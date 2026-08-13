Два российских приложения всё чаще стоят рядом на одном смартфоне, и новичку не всегда понятно, зачем держать сразу оба. У ВКонтакте и МАКС даже разработчик общий, а функции местами пересекаются: каналы, звонки, работа через браузер. При этом МАКС всё меньше похож на соцсеть и всё больше тянет на роль национального мессенджера, он даже работает при минусе на балансе. А ВКонтакте остаётся полноценной соцсетью с лентой, музыкой и видео. Оба к тому же активно обрастают функциями, так что картина меняется чуть ли не каждый месяц. Ниже разберём, чем сервисы реально различаются, что у них общего и какой стоит поставить первым.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТУДА ПОПАДАЮТ САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ТОВАРЫ

Чем МАКС отличается от ВК: мессенджер против соцсети

Главное различие лежит на поверхности. ВКонтакте — это целая экосистема: новостная лента, VK Музыка, VK Видео, игры, сообщества и открытые страницы пользователей, где видно фото, записи и друзей. МАКС построен вокруг переписки и не тащит за собой развлекательную начинку, поэтому запускается быстрее и меньше отвлекает.

Из-за такой аскетичности рождается частый миф, будто в МАКС урезано всё аудио. На деле голосовые сообщения, аудио и видеозвонки, а также видеокружки тут работают полноценно, а голосовые даже переводятся в текст. Есть боты, ИИ-ассистент и отправка файлов внушительного объёма. Чего в МАКС действительно нет, так это музыкального сервиса и видеоплатформы уровня ВК. Так что сравнивать стоит честно: перед нами не мессенджер без звука, а мессенджер без встроенной медиатеки.

Что общего у МАКС и ВК: каналы, истории и веб-версия

Сходств больше, чем кажется. И там, и там есть каналы: авторы ведут публикации, а подписчики читают и оставляют комментарии. У обоих сервисов работает веб-версия, ВКонтакте открывается прямо в браузере, а МАКС на web.max.ru пускает внутрь по QR-коду со смартфона. Обзавелись оба и ботами для автоматизации.

Догоняет МАКС и по мелочам. Например, недавно в МАКС появились истории, тот самый привычный формат коротких публикаций на сутки. А ещё оба сервиса дружно движутся в сторону госуслуг и повседневных задач, так что граница между мессенджером и соцсетью потихоньку стирается. Учитывая, что у приложений общий разработчик, это совсем неудивительно.

Профиль и шифрование: что видно о пользователе

А вот приватность устроена по-разному. В ВКонтакте профиль по умолчанию публичный: имя, фото, записи и список друзей часто видно любому желающему, хотя настройки и позволяют многое закрыть. В МАКС такой открытой страницы с лентой нет вовсе, вы в основном видите тех, кого сами добавили в контакты, а посторонний узнает о вас немного. Кстати, подписывайтесь на нас в МАКС, будем на связи!

Зато по защите самой переписки приложения похожи, и не в лучшую сторону. Сквозного шифрования обычных чатов нет ни в МАКС, ни в ВК. Для бытовой болтовни это некритично, но держать в голове стоит: полностью закрытым от самого сервиса ваш диалог не окажется ни там, ни там.

Цифровой ID и сторонние клиенты: где приложения расходятся

Есть функции, которые встречаются только у одного из сервисов. МАКС заметно глубже ушёл в госуслуги: тут и подпись документов через Госключ, и интеграция с порталом, и собственный Цифровой ID, который уже выдают даже подросткам. Статус национального мессенджера обязывает, а аудитория сервиса давно перевалила за сотню миллионов. У ВКонтакте отдельного цифрового удостоверения нет, госфункции там куда скромнее.

Мессенджер MAX начал выдавать Цифровой ID подросткам — для чего он нужен

Зато ВКонтакте выигрывает в открытости для разработчиков. Под соцсеть давно живут сторонние приложения и клиенты на любой вкус: например, программа SOVA. А вот у нацмессенджера моды были запрещены, только недавно стало известно, что у МАКС сторонние клиенты готовятся к запуску. Пока же пользоваться им можно лишь через официальное приложение и веб-версию, без альтернатив от сторонних энтузиастов.

Что лучше скачать, МАКС или ВК

Однозначного победителя нет, всё упирается в задачи. Нужен лёгкий и быстрый мессенджер без лишнего, ставьте МАКС: он проще, меньше отвлекает и уже уверенно справляется с повседневным общением. Хочется музыки, видео, ленты и живой соцсети в одном окне, тогда выбор очевиден в пользу ВКонтакте. Как считаете вы: поделитесь мнением в нашем Телеграм-чате!

Важный нюанс на 2026 год: оба приложения убрали из Google Play, поэтому на Android их ставят из RuStore или AppGallery, а на Айфоне остаётся App Store. По-честному, держать под рукой стоит сразу оба: МАКС для переписки и госуслуг, ВКонтакте для контента и общения по интересам. Тем более что расходятся они всё меньше, и однажды разница между ними может стереться совсем.