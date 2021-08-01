Что такое резервная копия Ватсап, зачем она нужна и как ее восстановить

В наше время стало удобно переносить все необходимые данные на новое устройство. Не нужно переживать за сам процесс — всё происходит автоматически. Достаточно лишь включить необходимые настройки, а дальше система сделает всё за вас. Переписка и данные чатов в WhatsApp — одна из тех вещей, которую не хочется терять при покупке нового смартфона. Вместе с ней могут быть утрачены важные изображения, видео и другие важные файлы. Рассказываем все нюансы о создании резервной копии WhatsApp, зачем это нужно делать и как удалить резервную копию WhatsApp, если в ней нет необходимости.

Что такое резервная копия WhatsApp

Резервная копия существует для того, чтобы восстановить данные в случае утраты устройства или критического повреждения. Допустим, вы вдрызг разбили смартфон, в котором были все переписки, и купили новый — достаточно запустить процесс восстановления и все перенесется в ваше новое устройство. По умолчанию резервная копия создается раз в день в 2 часа ночи. При восстановлении появятся все те же чаты, которые были в это время. Не восстановится только то, что было после, при условии, если вы не делали резервную копию сами. Резервные копии хранятся на устройстве или на карте памяти. Все зависит от того, куда вы установили приложение.

Как сделать резервную копию WhatsApp

Это очень просто. Зайдите в настройки WhatsApp и выберите «Чаты». Затем нажмите «Резервная копия чатов» и выберите частоту копирования, которая вам удобна. Жизнь — такая штука, что никогда не знаешь, где окажешься завтра. Поэтому лучше выставить ежедневное резервное копирование, чтобы наверняка обезопасить себя и свои данные.

Не забудьте выбрать способ создания резервной копии — по Wi-Fi или Wi-Fi или сотовой связи. Лучше выбрать второй вариант, чтобы не зависеть от точки доступа беспроводного интернета — иногда их просто нет поблизости или смартфон попросту может не подключиться к ним.

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Удобно делать резервную копию WhatsApp вручную — в разделе «Чаты» нужно всего лишь нажать на «Резервное копирование». Учтите, что резервное копирование может занять много времени, так что волноваться не стоит — дальше этот безопасный процесс станет протекать незаметно от ваших глаз.

Как восстановить резервную копию WhatsApp

Здесь все просто. Установите приложение WhatsApp, войдите в приложение и введите свой номер телефона. На экране появится предложение о восстановлении чатов — ждите пока все восстановится. Это очень удобно — во времена ICQ вся переписка утрачивалась с переходом на другое приложение и перенести ее было невозможно. О других полезных фишках в современных мессенджерах рассказываем в нашем Google News — не забудьте подписаться!

WhatsApp позволяет сохранить не только переписку и фото, но и видео. Для этого не забудьте включить опцию «Добавить видео» в настройках резервного копии. Бэкап станет заметно «тяжелее», зато все видеофайлы останутся в истории переписки.

Как удалить резервную копию WhatsApp

Некоторые предпочитают удалять текущую резервную копию сразу же после восстановления. Это связано в первую очередь с тем, что она больше не пригодится, ведь проще создать новую. Как это сделать:

Зайдите в Гугл Диск со своего аккаунта

Выберите показ полной версии, чтобы было удобнее пользоваться

Нажмите «Параметры» и найдите строку «Управление приложениями» — там увидите «WhatsApp»

В настройках нажмите «Удалить данные приложения»

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Проблемы с резервной копией WhatsApp

Зачастую могут возникать неполадки с резервной копией — она просто не создается. В таком случае проверьте сигнал сотовой связи или переключитесь на Wi-Fi.

На проблемы может указывать нехватка свободного места на смартфоне или низкий заряд аккумулятора. Не забудьте проверить синхронизацию устройства с облачным хранилищем.

Зачем нужно делать резервную копию

Многие мои знакомые пренебрегают восстановлением данных из резервной копии в WhatsApp — они попросту отключают копирование в настройках, чтобы смартфон лишний раз не растрачивал трафик и не разряжал аккумулятор в неподходящий момент. Некоторые делают это вручную в удобное время — чтобы всё было под контролем, а кто-то предпочитает и вовсе не делать бэкап, когда меняет смартфон — их устраивает то, что приложение фактически установится заново, потеряется вся переписка и не видят в этом проблемы. А как вы относитесь к резервной копии WhatsApp? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

К сожалению, до сих пор нет официального способа перенести WhatsApp с Android-смартфона на iPhone. Но есть отличное решение — читайте об этом удобном приложении в нашей статье.

Я делаю резервную копию в WhatsApp, чтобы вся история переписки была со мной. Да, это делает ее более объемной, зато всегда есть возможность найти информацию в истории переписки: дни рождения, события, детали разговора или какие-нибудь важные фотографии, которые, казалось, давно были утеряны. Резервная копия делается быстро и не мешает пользоваться смартфоном и самим приложением, зато эта функция позволит не потерять важные данные.