Вот все хорошо в Android, но иногда пользователи сталкиваются с рядом проблем, которых нет на iOS. Чаще всего это бывает реклама, которая вылезает буквально из каждого уголка смартфона. Она может подстерегать в браузере, в приложениях, на домашнем экране и даже на экране блокировки. Это очень сильно раздражает. Особенно, когда появляется очень часто. Радует одно, пара средств борьбы с этим есть и ими надо пользоваться. Тем более, что в их применении нет ничего сложного. Зато, если все сделать правильно, реклама вас больше не побеспокоит. А заодно повысите уровень безопасности, ведь такая реклама далеко не всегда имеет безвредные корни.

Почему появляется реклама на домашнем экране Android

Наверное, больше всего раздражает реклама, которая вылезает на домашнем экране, когда ты просто свайпаешь экран в поисках приложения, а она вылезает. Иногда реклама бывает небольшой, но часто она просто перекрывает собой весь экран и ничего сделать нельзя.

Иногда вы сами даете разрешение на такое действие, но часто приложения не спрашивают вас и запускают ее сами. Для таких приложений это главный способ заработка. Иногда такое бывает даже на “нулёвом” смартфоне. Например, я столкнулся с этим на LG G6. Достав его из коробки, я почти сразу начал получать рекламу на домашнем экране.

Чаще всего такое происходит после установки бесплатных приложений для кастомизации интерфейса (обои, лаунчеры, темы и тому подобное) или после установки системных утилит (чистильщики реестра и прочее). Вот только определить эти приложения не так просто, но выход есть. Впрочем, обо всем по порядку.

Отключение рекламы на Android

Самым простым безобидным местом, где можно встретить рекламу, является заблокированный экран и панель уведомлений. Именно там отображается реклама, которой вы сами дали разрешение.

Сделать это вы могли, когда какой-нибудь сайт предложил вам включить уведомления. Именно поэтому чаще всего такая реклама отображается с указанием сайта, который ее прислал.

Если уведомления вообще не приходят, это хуже. Не приходят уведомления на Android. Что делать?

Для отключения такой рекламы достаточно перейти в настройки браузера и снять нужные галочки. В Google Chrome надо открыть меню, нажав на три точки в верхнем углу. После этого открыть “Настройки”, далее “Настройки сайтов”, далее “Уведомления”. Теперь вы можете не только отключить все уведомления, но и сделать это для отдельных сайтов. Надо нажать на название сайта и там опять выбрать “Уведомления”.

Этот способ не поможет только в том случае, если вы однажды согласились с предложением сайта и добавили его иконку на домашний экран. Если такие есть, вам надо просто удалить эту иконку и забыть о рекламе.

Сайты так зарабатывают на PUSH-уведомлениях. Поэтому они и стараются всеми законными средствами попасть в ваш смартфон. Но есть и более агрессивные рекламщики, которых найти намного сложнее, но тоже можно.

Как приложения рассылают рекламу

На самом деле даже не только приложения для кастомизации могут бомбить вас навязчивой рекламой. Это могут быть и вполне приличные приложения. А еще это может быть вирус, который сам является приложением и мучает вас лишней информацией или скачивает сторонние приложения.

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Как отключить отображение поверх других приложений

Опять же, сначала попробуем пойти простым путем. Если вдруг вы знаете, какое приложение донимает вас рекламой, мы можете перейти в настройки смартфона, выбрать раздел “Приложения”, после этого выбрать нужное и пролистав список его настроек найти пункт “Поверх других приложений”. Формулировка и местоположение могут незначительно меняться, но как правило этот пункт находится в дополнительных настройках и называется именно так.

Далее просто отключаете отображение и реклама больше не должна вас беспокоить. Можно вообще удалить приложение, если оно не нужно.

Не переходя в настройки самого приложения, можно открыть пункт “Особые разрешения” и там найти “Поверх других приложений”. Так вы увидите сразу все, чему открыт подобный доступ.

Только помните, что рекламу могут отображать не только подозрительные приложения, но и очень даже порядочные и крупные.

Как определить приложение, которое показывает рекламу

Если вы не знаете, какое приложение отображает рекламу, его надо найти. Для этого скачайте приложение “Детектор рекламы”.

Суть этого приложения заключается в том, что оно анализирует происходящее на вашем экране и, когда появляется реклама, оно покажет вам, какое приложение проявило активность в этот момент.

Узнав название приложения, можно будет перейти в настройки и сделать то, что описано в предыдущем пункте. То есть, удалить приложение или запретить ему отображение рекламы поверх других приложений.

Этот способ работает только с приложениями, которые не ведут себя, как системные. Для борьбы с чем-то более глобальным надо установить другое приложение.

Как посмотреть список активных приложений

Если первые способы не помогли, установите приложение Goclean. С его помощью можно посмотреть вообще все активные приложения. В том числе, и те, которые могут показывать рекламу.

Для этого перейдите в раздел “Detector” и проанализируйте активность приложений с учетом их запуска. Лучше всего проводить анализ после того, как немного попользуешься смартфоном и нарвешься на рекламу. Так можно определить то самое приложение. Повторюсь, им может быть вполне полезное приложение, которому надо просто запретить появляться поверх других приложений.

Как отключить рекламу навсегда

К сожалению, это не всегда возможно. Но для минимизации случаев ее появления надо отключить установку приложений из сторонних источников. И проверить, что у вас вообще установлено.

Все хотят показать нам рекламу и стараются делать это разными способами. Поэтому большая часть вирусов не нацелена на ваши деньги и пароли от банковских приложений. Это опасно, так как незаконно. Да и спалиться можно очень быстро. Куда проще получать по копеечке за показы рекламы, но на постоянной основе.

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Для нас проблема только в том, что мы не хотим видеть эту рекламу, а заодно перегружать наш смартфон. Ведь это приводит к снижению производительности и расходу батареи.

В конце только добавлю, что приведенные мной приложения надо удалить после “охоты”. Они требовательны к системе и анализируют все ваши действия. В обычное время этого никто не захочет.