МТС запустил в Москве первую сеть 5G. Как подключиться

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Иван Кузнецов 0

Сегодня, 5 марта 2021 года, мобильный оператор МТС запустил в Москве пилотную сеть 5G. Об этом пишет РБК. Несмотря на то что это тестовый запуск, подключиться к сетям пятого поколения смогут обычные пользователи. За это даже не придётся платить, потому что в рамках пробного запуска доступ к 5G будет бесплатным. Максимальная скорость, которую обеспечивает подключение, составляет 1,5 Гбит/с. Да, это не рекордный показатель, но вполне достойный и соответствующий общемировым стандартам сотовой связи.

МТС

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Тестирование 5G в Москве будет проводиться на 14 площадках. То есть подключиться к сетям пятого поколения можно будет только при условии физической близости к заранее определённым границам локаций, где есть покрытие.

Где в Москве есть 5G

5G от МТС

Тестовый доступ к 5G в Москве будет бесплатным

  • Никольский пассаж, Ветошный переулок;
  • Лубянская площадь, ул. Большая лубянка, Центральный детский магазин;
  • Никольская, отель «St. Regis Москва Никольская»;
  • Ул. Большая Дмитровка, Театральный проезд, ул. Кузнецкий мост, ЦУМ, Петровский пассаж;
  • Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост, Парк Зарядье, Раушская набережная;
  • ЦПКиО им. М. Горького, парк искусств «Музеон», Крымский мост, Фрунзенская и Пречистинская набережные;
  • Пресненская и Краснопресненская набережные у ММДЦ «Москва-Сити», набережная Т. Шевченко и Кутузовский проспект у моста «Багратион»;
  • Университетская площадь у здания МГУ;
  • Смотровая площадка на Воробьёвых горах, Троицкий храм, аттракционы Skypark;
  • Ходынский бульвар, парк «Ходынское поле»;
  • Развлекательный центр «Остров мечты»;
  • Главная аллея и каток ВДНХ;
  • Инновационный центр «Сколково» в районе ул. Малевича.

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5G в Москве работает в частотах 4,4-5 ГГц на полосе band 79. Это именно тот диапазон, который для себя хотело застолбить Министерство обороны, выступая решительно против его передачи для гражданского использования. Возможно, операторское лобби оказалось сильнее, и ведомство было вынуждено уступить. А, возможно, для МТС сделали исключение на тестовый период, а затем, когда придёт время коммерческого запуска, сетям 5G придётся переехать на другие частоты.

Как подключиться к 5G в Москве

Подключиться к сетям 5G в этих локациях вручную будет нельзя. Оператор случайным образом будет отбирать пользователей, которым откроется доступ к сетям пятого поколения, среди тех, чей смартфон поддерживает эту технологию. Представители МТС уверяют, что выбор участников пилотного проекта будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных об их передвижении, близости к озвученным выше локациям, профиле потребления услуг и трафика. То есть сам факт владения устройством с 5G ещё ничего не значит.

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Если вас выберут для участия в тестировании 5G на территории Москвы, вы получите SMS с приглашением подключиться к пилотной сети. Для этого понадобится активировать опцию «Доступ к 5G». Пока точно неизвестно, что именно для этого нужно, но, скорее всего, оператор предложит изменить профиль доступа в интернет, скачав необходимые данные из SMS. Так ли это на самом деле, ещё предстоит выяснить, но вряд ли стоит переживать о том, будет ли смартфон работать в сетях 4G после 5G. Ответ на этот вопрос и так очевидно – будет.

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Но достаточно и того, что 5G в Москве работает в диапазоне 4,4-5 ГГц. Дело в том, что band 79 – это международный стандарт частот 5G, который используется в Европе и США. То есть почти все смартфоны, которые продаются в этих странах или в России, должны работать в 5G-сетях от МТС без каких-либо проблем. Правда, есть сведения, что Apple принудительно отключает 5G на российских iPhone 12. Поэтому, если это действительно так, их владельцы испытать сети пятого поколения пока не смогут.

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