Как отправить исчезающее сообщение в WhatsApp на Android

С каждым годом общение в мессенджерах становится все менее безопасным. И причина тому не только участившиеся случаи взлома, но и элементарная недобросовестность пользователей. Переписка в мессенджере легко может оказаться «достоянием» общественности или попасть к тому, кто ее не должен видеть. Именно поэтому рекомендуем включить исчезающие сообщения в WhatsApp, чтобы оградить себя от неловких ситуаций.
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Как включить автоудаление сообщений в Ватсап
Отправка исчезающих сообщений в Ватсап реализована максимально просто, но перед этим нужно заглянуть в настройки мессенджера, после чего можно будет начать общение.
- Откройте Ватсап на Андроиде и перейдите в нужный чат.
- Затем нажмите на три точки вверху и выберите раздел «Исчезающие сообщения».
- Установите время, через которое сообщения автоматически удалятся из Ватсапа — 24 часа, 7 или 90 дней.
Также в настройках доступен «Автоматический таймер», который включает автоудаление сообщений WhatsApp в каждом новом чате.
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Как отправить исчезающее фото или видео в WhatsApp
Намного проще работают исчезающие фото в Ватсапе. Здесь вам не нужно заходить в настройки, ведь нужная кнопка уже есть в меню отправки.
- Откройте чат в Ватсапе.
- Нажмите на кнопку камеры, чтобы добавить фото или видео.
- Выберите нужный файл в галерее.
- Перед отправкой нажмите на «1» справа на экране.
- Теперь просто нажмите «Отправить».
Если включить эту функцию, автоудаление фото в WhatsApp сработает автоматически сразу после просмотра. Таким образом, у пользователя не будет времени сделать скриншот или переслать изображение кому-то еще. Подписывайся на наш Телеграм-канал и узнавай еще больше лайфхаков!