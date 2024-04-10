Наверное это лучший телефон за 30 000 рублей. У него шикарный экран и магнитная зарядка

Согласитесь, мы уже привыкли к тому, что выход нового телефона мало кого удивляет. Мы просто смотрим на него и думаем, что он ничем не отличается от того, что было до него. Если честно, обычно так и бывает, особенно в среднем сегменте. Но на этот раз, похоже, многое изменилось. Мы получили в целом обычный смартфон, но с некоторыми особенностями, которые не позволяют назвать его типовым. Я пользовался им несколько недель и только сейчас решил написать обзор, чтобы рассказать не просто о факте выхода Infinix Note 40 Pro, что мы уже делали на нашем сайте, а сделать это осознанно, прочувствовав все его особенности на себе. И тут действительно было что прочувствовать.

Обзор Infinix Note 40 Pro

Если посмотреть только на характеристики, то получается, что телефон должен оказаться настоящим флагманом. Еще бы, ведь он предлагает 120 Гц, 70 Вт, защиту от воды, 108 Мп, 5000 мАч и многие другое, о чем мы поговорим ниже. Но оценивается все это примерно в 30 000 рублей, что совсем не много и сразу относит новинку к категории среднебюджетных устройств.

Я познакомился с ним в первые дни, сразу на презентации, которая проходила в прошлом месяце в Малайзии, где я пользовался им, фотографировал и даже раздавал Интернет на планшет, ноутбук и другой смартфон с вставленной в него местной симки. Тут я заодно понял, что он очень долго работает от одной зарядки, а когда энергии не хватает, ее можно «долить» при помощи внешнего аккумулятора, схожего с тем, что предлагает Apple для iPhone. Вот только стоит этот аккумулятор в разы дешевле.

Продается смартфон в свойственной для него коробке зеленого цвета. Внутри, кроме самого смартфона, находится адаптер питания на 70 Вт, кабель питания, защитное стекло и чехол. Последний не совсем обычный. Он не перекрывает боковые грани, от чего становится только лучше. Полностью закрыты нижняя и верхняя части. Задняя стенка закрыта тоже, а сам чехол имеет приятную текстуру под кожу и встроенное магнитное крепление. Оно нужно для крепления внешнего магнитного аккумулятора. К самому телефону он не крепится, хоть и может заряжать. Видимо, для уменьшения толщины смартфона, магниты вынесли именно в чехол, которым будут пользоваться большинство владельцев.

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Лучшая беспроводная зарядка

Я пользовался магнитным внешним аккумулятором много раз, и он мне очень понравился. Хотя надо признать, что полностью зарядить смартфон он не может. Зато он максимально тонкий, и вам не придется таскать приделанный к телефону кирпич. С таким PowerBank смартфон даже не ощущается в кармане более толстым, хотя и греется. Но когда вы забыли зарядить смартфон, и он сел в дороге, то нагрев — последнее, о чем вы будете думать.

А еще аккумулятор может заряжаться при температуре до минус 25 градусов. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но остальные производители утверждают, что зарядка возможна только при положительной температуре. Но Infinix специально разрабатывала технологию, которая позволяет заряжать аккумулятор при столь низкой температуре без каких-либо проблем.

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Красивый смартфон

Вернемся к смартфону. Мне досталась желтая версия (есть еще винтажный зелёный со спинкой из экокожи), которая имеет текстуру задней стенки с пятнами под внешним слоем. Под некоторыми углами ее не видно, но это хорошо, что она есть. При разном положении выглядит корпус по-разному. Позже Infinix Note 40 Pro также получит вариант «Racing Edition», разработанный в сотрудничестве с Designwork (дизайн-студией BMW Group).

Боковые грани выкрашены в золотистый цвет, как и основная часть огромного модуля камеры. Вторая менее яркая и дополняет первую. Сами глазки камеры тоже сделаны очень большими, чтобы подчеркнуть их возможности. Всего их три, а четвертый кружок — это светодиодная панель, которая светится для отображения процесса зарядки и уведомлений. То есть даже если телефон лежит экраном вниз, вы будете видеть, что у вас есть пропущенный вызов или сообщение.

Из-за того, что модуль камеры по ширине занимает почти всю заднюю стенку, телефон не качается, когда лежит на столе. В наше время это большая редкость, но мне такой подход очень нравится, хотя огромный прямоугольник камеры смотрится довольно непривычно, и я до сих пор не могу сказать, что мне это решение нравится чисто внешне.

В руке телефон лежит как многие модели этого класса от других китайских брендов. Его толщина составляет 7,75 мм, что можно назвать просто хорошим, но не выдающимся показателем. С весом дела обстоят лучше. При диагонали 6,78” и батарее на 5000 мАч 190 граммов — отличный результат.

