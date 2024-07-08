Как не надо заряжать Android-смартфон. Эти ошибки гробят его аккумулятор

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Герман Вологжанин

Каждый день, а порой и чаще, мы заряжаем свои Android-смартфоны. Эта нехитрая и крайне необходимая процедура регулярно спасает нас, восстанавливая энергию аккумулятора, но вместе с тем она может стать приговором для АКБ. Чтобы батарея прослужила как можно дольше, старайтесь не допускать самые распространенные ошибки при заряде телефона, о которых поговорим далее.

Как не надо заряжать Android-смартфон. Эти ошибки гробят его аккумулятор. Не допускайте эти ошибки, если хотите продлить срок службы аккумулятора. Фото.

Не допускайте эти ошибки, если хотите продлить срок службы аккумулятора

Дешевая зарядка для смартфона

Смартфон не обязательно заряжать фирменными аксессуарами. Вместе с тем нужно выбирать блоки питания и кабели от надежных брендов, иначе попытка сэкономить лишнюю копейку приведет к печальным последствиям, одно из которых — вздутие или даже взрыв аккумулятора с последующим воспламенением телефона.

Дешевая зарядка для смартфона. При использовании дешевого ЗУ такой исход вполне реален. Фото.

При использовании дешевого ЗУ такой исход вполне реален

Мы уже рассказывали про опасность дешевых зарядок в отдельном материале, но не лишним будет напомнить, что самые страшные последствия провоцирует отсутствие контроля на производстве, а также экономия на изоляции кабеля и внутренних компонентах зарядного блока.

Вредна ли быстрая зарядка смартфона

Большинство современных смартфонов, чья цена выше 15 тысяч рублей, поддерживает технологию быстрой зарядки. Она способна восстановить энергию АКБ в кратчайшие сроки (порой хватает 10-15 минут), но вместе с тем провоцирует износ аккумулятора.

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Уменьшение срока службы батареи происходит из-за ее нагрева в процессе восстановления энергии. Поэтому, если вы чувствуете, что температура корпуса смартфона, подключенного к источнику питания, стала слишком высокой, отключите быструю зарядку на Андроид:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Батарея».
  3. Откройте вкладку «Ускорение зарядки» или «Быстрая зарядка».
  4. Деактивируйте функцию.
Вредна ли быстрая зарядка смартфона. Если есть такая возможность, отключите быструю зарядку. Фото.

Если есть такая возможность, отключите быструю зарядку

Также для отключения быстрой зарядки будет достаточно воспользоваться блоком питания меньшей мощности. Оптимальный вариант — зарядное устройство на 18-33 Вт. При большей мощности нагрев становится практически неизбежным.

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Можно ли пользоваться телефоном на зарядке

Ничего критичного при использовании смартфона на зарядке не произойдет. Однако это — еще одна причина нагрева АКБ, способного привести к быстрому износу батарейки. Так что старайтесь избегать взаимодействия со смартфоном, пока тот стоит на зарядке.

Можно ли пользоваться телефоном на зарядке. Так делать точно не стоит. Фото.

Так делать точно не стоит

Если вам страсть как хочется поиграть, когда телефон разряжен, постарайтесь отыскать в его настройках функцию обходной зарядки. При ее активации питание будет подаваться напрямую на плату в обход аккумулятора. Такая функция, в частности, есть в смартфоне Infinix NOTE 40 Pro, чей обзор недавно выходил на нашем сайте.

Другие причины нагрева смартфона

Как вы уже поняли, наша главная задача — следить за температурой корпуса смартфона на зарядке и не допускать перегрев АКБ. Очень опасен выход за пределы диапазона от 0 до 35°C, а оптимальной для восстановления энергии считается температура окружающей среды 20-25°C.

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Следите, чтобы на смартфон не попадали солнечные лучи, а также не поленитесь снять с него чехол, поскольку он мешает теплоотведению. Кроме того, не забывайте об опасности зарядки на морозе. Старайтесь не подключать телефон к повербанку на улице в холодное время и не торопитесь сразу ставить устройство на зарядку по возвращении домой зимой.

Можно ли заряжать смартфон ночью

Заряжать смартфон ночью можно, но опять же не рекомендуется. Во-первых, регулярно оставляя его подключенным к источнику питания, вы будете постоянно выходить за пределы оптимального диапазона зарядки 20-80%. Во-вторых, во время долгого сна смартфон может подзаряжаться от 99% до 100% несколько раз, что вызовет дополнительный стресс для аккумулятора.

Можно ли заряжать смартфон ночью. Старайтесь заряжать смартфон по ночам как можно реже. Фото.

Старайтесь заряжать смартфон по ночам как можно реже

Обезопасить вас способна функция оптимизированной или безопасной зарядки Андроид. Но она есть далеко не на всех смартфонах, а ее наличие следует проверять в разделе настроек «Батарея».

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