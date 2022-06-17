Как обновить Сбербанк Онлайн на Android

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Кирилл Пироженко 0

В свете всем известных событий мобильные приложения попавших под санкции банков были удалены из Google Play. Из-за этого они были лишены возможности установки на новые устройства и перестали обновляться. В этой связи Сбер разослал своим клиентам инструкцию по обновлению Сбербанк Онлайн для Android в обход Google Play. Это актуально не только для Сбера, но и для остальных банков, чьи приложения теперь не обновляются стандартными средствами.

Сбербанк Онлайн

Даже после удаления из Google Play Сбербанк Онлайн остается популярным банковским приложением

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В связи с тем, что Android является открытой системой, то, помимо возможности скачать приложение с сайта банка, существуют и иные способы обновления, например, недавно запущенный магазин приложений RuStore. Рассмотрим все способы обновления приложения Сбербанк Онлайн и выберем самый удобный.

Обновить Сбербанк Онлайн без Плей Маркета

При обновлении через браузер не попадите на поддельный сайт.

В своей рассылке Сбер предлагает перейти к нему на сайт и ознакомиться с инструкцией по обновлению:

  • Рекомендуется проверить адресную строку браузера и убедиться, что вы действительно перешли на сайт Сбера.
  • Скачать файл для установки в формате apk.
  • Открыть файл и начать установку. При необходимости разрешить браузеру производить установку приложений.
  • После установки запустить приложение.

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Сайт, безусловно, — способ безопасный, но даже сам Сбер предлагает пользователям скачивать и обновлять свое приложение через магазины приложений.

Сбербанк Онлайн — где скачать

Huawei AppGallery один из немногих магазинов приложений, который не удалил Сбербанк Онлайн

Если на вашем смартфоне, кроме Google Play, не установлен никакой другой магазин приложений, то советуем это сделать как минимум для установки обновлений. Самыми популярными альтернативами являются Huawei AppGallery и ApkPure. В них можно найти практически все, что вас интересует и даже чуть больше. Момент на который нужно обращать внимание, что при установке магазина от Huawei будет произведена и установка сервисов HMS, соответственно памяти они займут больше.

Хоть система и предупреждает, что файл может быть опасен, скачивайте без опаски

Для установки магазина приложений необходимо выполнить следующее:

  • Скачать apk-файл необходимого магазина (AppGallery или ApkPure)
  • Установить скачанный файл, при необходимости разрешив браузеру установку приложений
  • После установки необходимо будет дать конкретному магазину разрешение на установку приложений
  • Загрузить и установить нужное обновление

Устанавливаем скачанное приложение и переходим на нужную страницу для обновления

Бросилось в глаза, что версия приложения Сбербанк Онлайн в маркете Huawei новее, чем в ApkPure 12.18.0 против 12.14.0. Также существует возможность не устанавливать сам магазин ApkPure, а использовать его веб-версию. Приложения, в таком случае, будут загружаться на устройство в формате .xapk и для их установки потребуется сторонний софт. Последний путь совсем неудобный, поэтому пользоваться им не советуем изначально.

RuStore отечественный магазин приложений, поэтому проблем с обновлениями не будет

Существует еще один вариант обновления Сбербанк Онлайн. Он немного экзотический, но именно им я и пользуюсь. С помощью отечественного магазина приложений RuStore. Так как в NashStore и RuMarket этого приложения до сих пор нет, то использовать будем именно тот магазин, который его содержит.

Почему я остановил свой выбор именно на этом варианте? Как показало время иностранные магазины приложений очень быстро включаются в санкционную игру и начинают удалять программы налево и направо. Из AppGallery тоже пропадал софт, хотя, по словам Huawei, по инициативе самих владельцев, но ситуация все равно была неприятная.

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Сбербанк Онлайн — RuStore

Загрузка RuStore ничем не отличается от ApkPure, за тем лишь исключением, что все расписано достаточно подробно

Порядок установки у RuStore аналогичный предыдущим магазинам приложений:

  • Скачать apk-файл магазина
  • Установить скачанный файл, при необходимости разрешив браузеру установку приложений
  • После установки необходимо будет дать магазину разрешение на установку приложений
  • Загрузить и установить нужное обновление

Кстати, в RuStore тоже содержится самая актуальная версия 12.18.0.

Найти обновление Сбербанк Онлайн можно в отдельном разделе «Обновления»

Существует еще вариант просто поискать приложение в интернете, на каких-нибудь форумах, но это, если честно совсем небезопасный путь. Неизвестно на какое приложение вы наткнетесь и что оно будет делать с вашими данными.

Самым удобным способом обновления приложения Сбербанк Онлайн можно назвать установку из магазина приложений. Выбирайте маркет, который будет вам по душе и обновляйте. Если же не хочется засорять память дополнительной программой ради обычных обновлений , то установка с официального сайта ваш выбор. Только обязательно обращайте внимание на адресную строку, чтобы это был действительно сайт Сбера.

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