Как отключить VPN на Android-смартфоне и для чего это нужно

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Герман Вологжанин

Значок VPN в строке состояния, который многие из нас видят на экране своего смартфона, свидетельствует о том, что Android подключен к интернету через виртуальную частную сеть. В таком случае весь трафик шифруется, а посещаемые нами сайты думают, будто мы открываем их из другого региона или даже страны. Как правило, люди активируют функцию сознательно, но есть и те, кто добирается до нее случайно. Да и сознательные пользователи далеко не всегда понимают, как отключить VPN в телефоне, если виртуальная частная сеть больше не нужна. Что ж, давайте разбираться в способах, помогающих убрать значок и деактивировать функцию.

Как отключить VPN на Android-смартфоне и для чего это нужно. Отключить VPN можно в два счета, но сначала нужно разобраться, зачем. Фото.

Отключить VPN можно в два счета, но сначала нужно разобраться, зачем

Главные недостатки ВПН

Может, не стоит отключать функцию? Чтобы вы могли самостоятельно ответить на этот вопрос, примите к сведению основные минусы VPN. Главная из них — низкая скорость интернета, из-за которой иногда даже не открываются сайты. Это очень заметная проблема подобных сервисов, связанная с их низкой пропускной способностью. Так что, если у вас плохо работает интернет на телефоне, обязательно отключите VPN.

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Второй видимый недостаток VPN — блокировка доступа к ресурсам и лишняя реклама. Если вы пользуетесь онлайн-кинотеатром или музыкальным сервисом, имеющим лицензию на распространение контента только в месте вашего пребывания, то виртуальная частная сеть может стать серьезной преградой для посещения сайта или приложения. А иногда (например, при использовании YouTube) VPN становится причиной появления лишней рекламы, которую пользователи без активной функции не видят уже последние несколько лет.

Главные недостатки ВПН. А еще не все VPN безопасны. Фото.

А еще не все VPN безопасны

В отличие от двух других, третью проблему VPN сложно заметить, однако ее последствия могут оказаться фатальными. Ведь из-за отсутствия регулировки подобных сервисов есть риск, что ваш интернет-трафик сливается третьим лицам. Не доказано, но вполне возможно. Поэтому безопасность VPN всегда находится под вопросом.

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Как отключить приложение VPN

Подавляющее большинство пользователей получает доступ к виртуальной частной сети через специальное приложение VPN. Оно как активирует, так и деактивирует функцию по запросу владельца смартфона. Поэтому, если вы хотите отключить VPN на Android, сделайте следующее:

  1. Запустите приложение с VPN.
  2. Нажмите на кнопку отключения (в зависимости от конкретной программы ее дизайн может отличаться).
  3. Убедитесь, что виртуальная частная сеть не работает.
Как отключить приложение VPN. Чтобы отключить VPN, достаточно найти приложение и нажать одну кнопку. Фото.

Чтобы отключить VPN, достаточно найти приложение и нажать одну кнопку

Как понять, что мы успешно отключили ненужную функцию? Просто взгляните на строку состояния. Вы смогли убрать значок VPN? Тогда виртуальная частная сеть совершенно точно не работает.

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Как отключить ВПН на Андроид

Если вы не можете найти приложение или, например, активировали технологию вручную, то для отключения ВПН на телефоне нужно будет посетить его настройки:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. В поиске вбейте «VPN» или откройте одноименный раздел настроек.
  3. Здесь вы увидите список приложений VPN в случае их наличия, и здесь же вам нужно деактивировать переключатель функции.
  4. При использовании стороннего софта вас перекинет в приложение, где останется нажать кнопку отключения виртуальной частной сети.
Как отключить ВПН на Андроид. Не можете найти приложение — воспользуйтесь настройками. Фото.

Не можете найти приложение — воспользуйтесь настройками

Если вы не планируете продолжать пользоваться технологией и хотите полностью избавиться от виртуальной сети, дочитайте текст до конца и знаете, как удалить VPN.

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Как удалить VPN с телефона

Чтобы удалить ВПН на Андроид, достаточно избавиться от приложения, которое отвечает за работу этой функции. Если вы видите его значок на рабочем столе, то просто задержите палец на иконке и нажмите кнопку в виде корзины. Если не можете найти программу — удалите ее через настройки в разделе «Приложения».

Как удалить VPN с телефона. После удаления приложения вы все равно сможете в любой момент воспользоваться функцией. Фото.

После удаления приложения вы все равно сможете в любой момент воспользоваться функцией

Штатными средствами удалить VPN с телефона таким образом, чтобы на Android не осталось самой функции, нельзя. Но вы сможете сделать это обходными путями, если прочитаете два наших текста. Во-первых, как найти скрытые приложения на телефоне. Во-вторых, как на Андроид удалить приложение, которое не удаляется.

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