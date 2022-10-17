5 крутых приложений, которые прокачают звук на твоем смартфоне

Среди владельцев смартфонов есть немало меломанов, которые любят слушать хорошую музыку на своем мобильном устройстве. Для вывода звука можно использовать как внешние динамики, так и периферийные устройства вроде блютуз-колонок и наушников. Но не всегда качество воспроизведения позволяет насладиться музыкой. И, хотя по большей части все зависит от устройства вывода, улучшить звук можно при помощи приложений. Далее — 5 незаменимых программ, которые сделают из самого простого и дешевого смартфона устройство для меломана.

Poweramp — лучший плеер для Андроид

Как правило, для воспроизведения музыки владельцы смартфонов используют стандартный плеер для Андроид. Он предустановлен на каждом мобильном устройстве, однако порой есть смысл обратиться к стороннему софту. Особенно, когда в Google Play есть такие продвинутые программы, как Poweramp.

Скачать Poweramp

Возможно, это лучший плеер для Андроид, который помогает не только с удобством управлять воспроизведением, создавая плейлисты, а также знакомиться с текстами песен, но и точечно настраивать звук. В частности, Poweramp обладает встроенным эквалайзером для корректировки амплитуды сигнала (более подробно об этом — здесь).

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Да, наличием подобной фишки сегодня никого не удивишь, зато изменение количества уровней громкости — очень редкая и полезная функция для тех, кто никак не может подобрать оптимальное значение при использовании стандартных средств смартфона. А еще в Poweramp вас ждет множество настроек воспроизведения для бесшовного перехода с одного трека на другой.

Music Player — бесплатный плеер на телефон

Продолжая разговор о музыкальных плеерах, считаю необходимым обратить ваше внимание на приложение студии iJoysoft. Оно имеет незамысловатое название Music Player, но предлагает огромное количество функций, отсутствующих в других проигрывателях.

Скачать Music Player

Решив скачать музыкальный плеер от iJoysoft, вы сможете настроить не только эквалайзер, но и такие характеристики, как питч и скорость воспроизведения. Конечно, в большинстве случаев подобные опции кажутся не более чем забавой, однако, покопавшись в настройках, вы найдете более важные параметры вроде изменения баланса воспроизведения и реверберации.

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Volume Booster — увеличить громкость звука

Самая частая жалоба любителей музыки — тихий звук в наушниках. Мы уже рассказывали о том, как решить эту проблему, однако не отмечали, что существует программный метод устранения неисправности при помощи специальных приложений. Подобные проги именуются не иначе как усилители звука, а в Google Play вы можете найти не 1 десяток утилит с названием Volume Booster. Среди них настоятельно рекомендую обратить внимание на приложение студии SoulApps Studio.

Скачать Volume Booster

Главное достоинство программы — удобство. Для изменения уровня громкости достаточно выбрать одно из предложенных значений (например, 120% или 160%), а еще вы можете точечно отрегулировать пиковое значение громкости при помощи вращающегося переключателя. Эти настройки не требуют выдачи рут-прав и применяются ко всем приложениям, имеющим доступ к динамикам смартфона. А в качестве приятного бонуса — эквалайзер и возможность смены темы оформления меню.

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Flat Equalizer — настройка эквалайзера

Все программы, о которых мы говорили ранее, имеют встроенный эквалайзер. Но он либо работает только внутри приложения, либо имеет ограниченную функциональность. Если вы считаете себя настоящим меломаном, способным максимально точно настроить звучание, рекомендую скачать эквалайзер Flat Equalizer.

Скачать Flat Equalizer

Преимущество этого эквалайзера заключается в наличии десятка пресетов, а также возможности самостоятельно создать предустановку на основе 10 полос. Пресет начинает работать сразу после внесения изменений, и его параметры распространяются на все приложения, умеющие воспроизводить звук. Кроме того, вы можете сохранить предустановку, отдельно отметив, будет она использоваться для внешних динамиков или наушников.

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Equalizer For Bluetooth — приложение для наушников

Тем, кто любит слушать музыку исключительно через беспроводные Bluetooth-гарнитуры, советую установить Equalizer For Bluetooth. Это специальное приложение для наушников, адаптированное под внешнюю акустику. После подключения гарнитуры вы увидите ее внутри программы и сможете настроить как эквалайзер, так и дополнительные параметры вроде усиления баса или увеличения пиковой громкости.

Скачать Equalizer for Bluetooth

Приложение удобно в использовании и может работать в режиме окна, чтобы вы настраивали воспроизведение, не закрывая музыкальный проигрыватель. В отличие от других подобных программ, внесенные в эквалайзер изменения применяются только в связке с беспроводными наушниками. Это очень удобная фишка, ведь порой пресет для гарнитуры совершенно иначе звучит при выводе звука через внешние динамики.