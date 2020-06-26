Как продлить поддержку Android, или Сколько в реальности может обновляться ваш смартфон

Мы, пользователи Android, уже давно привыкли к тому, что наши смартфоны в лучшем случае будут обновляться два года. По истечении этого срока поддержка прекратится, и даже некогда топовый флагман станет бесперспективным аппаратом, который на вторичном рынке вряд ли захотят покупать со скидкой в 50-70% от первоначальной цены. Но разве могут быть какие-то претензии? Все прекрасно понимают, что продолжать поддержку дольше двух лет производителям не позволяют технические ограничения. Правда, сторонние разработчики про них почему-то ничего не слышали.

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Команда разработчиков Replicant, занимающихся адаптацией новых версий Android для старых смартфонов, смогла портировать Android 10 для Galaxy S3. По их словам, большая разница в возрасте не оказала негативного влияния на работоспособность устройства. Несмотря на то что в этом году смартфону исполняется уже 8 лет, это не стало помехой для – пусть и неофициального – обновления до актуальной версии операционной системы. Всё-таки Galaxy S3 – это слишком старый аппарат, для которого последним доступным обновлением был Android 4.4.3 Jelly Bean.

Android 10 для Galaxy S3

Основная проблема Galaxy S3 – это не его возраст, а откровенно слабое железо. Аппаратную основу смартфона составляет 2-ядерный процессор Snapdragon S4, а объём оперативной памяти равен всего лишь 1 ГБ. Однако даже это не стало препятствием для того, чтобы запустить на смартфоне Android 10. Как объяснили сами разработчики, они отказались от использования сервисов Google, чтобы снизить нагрузку. Поэтому, чтобы не оставлять аппарат без каталога приложений, было решено воспользоваться F-Droid. То есть, из этого можно сделать вывод, что основную нагрузку оказывают именно Google Mobile Services, хоть эта информация и не подтверждена официально.

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А вот о чём известно наверняка, так это о разгоне Android 10 с помощью драйвера Lima. Это кастомный драйвер, который обеспечивает работу графических процессоров Mali 400-й серии. С его помощью разработчикам удалось повысить производительность аппаратной составляющей Galaxy S3 и заставить его максимально эффективно обрабатывать все поступающие команды. В результате, если верить энтузиастам, получилось нечто такое, чем вполне можно пользоваться даже в 2020 году, не слишком напрягаясь по поводу доступного железа.

Продлить обновление Android

Сам факт того, что разработчикам – пусть и со сторонней помощью — удалось портировать Android 10 на Galaxy S3, уже вызывает неподдельное уважение и вопрос: а почему производители не делают то же самое со своими смартфонами? Ведь если дело только в оптимизации, значит, можно попробовать увеличить срок программной поддержки. Я понимаю, что поддержка в течение 8 лет – это действительно перебор. Всё-таки за это время технологии сильно меняются и действительно устаревают. Однако увеличить срок обновления хотя бы в два раза – до 4 лет – скорее всего, можно.

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Ведь, если посудить, то никаких препятствий для продления программной поддержки нет. Возможно, производителям придётся немного заморочиться и переписать чуть больше кода и провести чуть больше этапов отладки и тестирования. Однако в этом случае они гарантированно получат возможность продлить актуальность своих смартфонов, которые потребители будут покупать гораздо охотнее, если будут знать, что их гаджет не превратится в тыкву спустя два года, а протянет хотя бы четыре.