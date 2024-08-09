Как настроить звук на телефоне Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Смартфон — это устройство, взаимодействие с которым напрямую связано с нашим визуальным и слуховым восприятии информации. Чтобы услышать звонок или будильник, послушать музыку или посмотреть видео, нужно настроить звук на Андроид. С этой целью каждый смартфон предусматривает кучу параметров, чья неправильная регулировка может привести к постоянным проблемам и неловким ситуациям. Во избежание подобных случаев обязательно познакомьтесь с основными настройками звука.

Как настроить звук на телефоне Android. Все, что нужно знать о настройках звука. Фото:. Фото.

Все, что нужно знать о настройках звука. Фото:

Как включить звук на телефоне

Из коробки на каждом смартфоне включен звук. Но всего одно неверное движение может привести к его отсутствию. Если у вас нет звука на телефоне, воспользуйтесь боковыми кнопками, помогающими увеличить громкость.

Как включить звук на телефоне. Звук можно включить кнопками громкости. Фото.

Звук можно включить кнопками громкости

Если не работают кнопки на телефоне, познакомьтесь с нашей инструкцией, которая поможет решить проблему. А в случае, если нет звука видео, помните, что громкость регулируется не только в системе, но и в плеере.

Как включить звук на телефоне. Также звук и его громкость регулируются в плеере. Фото.

Также звук и его громкость регулируются в плеере

За счет этих довольно простых манипуляций вы не пропустите звонок, а еще всегда будете слышать, что происходит на видео. Но как настроить звук, если хочется, например, поменять мелодию вызова или убрать некоторые системные эффекты?

Читайте также: почему нет звука на Андроиде

Настройка звука на Андроид

Как правило, настройки звука телефона скрываются в разделе «Звук и вибрация» настроек Андроид. Чтобы получить к ним доступ, нужно:

  1. Запустить приложение Настройки.
  2. Перейти в раздел «Звук и вибрация».
  3. Установить мелодию звонка или поменять ее громкость.
Настройка звука на Андроид. Внимательно изучите настройки. Их намного больше, чем может показаться изначально. Фото.

Внимательно изучите настройки. Их намного больше, чем может показаться изначально

Кроме того, здесь вы можете найти вкладку «Расширенные настройки». Здесь скрываются параметры, позволяющие отключить, или, напротив, включить системные звуки, которые будут сопровождать набор номера и другие действия.

Настройка звука на Андроид. В расширенных настройках еще больше полезных функций. Фото.

В расширенных настройках еще больше полезных функций

Этим настройки звука Андроид не исчерпываются. Отдельные параметры скрыты от посторонних глаз, но их всегда можно включить, чтобы, допустим, настроить звук уведомлений.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как настроить звук уведомлений

В настройках звука и вибрации вы можете выбрать мелодию уведомлений, но, скорее всего, здесь не окажется переключателя громкости. Для его активации необходимо активировать функцию «Управление звуками уведомлений» во вкладке «Расширенные настройки», после чего ползунок появится в меню.

Как настроить звук уведомлений. Ползунок громкости появляется после включения специальной опции в настройках. Фото.

Ползунок громкости появляется после включения специальной опции в настройках

Кроме того, разрешается назначить звук уведомлений для каждого отдельно взятого приложения и даже контакта в записной книжке. Об этом мы рассказывали в рамках другого большого материала, доступного на нашем сайте.

Как изменить звук уведомлений на Android или отключить его

Как улучшить звук на телефоне

Качество звука на телефоне напрямую зависит от технических особенностей устройства. Впрочем, некоторые характеристики позволяют улучшить звучание Андроид программным путем. Например, функция Dolby Atmos, присутствующая на многих моделях.

Как улучшить звук на телефоне. Используйте эффекты Dolby для улучшения звука. Фото.

Используйте эффекты Dolby для улучшения звука

Можно выбрать один из пресетов, а на крайний случай — самостоятельно настроить эквалайзер. Наконец, существуют специальные приложения для улучшения звука, чья работа положительным образом скажется на его качестве.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как отключить звук на Андроиде

Самый простой способ отключить звук на телефоне, если вы заняты, — активировать бесшумный режим. Его кнопка скрывается в шторке уведомлений, а также доступна в разделе настроек Андроид «Звук и вибрация».

Как отключить звук на Андроиде. Отключить звук можно через шторку и настройки. Фото.

Отключить звук можно через шторку и настройки

Альтернативный вариант — режим «Не беспокоить». Он тоже отключает звуки уведомлений и входящих звонков, и по аналогии с бесшумным режимом не заглушает сигнал будильника. Поэтому не бойтесь использовать их, если хочется отдохнуть от постоянных вызовов или, наоборот, сосредоточиться на работе.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Напоследок держите еще один совет. Если вам понадобится отключить звук уже поступившего звонка или будильника, просто нажмите кнопку уменьшения громкости. Вызов продолжится, но при этом не будет сопровождаться сигналом, отвлекающим вас.

Теги
Лонгриды для вас
ТОП-5 полезных приложений для Андроид ТВ, которые должны быть на каждом Смарт-телевизоре

Несмотря на то, что многие считают Android TV довольно неповоротливой платформой и делают выбор в пользу других ОС, она все же является самой гибкой из всех. Подумайте сами: можно без труда установить приложения для смартфона, среди которых мессенджеры и браузеры, а также игры, сэкономив на покупке консоли. Более того, в Андроид ТВ практически нет ограничений, поэтому вы можете смело настроить телевизор так, как вам удобно. Более того, вовсе не обязательно на него тратиться, ведь можно просто купить ТВ-бокс на Андроиде вместо него и сэкономить, получив тот же эффект. Эти приложения для Смарт ТВ вам определенно будут полезны.

Читать далее
Такие обои для телефона будут только у тебя: создаем уникальные картинки через нейросеть

Еще несколько лет назад, чтобы создать обои для телефона, нужно было обладать навыками взаимодействия со сложными фоторедакторами и тратить на каждую картинку не по одному часу свободного времени. Но сейчас, как в известной песне, вкалывают роботы, а не человек. Так давайте же воспользуемся благами научно-технического прогресса и сделаем на Андроиде обои через нейросеть. Ведь эта картинка не только украсит рабочий стол системы, но и станет по-настоящему уникальной.

Читать далее
Android 15 — самое унылое обновление от Google. Вот каким оно получилось

Несмотря на то, что в последнее время внимание владельцев смартфонов приковано к iOS 18, которая должна удивить редизайном и ИИ-функциями, большинство пользователей все же ждут выхода Android 15. Google ежегодно анонсирует новые версии ближе к концу зимы, и будущее обновление не стало исключением. Вышла первая сборка для разработчиков - Android 15 Developer Preview 1, поэтому уже сейчас мы знаем, что нового появится в Андроид 15. Кроме того, уже известен график выхода обновлений, а также список смартфонов, которые точно обновятся.

Читать далее