Почему нельзя экономить на зарядке Android-смартфона, покупая дешевые кабели и адаптеры

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Герман Вологжанин

Самым популярным аксессуаром для смартфона является зарядка, состоящая из адаптера питания и кабеля. Ее можно купить не только в магазине электроники, но и в супермаркете у дома или в переходе, а цена комплектующих порой составляет смешные 50-100 рублей. Вместе с тем существуют аксессуары, чья стоимость достигает нескольких тысяч рублей. При прочих равных обычный покупатель сделает выбор в пользу дешевого кабеля USB и копеечного адаптера, чтобы сэкономить. Однако скупой платит дважды, и зарядка для смартфона — тот самый пример.

Почему нельзя экономить на зарядке Android-смартфона, покупая дешевые кабели и адаптеры. Дешевая зарядка — худшее, что вы можете купить. Фото.

Дешевая зарядка — худшее, что вы можете купить

Поломка кабеля для зарядки

Не стоит думать, будто покупка брендовых аксессуаров всегда является бесполезной тратой денег. Если зарядку выпускает известная компания, то она отвечает за ее качество, поскольку не хочет испортить свою репутацию. Дешевый кабель или адаптер — аксессуар без имени, на который при случае вы даже не сможете пожаловаться. А теперь подумайте, какой смысл производителю подвальных комплектующих тратиться на проверку качества и выбор хороших материалов, если покупатель все равно не сможет его найти.

Поломка кабеля для зарядки. Стандартная ситуация для дешевого кабеля. Фото.

Стандартная ситуация для дешевого кабеля

Отсутствие контроля на производстве приводит к тому, что подавляющее большинство дешевых адаптеров и USB-кабелей выходят из строя через несколько месяцев, а то и по прошествии пары недель. Зарядка может перестать функционировать даже без видимых причин, ну а быстрый износ провода и поломка штекера — тоже частые явления.

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Опасность дешевых зарядок

Иногда наплевательское отношение производителя становится причиной настоящих трагедий. Кабель без должной изоляции способен запросто воспламениться, а блок питания в отсутствие контроллера просто сожжет вашу розетку, если не загорится сам.

Опасность дешевых зарядок. Ну что, как вам такая перспектива? Фото.

Ну что, как вам такая перспектива?

Виной всему перепады напряжения, которых невозможно избежать владельцу дешевой зарядки. Воспламенение — дело случая. Кому-то повезет больше, а кому-то — меньше. Но если вы заметили, что блок питания даже небольшой мощности сильно нагревается, а из розетки доносится треск, сразу же вынимайте этот аксессуар и займитесь поиском хорошей зарядки для телефона.

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От чего зависит скорость зарядки смартфона

Даже если вам удастся приобрести хорошо собранную зарядку, ради которой производитель даже потратился на достаточную изоляцию и установил контроллер в адаптер, минусы не закончатся. Дешевый аксессуар будет медленно заряжать смартфон.

От чего зависит скорость зарядки смартфона. С дешевой зарядкой проценты будут набираться мучительно долго. Фото.

С дешевой зарядкой проценты будут набираться мучительно долго

Копеечный блок питания в лучшем случае поддерживает мощность 18 Вт, а кабель за 50-100 рублей рассчитан на силу тока не более 2А. Этого мало для быстрой зарядки смартфона, отдельные стандарты которой рассчитаны на мощность до 240 Вт. В условиях, когда емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, 18 Вт и уж тем более 10 Вт — смешной показатель, заставляющий ставить телефон заряжаться на ночь.

Почему не работает передача данных по USB

В штекере USB-С предусмотрено больше двух десятков контактных площадок. Некоторые из них нужны для передачи данных. Производители дешевых кабелей не тратятся на такую мелочь, а потому владельцы таких аксессуаров чаще других жалуются на то, что компьютер не видит смартфон.

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Даже если нужная контактная площадка есть, с высокой долей вероятности вы столкнетесь с другими проблемами. Либо кабель будет поддерживать передачу данных по медленному протоколу USB 2.0, либо процесс копирования будет постоянно прерываться. Не самый привлекательный сценарий, правда?

Какую зарядку купить для телефона

Какую зарядку купить для телефона. Покупайте зарядки проверенных брендов. Фото.

Покупайте зарядки проверенных брендов

Не обязательно покупать оригинальную зарядку, предназначенную для смартфонов конкретной марки. Без какого-либо ущерба можно обойтись аксессуаром от проверенного бренда. В частности, для каждого Android-смартфона идеально подойдет зарядка UGREEN, которая продается вместе с USB-кабелем.

Купить зарядку UGREEN

Если для вас первостепенную роль играет скорость зарядки смартфона, чьи максимальные показатели достигаются при помощи адаптера питания мощностью более 18 Вт, стоит отдать предпочтение оригинальному аксессуару. Мы уже делали подборки зарядок для моделей от разных производителей, так что можете с ними познакомиться:

Выбирая зарядное устройство для смартфона, всегда изучайте отзывы к товару. Важна не столько оценка, сколько конкретные случаи, описанные покупателями. Наконец, не забывайте уточнять у продавца совместимость ЗУ с протоколом быстрой зарядки вашего телефона, а также наличие поддержки передачи данных.

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