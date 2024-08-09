Как настроить звук на телефоне Android

Смартфон — это устройство, взаимодействие с которым напрямую связано с нашим визуальным и слуховым восприятии информации. Чтобы услышать звонок или будильник, послушать музыку или посмотреть видео, нужно настроить звук на Андроид. С этой целью каждый смартфон предусматривает кучу параметров, чья неправильная регулировка может привести к постоянным проблемам и неловким ситуациям. Во избежание подобных случаев обязательно познакомьтесь с основными настройками звука.

Как включить звук на телефоне

Из коробки на каждом смартфоне включен звук. Но всего одно неверное движение может привести к его отсутствию. Если у вас нет звука на телефоне, воспользуйтесь боковыми кнопками, помогающими увеличить громкость.

Если не работают кнопки на телефоне, познакомьтесь с нашей инструкцией, которая поможет решить проблему. А в случае, если нет звука видео, помните, что громкость регулируется не только в системе, но и в плеере.

За счет этих довольно простых манипуляций вы не пропустите звонок, а еще всегда будете слышать, что происходит на видео. Но как настроить звук, если хочется, например, поменять мелодию вызова или убрать некоторые системные эффекты?

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Настройка звука на Андроид

Как правило, настройки звука телефона скрываются в разделе «Звук и вибрация» настроек Андроид. Чтобы получить к ним доступ, нужно:

Запустить приложение Настройки. Перейти в раздел «Звук и вибрация». Установить мелодию звонка или поменять ее громкость.

Кроме того, здесь вы можете найти вкладку «Расширенные настройки». Здесь скрываются параметры, позволяющие отключить, или, напротив, включить системные звуки, которые будут сопровождать набор номера и другие действия.

Этим настройки звука Андроид не исчерпываются. Отдельные параметры скрыты от посторонних глаз, но их всегда можно включить, чтобы, допустим, настроить звук уведомлений.

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Как настроить звук уведомлений

В настройках звука и вибрации вы можете выбрать мелодию уведомлений, но, скорее всего, здесь не окажется переключателя громкости. Для его активации необходимо активировать функцию «Управление звуками уведомлений» во вкладке «Расширенные настройки», после чего ползунок появится в меню.

Кроме того, разрешается назначить звук уведомлений для каждого отдельно взятого приложения и даже контакта в записной книжке. Об этом мы рассказывали в рамках другого большого материала, доступного на нашем сайте.

Как изменить звук уведомлений на Android или отключить его

Как улучшить звук на телефоне

Качество звука на телефоне напрямую зависит от технических особенностей устройства. Впрочем, некоторые характеристики позволяют улучшить звучание Андроид программным путем. Например, функция Dolby Atmos, присутствующая на многих моделях.

Можно выбрать один из пресетов, а на крайний случай — самостоятельно настроить эквалайзер. Наконец, существуют специальные приложения для улучшения звука, чья работа положительным образом скажется на его качестве.

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Как отключить звук на Андроиде

Самый простой способ отключить звук на телефоне, если вы заняты, — активировать бесшумный режим. Его кнопка скрывается в шторке уведомлений, а также доступна в разделе настроек Андроид «Звук и вибрация».

Альтернативный вариант — режим «Не беспокоить». Он тоже отключает звуки уведомлений и входящих звонков, и по аналогии с бесшумным режимом не заглушает сигнал будильника. Поэтому не бойтесь использовать их, если хочется отдохнуть от постоянных вызовов или, наоборот, сосредоточиться на работе.

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Напоследок держите еще один совет. Если вам понадобится отключить звук уже поступившего звонка или будильника, просто нажмите кнопку уменьшения громкости. Вызов продолжится, но при этом не будет сопровождаться сигналом, отвлекающим вас.