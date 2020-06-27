Ваш почтовый ящик находится в списке. Что это такое и как себя вести

Думаю, вы уже обратили внимание, что в последние несколько лет спама, который засорял электронную почту, стало кратно меньше. Сказалась эффективная работа алгоритмов почтовых сервисов, которые определяют адреса, занимающиеся рассылками, анализируют их содержимое и блокируют ещё до того, как они вообще что-нибудь отправят. Тем не менее, время от времени подобного рода письма всё-таки проскальзывают и из-за того, что многие пользователи совсем отвыкли от спам-рассылок, ведутся на их содержимое и подвергают себя и свои данные опасности. За примерами далеко ходить не надо.

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Несколько дней назад мне на почту пришло сообщение якобы от Google, в котором говорилось примерно следующее: «Ваш почтовый ящик находится в списке! 01.07.2020 он удалится!». Несмотря на то что обычно ничего подобного до меня не доходит, я хорошо умею распознавать мошеннические письма. Обычно для этого достаточно внимательно посмотреть на адрес, с которого было отправлено послание. Практически наверняка в доменном имени будут использоваться дополнительные слова или символы при общем сходстве с оригинальным почтовым адресом Google.

Как понять спам

На моё удивление адрес действительно принадлежал Google, и это даже заставило меня на секунду задуматься: неужели всё-таки правда? Но здравый смысл возобладал, и я решил внимательнее перечитать письмо, вчитываясь в каждое слово и расставляя в голове мысленные акценты. Понимание, что происходит, пришло почти сразу. Я обратил внимание на то, что не заметил в спешке, когда только получил письмо, — во-первых, на логотип «Google Форм», через которые было отправлено послание, во-вторых, на ссылку, которая была завёрнута в bitly, а, в-третьих, на предложение получить какой-то подарок.

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То есть отправитель сделал всё, чтобы запутать меня и, в общем говоря, у него получилось. Потому что логотип и адрес «Google Форм» сработали как надо. Я действительно решил, что отправителем сообщения была Google и поначалу даже не обратил внимание на содержимое письма, кроме оповещения об удалении. Логично, что сама компания не стала бы связываться со мной таким способом. Поэтому остальные этапы проверки я пустил на самотёк – для собственного успокоения и для того, чтобы рассказать обо всём вам. Для начала я «развернул» ссылку и понял, что она ведёт вовсе не на сайт Google, а потом взял, да и перешёл по ней, чтобы посмотреть, что будет.

Спам в Gmail

К моему счастью, оказалось, что это обычная, пусть и очень замороченная, реклама лотереи «Спортлото», в которой мне предлагалось поучаствовать. Не то чтобы я сильно разочаровался, но всё-таки я рассчитывал увидеть фишинговую страницу, где от меня потребуют ввести логин и пароль от моей учётной записи Google, чтобы «увести» её у меня. Само собой, ничего из этого я делать не стал бы, равно, как и регистрироваться в лотерее, однако факт остаётся фактом, — то, с чем я столкнулся, был настоящий спам, который удалось скрыть за логотипом сервиса Google.

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Если вам поступают послания с текстом вроде того, которым пытались напугать меня, не верьте: Google никогда не шлёт подобных сообщений;

Никогда не открывайте ссылки из подозрительных писем, потому что даже банальный переход может спровоцировать загрузку вредоносного файла;

Если вы получили письмо со ссылкой, завёрнутой в bitly, нагуглите сервис, который позволяет развернуть ссылку, и посмотрите, куда она ведёт;

Не вводите свои данные (особенно логин и пароль) на сторонних сайтах, которые якобы предлагают вам отменить удаление учётной записи.

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Эти советы могут показаться слишком очевидными, чтобы им следовать. Однако пренебрежение ими может обернуться для вас серьёзными проблемами. Ведь если кому-то удастся завладеть доступом к вашей учётной записи Google, существует большая вероятность, что этот кто-то сумеет получить контроль и над другими сервисами, которыми вы пользуетесь. Я уже не говорю о том, что это позволит злоумышленнику прочесть вашу переписку, просмотреть запланированные события и, возможно, даже связаться с кем-то от вашего имени.