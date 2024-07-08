Как не надо заряжать Android-смартфон. Эти ошибки гробят его аккумулятор

Каждый день, а порой и чаще, мы заряжаем свои Android-смартфоны. Эта нехитрая и крайне необходимая процедура регулярно спасает нас, восстанавливая энергию аккумулятора, но вместе с тем она может стать приговором для АКБ. Чтобы батарея прослужила как можно дольше, старайтесь не допускать самые распространенные ошибки при заряде телефона, о которых поговорим далее.

Дешевая зарядка для смартфона

Смартфон не обязательно заряжать фирменными аксессуарами. Вместе с тем нужно выбирать блоки питания и кабели от надежных брендов, иначе попытка сэкономить лишнюю копейку приведет к печальным последствиям, одно из которых — вздутие или даже взрыв аккумулятора с последующим воспламенением телефона.

Мы уже рассказывали про опасность дешевых зарядок в отдельном материале, но не лишним будет напомнить, что самые страшные последствия провоцирует отсутствие контроля на производстве, а также экономия на изоляции кабеля и внутренних компонентах зарядного блока.

Вредна ли быстрая зарядка смартфона

Большинство современных смартфонов, чья цена выше 15 тысяч рублей, поддерживает технологию быстрой зарядки. Она способна восстановить энергию АКБ в кратчайшие сроки (порой хватает 10-15 минут), но вместе с тем провоцирует износ аккумулятора.

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Уменьшение срока службы батареи происходит из-за ее нагрева в процессе восстановления энергии. Поэтому, если вы чувствуете, что температура корпуса смартфона, подключенного к источнику питания, стала слишком высокой, отключите быструю зарядку на Андроид:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Батарея». Откройте вкладку «Ускорение зарядки» или «Быстрая зарядка». Деактивируйте функцию.

Также для отключения быстрой зарядки будет достаточно воспользоваться блоком питания меньшей мощности. Оптимальный вариант — зарядное устройство на 18-33 Вт. При большей мощности нагрев становится практически неизбежным.

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Можно ли пользоваться телефоном на зарядке

Ничего критичного при использовании смартфона на зарядке не произойдет. Однако это — еще одна причина нагрева АКБ, способного привести к быстрому износу батарейки. Так что старайтесь избегать взаимодействия со смартфоном, пока тот стоит на зарядке.

Если вам страсть как хочется поиграть, когда телефон разряжен, постарайтесь отыскать в его настройках функцию обходной зарядки. При ее активации питание будет подаваться напрямую на плату в обход аккумулятора. Такая функция, в частности, есть в смартфоне Infinix NOTE 40 Pro, чей обзор недавно выходил на нашем сайте.

Другие причины нагрева смартфона

Как вы уже поняли, наша главная задача — следить за температурой корпуса смартфона на зарядке и не допускать перегрев АКБ. Очень опасен выход за пределы диапазона от 0 до 35°C, а оптимальной для восстановления энергии считается температура окружающей среды 20-25°C.

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Следите, чтобы на смартфон не попадали солнечные лучи, а также не поленитесь снять с него чехол, поскольку он мешает теплоотведению. Кроме того, не забывайте об опасности зарядки на морозе. Старайтесь не подключать телефон к повербанку на улице в холодное время и не торопитесь сразу ставить устройство на зарядку по возвращении домой зимой.

Можно ли заряжать смартфон ночью

Заряжать смартфон ночью можно, но опять же не рекомендуется. Во-первых, регулярно оставляя его подключенным к источнику питания, вы будете постоянно выходить за пределы оптимального диапазона зарядки 20-80%. Во-вторых, во время долгого сна смартфон может подзаряжаться от 99% до 100% несколько раз, что вызовет дополнительный стресс для аккумулятора.

Обезопасить вас способна функция оптимизированной или безопасной зарядки Андроид. Но она есть далеко не на всех смартфонах, а ее наличие следует проверять в разделе настроек «Батарея».