Все кнопки находятся справа. Кнопка питания оказывается ровно под пальцем, но ее размер почти равен размеру качельки громкости. Мне кажется, что это не самое правильное решение, которое может кого-то сбивать с толку. Впрочем, я привык к этому почти сразу.

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Лучший экран для недорогого смартфона

Infinix Note 40 Pro получил шикарный для своего сегмента экран. Даже за пределами этой ценовой категории что-то подобное надо еще поискать. В первую очередь хотелось бы отметить яркость экрана Infinix Note 40 Pro. Ее было достаточно даже для того, чтобы комфортно пользоваться им в условиях палящего малайского солнца. Максимальная яркость составляет 1300 нит в режиме DRE. На фото передать это сложно, но даже iPhone 13 Pro Max визуально проигрывал этому Infinix Note 40 Pro.

А еще экран очень плавный. Тут надо сказать спасибо не только прорисовке интерфейса, но и частоте обновления 120 Гц. Благодаря этому картинка уже сама по себе создает впечатление более дорогого устройства, нежели есть на самом деле.

Завершает красоту разрешение 2436х1080 точек. То есть экран по всем трем параметрам соответствует характеристикам флагмана. Учитывая, что экран является тем, с чем мы взаимодействует 100% времени использования смартфона, это очень важно. Честно говоря, в этом классе я не видел смартфона лучше, а впечатление от экрана Infinix Note 40 Pro создается такое, что это экран флагмана, если не этого, то точно прошлого года. Но все равно именно флагмана.

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Можно ли играть на Infinix Note 40 Pro

Производительность новинки сложно назвать идеальной. Она просто хорошая и полагается на процессор MediaTek Helio G99 Ultimate. Он довольно средний и встречается даже в более доступных моделях, но на общее впечатление от ежедневного использования это не влияет. Даже такие вещи, как моментально появляющаяся клавиатура, тут реализованы отлично.

Возможно, дело в хорошей оптимизации операционной системы XOS, построенной на базе Android 14. В ней даже есть некоторые свои интересные фишки. Например, генерация обоев для экрана при помощи искусственного интеллекта непосредственно в телефоне. Вы просто пишите текстом, что хотите видеть, и картинка создается сама. Правда, пока текст поддерживается только на английском языке. Зато результат в большинстве случаев получается отличным, а главное — уникальным. Генерация занимает 5–10 секунд, после чего их можно сразу одной кнопкой установить на рабочий стол.

Можно ли играть на этом устройстве? Да, можно, хотя и без чудес производительности. И пусть некоторые модели предлагают более производительные процессоры, но результат в играх, особенно среднего уровня, будет мало отличаться от того, что вы получите в Infinix Note 40 Pro. Зато про такие смартфоны можно сказать, что они построены исключительно вокруг процессора, а это, как по мне, очень неправильный подход, хотя с точки зрения маркетинга он работает. Куда лучше получить 256 ГБ памяти, как тут и есть.

Как снимает Infinix Note 40 Pro

Камера вызывает куда больше интереса, чем производительность, и является одной из тех особенностей, которые интересуют самых простых пользователей. Разрешение основного модуля составляет 108 Мп, но только за это хвалить бы его я не стал, ведь само по себе разрешение не является показателем качества. Но, во-первых, сенсор сделан Sony, а во-вторых, камера просто сама по себе отлично снимает.

Я пользовался им в основном при хорошем освещении, и тут нет никаких претензий, хотя картинка иногда и получается немного более теплой, чем положено. Но и при плохом освещении претензий к качеству нет никаких. За это стоит благодарить большой сенсор и светосилу f/1.75. Угол обзора эквивалентен объективу 24 мм, что довольно широко и позволяет снимать нормальные портреты. Но этого недостаточно для полноценного зума. Благо, что тут эта проблема решена за счет трехкратного увеличения без потери качества. А если очень надо, можно получить 6-кратное увеличение с 12 Мп снимком на выходе. Тут уже будут потери, но качество все равно будет довольно неплохим.

Примеры фото на основную камеру Infinix Note 40 Pro (оригиналы можно скачать тут):

Есть отдельный модуль для супермакро, но я бы не стал уделять ему много внимания, так как никогда не пользовался им на постоянной основе и не считаю его необходимым. Куда интереснее фронталка на 32 Мп, с возможностью расширения угла обзора с коэффициентом 0,8х. Она снимает просто отлично, но опять же при хорошем освещении. Если на улице темно или вы находитесь в помещении, то тренированный взгляд заметит слишком сильное вмешательство алгоритмов, которые стараются вытянуть картинку.

Видео в 4K снимать нельзя — максимальное разрешение составляет 2K при 30 кадрах в секунду. А если вы хотите получить более плавное видео с частотой 60 кадров в секунду, то придется ограничиться 1080p. Зато есть много настроек и отдельный режим, который позволяет делать короткие ролики из того, что вы собираетесь снять. Для быстрого размещения интересных моментов в социальных сетях это отличный вариант.

