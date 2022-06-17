Как обновить Сбербанк Онлайн на Android

В свете всем известных событий мобильные приложения попавших под санкции банков были удалены из Google Play. Из-за этого они были лишены возможности установки на новые устройства и перестали обновляться. В этой связи Сбер разослал своим клиентам инструкцию по обновлению Сбербанк Онлайн для Android в обход Google Play. Это актуально не только для Сбера, но и для остальных банков, чьи приложения теперь не обновляются стандартными средствами.

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В связи с тем, что Android является открытой системой, то, помимо возможности скачать приложение с сайта банка, существуют и иные способы обновления, например, недавно запущенный магазин приложений RuStore. Рассмотрим все способы обновления приложения Сбербанк Онлайн и выберем самый удобный.

Обновить Сбербанк Онлайн без Плей Маркета

В своей рассылке Сбер предлагает перейти к нему на сайт и ознакомиться с инструкцией по обновлению:

Рекомендуется проверить адресную строку браузера и убедиться, что вы действительно перешли на сайт Сбера.

Скачать файл для установки в формате apk.

Открыть файл и начать установку. При необходимости разрешить браузеру производить установку приложений.

После установки запустить приложение.

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Сайт, безусловно, — способ безопасный, но даже сам Сбер предлагает пользователям скачивать и обновлять свое приложение через магазины приложений.

Сбербанк Онлайн — где скачать

Если на вашем смартфоне, кроме Google Play, не установлен никакой другой магазин приложений, то советуем это сделать как минимум для установки обновлений. Самыми популярными альтернативами являются Huawei AppGallery и ApkPure. В них можно найти практически все, что вас интересует и даже чуть больше. Момент на который нужно обращать внимание, что при установке магазина от Huawei будет произведена и установка сервисов HMS, соответственно памяти они займут больше.

Для установки магазина приложений необходимо выполнить следующее:

Скачать apk-файл необходимого магазина (AppGallery или ApkPure)

Установить скачанный файл, при необходимости разрешив браузеру установку приложений

После установки необходимо будет дать конкретному магазину разрешение на установку приложений

Загрузить и установить нужное обновление

Бросилось в глаза, что версия приложения Сбербанк Онлайн в маркете Huawei новее, чем в ApkPure 12.18.0 против 12.14.0. Также существует возможность не устанавливать сам магазин ApkPure, а использовать его веб-версию. Приложения, в таком случае, будут загружаться на устройство в формате .xapk и для их установки потребуется сторонний софт. Последний путь совсем неудобный, поэтому пользоваться им не советуем изначально.

Существует еще один вариант обновления Сбербанк Онлайн. Он немного экзотический, но именно им я и пользуюсь. С помощью отечественного магазина приложений RuStore. Так как в NashStore и RuMarket этого приложения до сих пор нет, то использовать будем именно тот магазин, который его содержит.

Почему я остановил свой выбор именно на этом варианте? Как показало время иностранные магазины приложений очень быстро включаются в санкционную игру и начинают удалять программы налево и направо. Из AppGallery тоже пропадал софт, хотя, по словам Huawei, по инициативе самих владельцев, но ситуация все равно была неприятная.

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Сбербанк Онлайн — RuStore

Порядок установки у RuStore аналогичный предыдущим магазинам приложений:

Скачать apk-файл магазина

Установить скачанный файл, при необходимости разрешив браузеру установку приложений

После установки необходимо будет дать магазину разрешение на установку приложений

Загрузить и установить нужное обновление

Кстати, в RuStore тоже содержится самая актуальная версия 12.18.0.

Существует еще вариант просто поискать приложение в интернете, на каких-нибудь форумах, но это, если честно совсем небезопасный путь. Неизвестно на какое приложение вы наткнетесь и что оно будет делать с вашими данными.

Самым удобным способом обновления приложения Сбербанк Онлайн можно назвать установку из магазина приложений. Выбирайте маркет, который будет вам по душе и обновляйте. Если же не хочется засорять память дополнительной программой ради обычных обновлений , то установка с официального сайта ваш выбор. Только обязательно обращайте внимание на адресную строку, чтобы это был действительно сайт Сбера.