Как очистить Telegram, если он занимает много места

Одним из самых важных ресурсов смартфона наряду с емкостью его аккумулятора является память, из-за недостатка которой не получается скачать приложение или сделать фотографию. Чаще всего причиной малого количества свободного места становятся «прожорливые» приложения. Одно из таких — Telegram. Казалось бы, это банальный мессенджер, а не игра с 3D-графикой. Но довольно часто именно Телеграм занимает много памяти. Почему так происходит, как освободить место и предотвратить быстрое заполнение хранилища в будущем — поговорим об этом в сегодняшнем материале.

Сколько весит Телеграм

Размер Telegram составляет менее 70 Мб. Именно столько весит установочный пакет приложения. После инсталляции размер предсказуемо увеличивается примерно до 300 Мб. Но все равно нельзя сказать, что Телеграм много весит. Интересное начинается уже в первый день активного использования мессенджера, так как он быстро увеличивается. Чтобы узнать, сколько места занимает Телеграм на данный момент, сделайте следующее:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Найдите Telegram.

В моем случае приложение занимает почти 12 Гб. Не каждая программа для видеомонтажа и не все современные игры столько весят. Причем, если открыть вкладку «Память», окажется, что наибольшее количество места занимает не кэш, а данные Telegram. В чем же дело?

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Почему Телеграм занимает много места

Чтобы ответить на вопрос, почему Телеграм занимает много места в памяти, нужно понять, как работает мессенджер. Telegram — это не только программа для обмена сообщениями, но и полноценная платформа для СМИ. Если вы читаете телеграм-канал Androidinsider и другие источники информации через приложение, то постоянно видите сообщения, которые сопровождаются медиаконтентом: фото, аудио и видео.

Все это Telegram автоматически загружает в память устройства. Но, в отличие от WhatsApp, ни одно фото или видео по умолчанию вы не обнаружите в Галерее, так как файлы хранятся в зашифрованном виде и остаются доступны для просмотра только через мессенджер. Поэтому многие люди, которые не замечают подвох, пытаясь удалить лишние фотографии и видеоролики, задаются резонным вопросом, из-за чего Телеграм занимает много места. Надеюсь, я на него ответил.

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Как очистить Телеграм

Несмотря на то, что настройки телефона относят фото и видео из Telegram не к кэшу, а к данным приложения, от лишнего мусора можно запросто избавиться. Например, через сам мессенджер:

Запустите Telegram. Нажмите кнопку с тремя полосками (находится в левом верхнем углу) и откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Данные и память», а затем — «Использование памяти». Нажмите кнопку «Очистить кэш».

Удалить кэш Телеграм можно и другим способом (напрямую через настройки смартфона):

Перейдите в раздел «Приложения», после чего — «Все приложения». Найдите Telegram. Нажмите кнопку «Очистить» в первом и втором окне. Вы попадете в интерфейс приложения, где по аналогии с предыдущей инструкцией останется нажать кнопку «Очистить кэш».

Статистика, которая появилась в последнем обновлении Telegram, наглядно показывает, какие типы файлов занимают больше всего места. Кроме того, перед очисткой вы можете снять галочку с фотографий профиля, чтобы после удаления кэша они снова не подгружались.

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Что делать, если Телеграм занимает много памяти

Нам удалось очистить память Телеграм, однако со временем приложение снова будет занимать много места. К сожалению, настройки мессенджера не позволяют полностью запретить загрузку медиа на устройство. Однако вы можете воспользоваться парой опций, которые помогут реже прибегать к очистке или вовсе от нее отказаться:

Откройте настройки Telegram. Перейдите в раздел «Данные и память». Отключите автозагрузку и автовоспроизведение. Во вкладке «Использование памяти» установите ограничение на размер кэша или настройте его автоматическое удаление в группах, каналах и чатах.

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Если вы активно пользуетесь Telegram, но при этом нельзя сказать, что на вашем смартфоне много памяти, установите максимальный размер кэша 5 Гб и включите автоудаление через день. Всем остальным рекомендую не лениться менять настройки в зависимости от емкости накопителя. В противном случае размер Telegram достигнет нескольких десятков и даже сотен гигабайтов, что не только вызовет дискомфорт от недостатка свободного места, но и приведет к снижению общей скорости работы телефона.