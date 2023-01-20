Лучшие смартфоны с большой памятью, которые стоят рекордно мало

Обычному человеку не нужен мощный процессор, разницу между экраном IPS и AMOLED он не почувствует, а камеру будет использовать только для того, чтобы сфотографировать показания счетчика. Возможно, подобное описание выглядит гротескным, но все-таки для большинства людей главным параметром является хорошая память смартфона. Именно ее внушительный объем позволяет скачивать неограниченное количество приложений и безудержно обмениваться открытками в WhatsApp, не занимаясь очисткой кэша. Так не пора ли купить телефон с большой памятью без переплаты за лишние характеристики?

Рынок смартфонов устроен таким образом, что чем дороже устройство, тем больше у него памяти. Но, согласитесь, очередной рейтинг флагманов выглядел бы слишком скучно, да и требования к объему накопителя у каждого свои: кому-то хватит и 64 Гб, а кто-то будет страдать, имея телефон на 256 Гб. Поэтому сегодня мы посмотрим на устройства, чьи производители сделали упор на память, не оглядываясь на особенности рынка.

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Infinix Smart 6 Plus — дешевый телефон с большой памятью

Память: 2/64 Гб

Цена: 5 750 ₽

Купить Infinix Smart 6 Plus

Если вы хотите купить дешевый смартфон, но не желаете мириться со стандартным для этого класса объемом накопителя 16-32 Гб, обратите внимание на Infinix Smart 6 Plus. Менее чем за 6 тысяч рублей вы получите аппарат на 64 Гб c возможностью расширения хранилища за счет карты памяти. А еще он продается с официальной гарантией и доставляется из Москвы.

Телефон Infinix Smart 6 Plus является довольно скромным с точки зрения остальных характеристик. Он работает на слабом процессоре Helio G25 и имеет всего 2 Гб оперативной памяти в базовой версии. То есть девайс откровенно медленный, зато с большим аккумулятором на 5000 мАч и Android 12 из коробки.

Тем, кто по каким-то причинам все еще не доверяет бренду Infinix, советую присмотреться к телефону Redmi 10A. За 7 000 ₽ вы получите тот же объем памяти, а в случае, если накинете еще 1 тысячу, в вашем распоряжении окажется Redmi 10A на 128 Гб. Но учтите, что в плане технических возможностей он находится на одном с Infinix Smart 6 Plus уровне.

TCL 20 SE — недорогой телефон с хорошей памятью

Память: 4/128 Гб

Цена: 7 999 ₽

Купить TCL 20 SE

А вот это настоящий жир для тех, кому нужен телефон на 128 Гб памяти по минимальной цене. Всего 7 999 ₽ и TCL 20 SE (4/128) у вас в кармане, в то время как ровно столько же стоит сверхпопулярный Redmi 9A в версии 2/32 Гб. Ну, вы поняли, как обмануть систему?

TCL — бренд известный прежде всего своими телевизорами, но и смартфоны у него неплохие. В отличие от большинства конкурентов за те же деньги, TCL 20 SE имеет 4 камеры, стабильный чипсет Snapdragon 460, датчик NFC и современный разъем USB Type-C. Не хотите иметь дело с TCL? Тогда возьмите Infinix HOT 20i по аналогичной цене или накиньте 2 тысячи, чтобы заказать Redmi 10 на AliExpress.

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Redmi Note 10 Pro — телефон с хорошей камерой и памятью

Память: 8/256 Гб

Цена: 15 400 ₽

Купить Redmi Note 10 Pro

Не устаю повторять, что Redmi Note 10 Pro — лучший телефон по соотношению цены и характеристик, который можно сейчас купить. Он вышел 2 года назад, но дает пинка всем новинкам. А недавно в продаже появился Redmi Note 10 Pro на 256 Гб. Сейчас за него просят 15 400 ₽. Торопитесь, пока не разобрали.

И ведь разберут! Потому что девайс интересен не только большой памятью, но и целой россыпью флагманских фишек: AMOLED-экран с частотой 120 Гц, камера на 108 Мп, аккумулятор на 5020 мАч и многое-многое другое. Но, если захочется чего-нибудь новенького, купите realme 10 Pro+. У него загнутый экран с минимальными рамками, более мощный процессор, а памяти вплоть до 12/256 Гб. Правда, и обойдется он минимум в 22 000 ₽.

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POCO X4 GT — мощный телефон с большой памятью

Память: 8/256 Гб

Цена: 23 200 ₽

Купить POCO X4 GT

У этого смартфона память не только большая, но и быстрая, что играет важнейшую роль при установке и запуске приложений. Внутренний накопитель выполнен по стандарту UFS 3.1, а оперативка — LPDDR5. Флагман, не иначе. Но берите сразу версию на 8/256 Гб, так как девайс не поддерживает MicroSD-карты.

Телефон POCO X4 GT — идеальное решение для людей, любящих играть в тяжелые 3D-проекты или просто желающих получить аппарат, который не начнет глючить через 2-3 года использования. Запас мощности у смартфона колоссальный, о чем свидетельствует результат более 800 тысяч баллов в AnTuTu. Так что долой раздумья и вперед!

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OnePlus Ace — телефон, у которого очень много памяти

Память: 12/512 Гб

Цена: 25 900 ₽

Купить OnePlus Ace

С точки зрения производительности смартфон OnePlus Ace — это тот же POCO X4 GT, однако на его борту аж 512 Гб постоянной и 12 Гб оперативной памяти. Также аппарат имеет крутой AMOLED-экран с частотой 120 Гц, основную камеру с оптической стабилизацией и поддержку сверхбыстрой зарядки на 150 Вт.

Но, как говорится, есть один нюанс. Телефон предназначен для китайского рынка. Впрочем, на странице товара есть версия, перепрошитая на глобалку, и даже CN Version не доставит неудобств за счет сертификации Google, поддержки бесконтактных платежей и наличия русского языка из коробки. Хватит думать — надо брать!