Примеры фото на фронтальную камеру Infinix Note 40 Pro:

Смартфон с быстрой зарядкой

На презентации много внимания было уделено возможностям зарядки. В целом процесс мало чем отличается от того, что есть в других смартфонах, но именно детали выводят ее на новый уровень.

Начнем с того, что за управление питанием отвечает отдельный процессор Cheetah X1, разработанные инженерами компании Infinix. Он намного быстрее анализирует параметры тока и состояние батареи, а также управляет параметрами питания. Благодаря этому зарядка получается более быстрой, но в то же время безопасной. Подтверждением этого является заявленный ресурс аккумулятора в 1600 циклов без существенной потери емкости. Это на 60% больше, чем в предыдущем поколении.

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Есть три режима зарядки: низкотемпературный, умный и быстрый. Первым стоит пользоваться, если вы хотите еще больше продлить жизнь аккумулятору или вам не хочется перегревать смартфон, например, во время просмотра видео при подключении к питанию. В этом режиме телефон греется на 5 градусов меньше, чем в обычном. Умный режим позволяет наполнить батарею энергией довольно быстро — до 50% всего за 20 минут. Это уже само по себе неплохо, но есть еще и скоростной режим, в котором те же 50% заряда вы наберете за 16 минут. А за пять минут зарядки в скоростном режиме вы получите столько энергии, сколько хватит для более чем 5 часов просмотра видео.

Что мне больше всего нравится в качестве идеи, так это возможность сквозного питания. Функция называется Bypass Charging 2.0 и позволяет не заряжать аккумулятор в игровом режиме. При желании ее можно отключить, но я не рекомендую этого делать, ведь зарядка приводит к сильному нагреву аккумулятора, а процессор во время игр и так выделяет много тепла. В итоге устройство перегревается, от чего страдает и батарея, и просто производительность. Чтобы этого избежать, контроллер просто переводит питание на компоненты телефона, минуя аккумулятор, чтобы он не заряжался. То есть вы не будете ни тратить, ни получать заряд.

Беспроводная зарядка на месте, а что удивительно для этой ценовой категории, так это наличие реверсивной беспроводной зарядки. Это когда вы можете заряжать другие гаджеты, положив их на заднюю стенку Infinix Note 40 Pro. Меня это спасло, когда я не уследил за наушниками, и они не работали, когда я вышел из дома. В итоге, просто приложив их к телефону и пронеся в руке примерно 15–20 минут, я потом около полутора часов смог слушать музыку. С другими смартфонами это тоже работает, но потери очень большие, поэтому данный способ подзарядки является скорее резервным, когда очень надо, но ничего другого под рукой нет.

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Беспроводная зарядка как у iPhone

Еще одна особенность, которую не встретишь в других, даже более дорогих смартфонах — MagCharge. Это как MagSafe у Apple. Но в отличие от iPhone, магниты не встроены в корпус, а находятся в чехле. Просто прикладываете беспроводной внешний аккумулятор к надетому чехлу, он цепляется магнитами и обеспечивает вам еще примерно 40% заряда батареи. Не очень много, но и корпус у него минимальный. С iPhone это тоже работает. А вот проверить работу решения от Apple или его аналогов с Infinix Note 40 Pro у меня не получилось, так как сейчас нет их под рукой. Но, по логике, проблем быть не должно.

Всего же смартфон может работать от одной полной зарядки полтора-два дня. Даже в постоянном режиме модема он работал у меня целый день при температуре на улице выше 30 градусов Цельсия. Если в выходные он будет у вас в основном в режиме ожидания, то можно получить и три дня работы.

Стоит ли покупать Infinix Note 40 Pro

Мне сначала показалось, что чуть дороже 30 000 рублей за такой смартфон — это очень мало, и тут есть какой-то подвох. Но я его так и не нашел его. Единственный нюанс — это не самый производительный, но все равно достаточный процессор.

В свое время Infinix выходила на рынок с недорогими моделями, которые предлагали средние характеристики за деньги бюджетников. Сейчас покорение рынка продолжается, но уже на новом уровне. Для этого компания предлагает отличную камеру, шикарный экран, новые технологии зарядки и большой аккумулятор за цену среднего сегмента. Некоторые характеристики без преувеличения флагманские, но главное, что телефон в целом очень сбалансированный.

Ведь бывает такое, что некоторые компании устанавливают отличный экран или камеру, но сильно экономят на остальном. Тут такого нет, поэтому покупать Infinix Note 40 Pro не только можно, но и нужно, если вы хотите получить максимум за свои деньги, а ваш бюджет, заложенный на покупку, как раз подразумевает сумму около 30 000 рублей.