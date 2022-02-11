Почему нет звука на Андроиде

Звук на телефоне предельно важен для работы множества функций: для воспроизведения видео, для мелодии звонка и для разговора. Если рингтон на телефоне все же принято отключать в 2022 году, то остальные функции по-прежнему остаются актуальными. К сожалению, иногда звук может пропасть по совершенно странным причинам — от этого не застрахован ни Android-смартфон, ни iPhone. Многие пользователи сразу расстраиваются и несут устройства в сервисный центр. Обрадуем вас: не стоит сразу впадать в крайность! Попробуйте проверить некоторые настройки смартфона, использовав наши советы. Разбираемся, как самостоятельно восстановить звук на телефоне.

Почему не работает динамик на телефоне

Иногда происходит так, что перестает работать динамик на телефоне. Звук перестает воспроизводиться прямо на смартфоне, но, например, работает при подключении наушников. В чем может быть причина?

Поломка может произойти из-за обычной неосторожности при чистке гаджета — условная зубочистка может повредить сам динамик, в результате чего звук пропадает на телефоне .

. Или, наоборот, если вы давно не чистили свой смартфон, то, кажется, вам пора заняться этим. Чувствуете, что смартфон стал намного тише, динамик хрипит ? Устройство не обязательно относить в мастерскую: вооружитесь зубной щеткой или ватной палочкой. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить мембрану.

? Устройство не обязательно относить в мастерскую: вооружитесь зубной щеткой или ватной палочкой. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить мембрану. Еще одна причина, почему не работает динамик на телефоне — это выгорание или замыкание модуля. Если до поломки слышали потрескивание, то это первый звоночек грядущей неисправности. Такая проблема решается только в сервисном центре.

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Как настроить звук на Андроиде

Если пропал звук на Android, попробуйте начать с самого простого — проверьте настройки смартфона. Актуально для случаев, когда пропаданию звука на телефоне ничего не предшествовало.

Для начала отрегулируйте громкость звука на телефоне . При подключении смартфона к аксессуарам, например, к Яндекс.Станции и другим Bluetooth-колонкам, громкость телефона может измениться. Отключите аксессуар и отрегулируйте громкость заново.

. При подключении смартфона к аксессуарам, например, к Яндекс.Станции и другим Bluetooth-колонкам, громкость телефона может измениться. Отключите аксессуар и отрегулируйте громкость заново. Кроме того, звук на телефоне пропадает по очень простой причине — автоматическое подключение к аксессуарам. Допустим, вы пришли домой и внезапно пропал звук на телефоне. Возможно, смартфон просто подключился к устройствам дома. Например, к включенным Bluetooth-наушникам. Зайдите в Настройки, выберите Bluetooth и отключите аксессуар.

по очень простой причине — автоматическое подключение к аксессуарам. Допустим, вы пришли домой и внезапно пропал звук на телефоне. Возможно, смартфон просто подключился к устройствам дома. Например, к включенным Bluetooth-наушникам. Зайдите в Настройки, выберите Bluetooth и отключите аксессуар. Попробуйте отключить бесшумный режим на телефоне. Зайдите в Настройки и выберите параметры звука, затем отключите бесшумный режим.

Отключите режим «Не беспокоить» на телефоне. Функция может включаться автоматически в запланированное время, а смартфон перейдет в бесшумный режим и будет отклонять входящие звонки. Отключить его можно свайпом по экрану сверху вниз.

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Почему нельзя обновлять телефон

Мы уже не раз говорили о том, что нужно с осторожностью обновлять смартфон — недавно вышедшее ПО может работать некорректно по разным причинам: это может быть и ошибка в самом ПО, и неправильная установка. Если после обновления пропал звук на телефоне, то совершите сброс до заводских настроек, предварительно создав резервную копию. А еще некоторые приложения могут повлиять на работу звука (об этом чуть ниже).

Кроме того, многие пользователи вручную перепрошивают смартфоны. Это делается и для ускорения работы системы, и для получения новых функций. К сожалению, процесс может пойти не по плану, а прошивка может оказаться не самой качественной. Если соберетесь прошить смартфон самостоятельно, то предварительно изучите отзывы о ПО.

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Как удалить приложение на Андроиде

Приложений для Android достаточно много. Вы можете устанавливать их из магазина приложений или из сторонних источников. Вспомните, давно ли вы их устанавливали? Ответ находится на поверхности: некорректная работа приложений — одна из причин, почему пропадает звук на телефоне.

Самый простой способ «вычислить» проблемное приложение — поочередно отключить их в Настройках. Если одна из программ и вправду повлияла на работу звука, то удаляйте его — возможно, оно еще и потенциально опасно для других систем вашего смартфона.

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Специальные возможности для Android

Современные смартфоны имеют множество настроек, в которых запросто можно заблудиться. Среди них есть очень полезные — например, для людей с ограниченными возможностями. Проверьте эти настройки на своем телефоне.

Зайдите в Настройки, выберите раздел специальных возможностей.

Откройте «Слух».

Проверьте, чтобы ползунок возле «Отключение всех звуков» был не активен.

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Нет звука во время разговора

Если столкнулись с тем, что не работает разговорный динамик телефоне, возможно, качество сигнала вашего оператора заметно ухудшилось или произошел сбой. Такое маловероятно, но попробовать проверить это стоит: просто вставьте в смартфон другую сим-карту и попробуйте совершить звонок или попросите позвонить вам. Если звук появился, то обратитесь к оператору за разъяснением: возможно, придется подождать завершения устранения сбоя в сети.

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Как проверить смартфон на ошибки

Если вы перепробовали все вышеперечисленные способы, но результата это не принесло, то попробуйте специальное приложение для проверки смартфона на ошибки Phone Doctor Plus. Оно проверяет все компоненты устройства на наличие ошибок.

Скачайте его и запустите.

Зайдите во вкладку «Громкость».

Изучите инструкцию в приложении и приступите к проверке.

Если со звуком все в порядке, то после окончания проверки увидите зеленую галочку. Если нет — красный крестик.

После этого зайдите в «Динамик и микрофон».

Снова запустите проверку.

Если система работает некорректно, то обратитесь в сервисный центр.

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Как сбросить Андроид до заводских настроек

Самый радикальный способ, даже когда приложение-тестер не находит ошибок — это сброс до заводских настроек. Зачастую он помогает избавиться сразу от всех проблем на смартфоне, в том числе, со звуком.

Зайдите в Настройки и выберите «О телефоне».

Нажмите «Резервирование и сброс» (иногда раздел называется иначе).

Выберите «Удалить все данные». Перед этим сохраните все важные данные на карту памяти.

Нажмите «Сбросить».

Смартфон перезагрузится, после чего вы сможете заново его настроить.

Надеемся, наши простые советы по решению проблемы со звуком вам помогли. А еще мы разобрались, почему не работает режим модема на Android: о том, как это исправить, читайте в нашем материале.