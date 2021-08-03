Почему не стоит бездумно обновлять приложения

Обновлений для разных приложений выходят достаточно часто — казалось, только обновил 10 приложений вчера, а сегодня снова та же картина. Или некоторые приложения приходится обновлять повторно. Я заметил, что многие знакомые попросту не обращают на апдейты внимания, обновляя все подряд, или включают процесс автоматической загрузки и установки, а потом удивляются, что интерфейс изменился или появились лаги в приложениях. Почему так происходит? Нужно ли не глядя обновлять все подряд? Ответить на эти вопросы не так просто. Давайте разберемся во всех нюансах.

Зачем обновлять приложения на Android

Принято считать, что обновлять приложения хорошо и полезно для системы — разработчики в комментариях к обновлению обычно указывают, что они исправили на этот раз, если обновление рядовое, какие функции были добавлены, если обновление оказалось масштабным. Основной нюанс в том, что многие обновления могут вызывать нежелательные последствия — смартфон не станет менее функциональным, но до выхода следующего апдейта придется немного страдать. Так было со мной, когда я обновил банковское приложение, а вместе с обновлением подъехала ошибка — приложение стало отображать гигантскую сумму потраченных средств, которую я физически не мог использовать! Пришлось ждать примерно две недели, пока не пришло обновление с исправлением ошибок. А с какими проблемами сталкивались вы при обновлении приложений? Поделитесь опытом с нами в нашем уютном Telegram-чате.

Проблемы с обновлениями приложений

Зачастую обновления приложений не несут критических ошибок, зато меняется дизайн — обычно разработчики указывают это в комментариях, но не все пользователи это читают. Или читают, но не обращают внимания, надеясь, что будет что-то новое. Бывает и так, что в новых версиях приложениях разработчики пытаются оптимизировать рабочую область и прячут некоторые функции очень далеко — так было с приложением «Сбербанка», когда вместе с обновленным интерфейсом куда-то далеко запрятали старые нужные функции и добавили неудобные новые. Или приложение VK, когда разработчики стали добавлять туда все новые и новые сервисы, начало притормаживать даже на актуальном железе. Классика.

Есть еще и более актуальная проблема — новые обновления зачастую прекращают работу приложения на старых устройствах или начинают тратить слишком много ресурсов. Что делать? Во-первых, лучше не обновлять приложение, пока не появится уверенность в том, что железо смартфона не слишком древнее — в новой версии нагрузка становится еще больше. Во-вторых, внимательно изучите, что содержит обновление. В-третьих, если оно незначительное и несет в себе исправление ошибок, то лучше обновиться.

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Бывает и так, что вас не устраивает интерфейс новой версии приложения. В таком случае можно попробовать поискать старые версии в разных источниках, так как из официального магазина приложений предыдущую версию уже не скачать, но будьте внимательны — они могут содержать в себе вирусы, что приведет к сбоям в работе смартфона. Если и устанавливать более старую версию, то только из проверенных источников, сканируя ее антивирусом на наличие заражений. Так было, например, с Instagram, когда вышла версия с обновленным дизайном, а пользователи еще не были готовы к такому повороту событий.

Что будет, если не обновлять приложения Android

Никаких последствий не будет. Приложения будут предлагать обновиться, а вы можете просто отказаться. Практически все апдейты можно пропустить, за исключением тех приложений, где пользователя ставят перед фактом, что для дальнейшего использования надо обязательно обновиться. Для этого лучше отключите автоматическое обновление на смартфоне — проверяйте обновления вручную, какие устанавливать, а что лучше оставить как оно есть. Как правильно обновить старое устройство? Об этом и многом другом рассказываем в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Почему лучше обновить приложения на Android

Обновления приложений тесно связаны с безопасностью наших личных данных. Если долго не обновлять операционную систему и приложения, то можно столкнуться с проблемой утери данных или мошенничества. В большинстве случаев обновления приложений выходят, когда разработчики заделывают дыры в безопасности. Если вам важна безопасность собственного устройства, то лучше включить автоматическое обновление — приложения обновятся в фоновом режиме, вы этого даже не заметите. Это поможет избежать сбоев, которые приводят к краже информации и личных данных.

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Кроме того, обновлять приложения стоит и из-за появления новых функций — смотрите сами, насколько они вам важны. В некоторых случаях это влияет на производительность — интерфейс приложения становится гораздо приятнее, пропадают лаги и им просто становится удобнее пользоваться.

Всем хочется, чтобы смартфон на Android в полной мере реализовывал свою мощность и работал быстрее. Зачастую обновления делают его медленнее, устройство греется или начинает подвисать. Относитесь к обновлению приложений с умом — внимательно изучайте комментарии к апдейтам и читайте отзывы, чтобы избежать негативного эффекта. Обновления приложений должны приносить пользу, но бездумно относиться к их установке тоже нельзя.