Как настроить автопереключение Wi-Fi на Android

Несмотря на широкое распространение высокоскоростного и, что самое главное, доступного мобильного интернета, все всё равно предпочитают по возможности переключаться на Wi-Fi. Дома, на работе, в гостях – везде, где есть маршрутизатор с интернетом, он не будет стоять без дела. И дело не столько в халяве, сколько в более стабильном и быстром соединении. Однако бывает и такое, что даже Wi-Fi с гигабитным интернетом может тупить и терять сеть, что нередко бывает в торговых центрах и местах массового скопления людей. В таких случаях логичнее всего было бы автоматически переключиться на другой маршрутизатор, но не все знают, что для этого нужно сделать. Рассказываю, как научить этому ваш смартфон на Android.

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Перед тем, как мы приступим, важно уяснить один момент. Настроить автоматическое переключение можно только в том случае, если в локации, где вы находитесь, есть несколько маршрутизаторов или по крайней мере несколько подключений. Например, 2,4 ГГц и 5 Ггц. Но и этого недостаточно. Не менее важно, чтобы вашему смартфону был открыт доступ к каждой из доступных сетей, а для этого, как правило, необходимо знать пароль. Только в этом случае всё получится, и дальнейшая инструкция будет иметь хоть какой-то смысл.

Приложение для смены Wi-Fi

Перейдите по этой ссылке и скачайте приложение WiFiSwitcher;

Включите Wi-Fi и откройте приложению постоянный доступ к геолокации;

В интерфейсе приложения отметьте галочками сети, к которым у вас есть доступ (между ними WiFiSwitcher будет переключаться автоматически);

Нажмите на контекстное меню и откройте вкладку Settings;

Здесь установите минимальный уровень сигнала, при котором Wi-Fi будет переключаться, и при необходимости отключите запрос на переключение.

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Для вашего же удобства я бы рекомендовал установить уровень сигнала, при котором приложение будет менять подключение, на 1/3 от максимального. По умолчанию ползунок установлен на середине, но, как по мне, это перебор. В этом случае высока вероятность, что WiFiSwitcher будет скакать туда-сюда между разными подключениями, потому что далеко не все маршрутизаторы – особенно, если им приходится работать в помещениях с большим количеством перегородок – способны выдавать достаточно сильный сигнал, чтобы держать его на максимуме.

Автоматическое переключение между Wi-Fi

Другая удобная штука WiFiSwitcher – это функция автоматического переключения, или механизм, отключающий запросы подтверждений на переключение. К сожалению, эта фишка доступна только в платной версии приложения, которое стоит 129 рублей. Честно сказать, не так уж и много, тем более что вы платите за удобство использования Wi-Fi и гарантию поддержания стабильного подключения к интернету. Ведь если смартфон не будет вас доставать своими запросами на переключение, это уже здорово.

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Но нужно понимать, что в домашних условиях функция автоматического переключения между Wi-Fi-сетями, скорее всего, вам не пригодится. Разумеется, если только вы не живёте в собственном доме с большим количеством комнат и как минимум двумя этажами. А вот на работе, особенно если в течение дня вы вынуждены туда-сюда перемещаться по отделам и этажам, платный WiFiSwitcher может прийтись весьма кстати. Он обеспечит вам более стабильное соединение без разрывов, моментально выбирая более сильный сигнал Wi-Fi.