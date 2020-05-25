Как на Huawei скачать любые приложения и даже Google Play. Официальный способ

Находясь в вынужденной изоляции от Google, Huawei проделала действительно большую работу. Она наконец-то превратила свой киоск приложений AppGallery в настоящий магазин, нашла, чем заменить большую часть сервисов поискового гиганта и даже запустила своего голосового ассистента Celia, который уже на старте оказался вполне удобным и функциональным. Но это всё пустяки по сравнению с тем, Huawei предстояло обойти ограничения американского правительства и открыть пользователям своих смартфонов доступ к приложениям, которых нет в AppGallery.

Ну сколько можно? Huawei просто начала выпускать старые смартфоны под видом новых

Чтобы дать пользователям возможность скачивать приложения американских разработчиков, отказывающихся размещать их в AppGallery, Huawei придумала совершенно новое приложение под названием Petal Search. Несмотря на то что изначально все думали, что оно заменит поисковый сервис Google на смартфонах и планшетах китайского бренда, в результате всё оказалось несколько иначе. Поисковая функция в приложении действительно есть, однако тут она является скорее факультативной, если не сказать побочной. Ведь основной упор в Petal Search сделан на поиск «запрещённых» программ.

Как на Huawei скачать Instagram

Перейдите в AppGallery и скачайте из каталога приложение Petal Search;

Нажмите на поисковую строку и введите название искомого приложения;

Перед вами появится список приложений, соответствующих вашему запросу, и площадки, откуда их можно загрузить;

Нажмите на нужное приложение и подтвердите его загрузку.

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Прежде чем что-то скачивать, обратите внимание на то, откуда скачивается приложение. Название интернет-площадки указывается прямо под его пиктограммой. Если это ресурсы вроде APKPure, APKMirror или DownloadAPK, будьте готовы к тому, что сначала скачается установочный файл, который вам придётся самостоятельно установить, а потом удалить с устройства, чтобы он не занимал драгоценное пространство. Впрочем, для тех, кто не любит платить за софт, загрузка софта извне является вполне себе обычной практикой.

Как скачать на Huawei приложения из Google Play

База приложений, доступ к которым предлагает Petal Search, довольно обширна. Здесь есть не только Instagram, Facebook, WhatsApp и другие популярные приложения от американских разработчиков, но и Google Maps, Google Assistant, YouTube и даже Google Pay. Но если за работоспособность карт, помощника и видеохостинга я, в общем-то, не переживаю, то как будет работать платёжный сервис на устройстве без Google Play Services, мне неизвестно. Впрочем, в Petal Search можно найти и их, поэтому не исключено, что проблем всё-таки не будет, однако я бы не надеялся на положительный исход, учитывая, что Google то и дело блокирует свои сервисы на смартфонах Huawei.

Стоит ли скачивать APK на Android

Безопасно ли то, что предлагает Huawei? Ну, откровенно говоря, да. Во всяком случае, все площадки, с которыми я сталкивался в Petal Search, были мне знакомы и, скорее всего, безопасны. Об одной из них – APKPure – у нас и вовсе выходил подробный материал, обязательно почитайте его, там много интересного. Правда, Huawei отмечает, что не несёт ответственности за контент, который вы скачиваете, поскольку Petal Search является только связующим звеном для тех, кто хочет скачать софт, недоступный в AppGallery. А уж обеспечением собственной безопасности, по мнению компании, должны заниматься сами пользователи.

Насколько популярны сервисы Huawei в мире

Стал бы я сам пользоваться приложениями из Petal Search? Наверное, нет. Всё-таки загрузка APK-файлов – процедура довольно компромиссная. Мало того, что Huawei не даёт вам никаких гарантий относительно их безопасности, так они ещё и занимают на устройстве лишнее пространство. В результате загрузка двух-трёх десятков APK-файлов может лишить вас до одного гигабайта свободной памяти. Поэтому я бы предпочёл скачивать то, что есть, и не пытаться искать обходные пути, которые к тому же ещё и небезопасны.