокировать звонки с незнакомых номеров» и «как запретить звонки с неизвестных номеров». Значит, такая потребность возникает плюс-минус у всех. К счастью, я могу вам помочь разобраться с этим.

Блокировка номеров на Android

Скачайте приложение Телефон от Google – оно очень удобное и интуитивное, не пожалеете;

Раздайте ему привилегии и назначьте его в качестве основного средства приёма и совершения звонков;

Запустите приложение, вызовите контекстное меню (три вертикальных точки в правом верхнем углу) и выберите «Заблокировано»;

В нижней части экрана перейдите во вкладку «Правила блокировки» — «Правила блокировки вызовов»;

Выберите нужные параметры – Блокировка неизвестных номеров или Блокировка скрытых номеров – и активируйте их.

Ваш почтовый ящик находится в списке. Что это такое и как себя вести

Важно понимать, что термины «неизвестные» и «скрытые» номера – это разные вещи. К неизвестным относятся те, которые не записаны в вашу адресную книгу, а ко вторым принадлежат те, чьи абоненты пользуются режимом инкогнито, запрещая отображение телефонного номера у вызываемых абонентов. Как правило, в таких случаях на экране вашего смартфона отображается надпись «Номер не определён» или «Подавленный номер». Это не большая трагедия, но многим не нравится, что им звонит кто-то со скрытого номера, и не позволяет заранее определить, стоит ли отвечать на звонок или нет.

Определитель номера на Android

Основная проблема функции блокирования незнакомых номеров состоит в том, что вам не сможет дозвониться тот, чьего номера нет в списке контактов. Это сильно усложняет связь с курьерами, которые постоянно звонят с разных номеров, таксистами, которые зачастую подъезжают не туда, куда их вызвали, государственными органами и т.д. Поэтому, если вы часто что-нибудь заказываете, блокировка – явно не ваш выход. А вот определитель номера – ваш.

Скачайте приложение Яндекс;

Раздайте ему необходимые привилегии;

Перейдите в «Настройки» — «Голосовой помощник» и назначьте Алису в качестве ассистента по умолчанию;

Запустите Яндекс, откройте список доступных сервисов и включите «Определитель номера».

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После этого сервис Яндекса начнёт определять все или почти все незнакомые номера, с которых вам поступают вызовы. Как правило, встроенный определитель работает довольно эффективно и определяет даже личные номера курьеров – разумеется, при условии, что кто-то из пользователей внёс их в базу. Но поскольку сервис существует уже давно, за широту охвата телефонных номеров можно быть абсолютно спокойным.