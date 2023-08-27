Как настроить новости ВКонтакте на Андроиде и включить хронологическую ленту

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Кирилл Пироженко

За последние полтора года социальная сеть ВКонтакте переживает вторую молодость. Количество активных пользователей растет, да и все противники VPN тоже перешли именно сюда. С ростом количества контента в подписках лента новостей ВК у многих превратилась в помойку. Но за все годы, которые вы не заходили в VK, появилось множество настроек, которые позволяют навести в ней порядок. Достаточно просто в них разобраться. Так, буквально в пару касаний вы можете скрыть все публикации из конкретного источника или, наоборот, активировать уведомления обо всех новых постах.

Как настроить новости ВКонтакте на Андроиде и включить хронологическую ленту. Если уделить настройке новостей ВК немного времени, то всякого мусора в ней будет меньше. Фото.

Если уделить настройке новостей ВК немного времени, то всякого мусора в ней будет меньше

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А для любителей порядка есть еще одна очень крутая фича. Прямо в настройках приложения VK без всяких танцев с бубном можно активировать хронологическую ленту новостей ВК. Уделите этому 5 минут времени, и вы будете удивлены, как аккуратно могут выглядеть Новости ВКонтакте.

Лента в хронологическом порядке

Многим пользователям социальных сетей не нравится алгоритмическая лента новостей. Все дело в том, что она не позволяет отслеживать, на каком месте вы остановились, и подсовывает вам все больше нового контента. Это, мягко говоря, не очень удобно. Но социальная сеть ВКонтакте позволяет настраивать этот параметр:

Лента в хронологическом порядке. Отображение новостей по хронологии мне кажется наиболее удобным. Фото.

Отображение новостей по хронологии мне кажется наиболее удобным

  • Откройте приложение VK на Андроиде;
  • Перейдите в раздел “Сервисы”;
  • Коснитесь трех горизонтальных полосок в правом верхнем углу и выберите “Настройки”;
  • Откройте раздел “Аккаунт” и в блоке “Ленты новостей” нажмите на “Записи в лентах новостей”;
  • В строке “Порядок записей” переключитесь на “По времени публикации”.

Теперь все новости в вашей ленте расположены в хронологическом порядке. Очень удобная штука, которая позволяет не пропустить действительно важные посты.

Публикация друга в ВК

Стандартная лента новостей ВКонтакте — это сборная солянка из всех ваших подписок. То есть и сообщества, и люди смешиваются в одном месте. Если же вам хочется посмотреть только на то, что выкладывают ваши друзья, то сделать это можно так:

Публикация друга в ВК. Вот так легко можно переключаться на публикации друзей. Фото.

Вот так легко можно переключаться на публикации друзей

  • Откройте приложение ВК и перейдите на вкладку “Главная”;
  • Коснитесь раздела “Лента” и выберите “Друзья”.

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Теперь в ленте будут отображаться только посты людей, на которых вы подписаны. Таким же образом можно посмотреть опубликованные фотографии. Достаточно вместо кнопки “Друзья” в выпадающем списке нажать на “Фотографии”.

Уведомления о новых записях ВК

Если вы подписаны на какое-то сообщество или человека, о публикациях которого вы хотите узнавать одним из первых, то в ВК и для этого есть специальный инструмент. Прямо на странице можно включить уведомления о публикациях. Работает это так:

Уведомления о новых записях ВК. Можно подписаться на публикации сообщества, даже не вступая в него. Главное, чтобы оно было открытым. Фото.

Можно подписаться на публикации сообщества, даже не вступая в него. Главное, чтобы оно было открытым

  • Откройте приложение ВК и перейдите на страницу группы или пользователя, на уведомления о публикациях которого хотите подписаться;
  • В правом верхнем углу страницы нажмите на колокольчик и в выпадающем списке выберите то, на что хотите подписаться.

При создании подписки на сообщество можно включить только уведомления о публикациях. В случае с человеком доступны оповещения об историях. Кстати, таким образом можно узнавать о новых постах на любой открытой страничке и при этом не подписываться на нее.

Как скрыть записи ВКонтакте

Иногда так бывает, что вы подписаны на какое-то сообщество, но не хотите, чтобы его посты попадали в вашу ленту новостей ВКонтакте. Это тоже можно очень легко организовать:

Как скрыть записи ВКонтакте. Нажатием этой кнопки можно отключить отображение публикаций из выбранного источника. Фото.

Нажатием этой кнопки можно отключить отображение публикаций из выбранного источника

  • Откройте приложение VK и перейдите в новостную ленту;
  • Найдите любой пост от источника, который вы бы не хотели видеть в общем списке;
  • Нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу;
  • В выпадающем списке нажмите “Скрыть новости источника”.

Теперь для просмотра публикаций этого сообщества или человека придется заходить к нему на страничку. В некоторых ситуациях гораздо удобнее и комфортнее прочитать определенные записи именно так.

Рекомендации сообществ ВК

Рекомендации сообществ ВК. Вот так выглядят рекомендации (слева на скриншоте) и новости (справа). Фото.

Вот так выглядят рекомендации (слева на скриншоте) и новости (справа)

Кстати, в приложении ВК на Андроиде можно не только читать публикации сообществ и людей, на которых вы подписаны, но и просматривать посты, которые формируются по вашим интересам, и даже записи о событиях в мире. Найти их можно в разделе “Главная”. Вкладка “Для вас” предлагает вам посты, которые соответствует тому контенту, который вы часто просматриваете. Возможно, именно там вы сможете найти новые странички по своим интересам. Кстати, здесь тоже можно скрывать определенные публикации нажатием на кнопку “Это не интересно”.

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Вкладка “Новости” предлагает вам самые интересные события, которые происходят в России и зарубежом. К сожалению, здесь никаких дополнительных настроек нет, и остается смириться с теми публикациями, которые отображаются в этом разделе. Но радует, что обо всем происходящем можно узнать, не выходя из социальной сети. Очень удобная фишка.

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