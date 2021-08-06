Как обезопасить себя в Интернете

Наша жизнь ушла в онлайн. Пандемия этому поспособствовала, но к этому все стремительно шло: покупки, кино, музыка, игры и даже работа. В этой связи важно задумываться о том, как оградить себя потери личных данных, кражи данных банковских карт и взлома аккаунтов в различных сервисах. Для жизни в онлайне есть основные несложные правила, которые называются цифровой гигиеной. По сути, это привычки, которые стоит запомнить и придерживаться их изо дня в день. Рассказываем о том, что нужно делать, чтобы не потерять данные, деньги и не схлопотать проблем в онлайне.

Как правильно фильтровать информацию

Наверняка вы сталкиваетесь с тем, что на электронную почту постоянно приходит различная рассылка: покупки, путешествия, развлечения. Это может быть полезно, но время от времени лучше отписываться от этого. Среди таких писем можно нечаянно потерять нужную информацию или наткнуться на вредоносный спам от мошенников, который с каждым годом все изящнее обходит фильтрацию почтовых клиентов. Чтобы отписаться от лишних рассылок, достаточно прокрутить письмо до конца и нажать на «Отписаться от рассылки». Если не пользуетесь почтовым клиентом совсем, то лучше удалите его или заблокируйте, чтобы его не атаковали хакеры, взломав ваши действующие почтовые ящики.

Зачем нужно делать резервные копии

Резервные копии важной информации могут храниться в облаке или на внешнем жестком диске. Бэкапы очень выручают в самых разных ситуациях, например, в случае утери смартфона или поломки. Не стоит относиться к этому легкомысленно: я и сам терял нужные данные, пренебрегая резервным копированием WhatsApp. Все данные были безвозвратно утрачены, а мне оставалось только сожалеть о своей безалаберности. Выберите удобное облачное хранилище и настройте ежедневное копирование данных — теперь они будут в надежном месте.

Стоит ли разрешать доступ приложениями

При установке приложения они запрашивают доступ к микрофону, камере, записной книжке или галерее с фотографиями. Эксперты рекомендуют время от времени проверять права доступа и отключать их, если нет необходимости. Среди приложений, которым можно доверять, должны быть только известные и те, которые нужны вам каждый день. В любом случае, можно отключить доступ и при использовании приложение запросит его вновь. Как обезопасить себя от вредоносных приложений? Рассказываем об этом в нашем Яндекс. Дзен — подписывайтесь!

Почему нельзя использовать рабочую почту в личных целях

Цифровая безопасность — не только про пароли и вирусы. Это еще и про отделение рабочего и личного пространство. Рабочие смартфоны и ноутбуки лучше не использовать в личных целях, а для регистрации на разных сервисах лучше использовать личную почту. Такие вещи находятся под контролем служб безопасности и модераторов.

Что касается личных страниц, то стоит время от времени проверять настройки конфиденциальности: понятное дело, что сложно утаить какую-либо информацию в 2021 году от чужих глаз, но лучше руководствоваться принципом «чем меньше видно, тем лучше».

Еще о безопасности: Чем опасен Wi-Fi без пароля

Почему важно часто менять пароли

Пароли — это самый важный способ аутентификации. Уровень цифровой гигиены завязан на паролях от ваших учетных записей. Сервисы лучше разделить на несколько категорий по их важности: сначала идут интернет-банки, почта и соцсети, а наименее важные — это интернет-магазины и развлекательные сайты. Не гнушайтесь пользоваться входом через Open-ID — это кнопки входа на сайт через Google, Facebook. Это самый безопасный вариант, но здесь стоит важно отнестись к выбору пароля на этих ресурсах.

При выборе пароля лучше не полагаться на память, а использовать генераторы паролей, которые встроены в операционную систему смартфона. Да, они представляют из себя набор букв, но это гораздо надежнее, чем создавать пароль из клички домашнего животного или дня рождения брата отца жены. Каким бы ни был сложным ваш пароль, не забывайте время от времени его менять, например, раз в полгода. Старайтесь придумывать новый, а не тот, что уже был.

Зачем отключать геолокацию

Google регулярно собирает информацию о том, где вы находитесь, что ищете и какие приложения устанавливаете. Оградиться от этого невозможно, но можно ограничить объем данных о себе. Например, ограничив сервисам доступ к вашей геолокации. Отключите эту функцию, если она совсем вам не нужна или для приложений, которыми не пользуетесь. В iOS и Android можно отказаться от персонализированной рекламы, а в Гугл Картах лучше почистить историю местоположений.

Зачем устанавливать обновления

Мы уже писали о том, что нельзя бездумно обновлять все подряд — можно столкнуться с тем, что смартфон начнет хуже работать. Зачастую в обновлениях нет ничего страшного, потому что разработчики стараются залатать дыры в безопасности. Старайтесь почаще проверять обновления своей операционной системы и приложений, которые защитят ваши данные.

Невозможно предугадать всё и подстелить соломку там, где нужно. Мы рассказали об основных правилах безопасности данных, о которых важно помнить. Есть что добавить? Поделитесь советом в нашем Telegram-чате.