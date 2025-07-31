Как отправить исчезающее сообщение в WhatsApp на Android

С каждым годом общение в мессенджерах становится все менее безопасным. И причина тому не только участившиеся случаи взлома, но и элементарная недобросовестность пользователей. Переписка в мессенджере легко может оказаться «достоянием» общественности или попасть к тому, кто ее не должен видеть. Именно поэтому рекомендуем включить исчезающие сообщения в WhatsApp, чтобы оградить себя от неловких ситуаций.

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Как включить автоудаление сообщений в Ватсап

Отправка исчезающих сообщений в Ватсап реализована максимально просто, но перед этим нужно заглянуть в настройки мессенджера, после чего можно будет начать общение.

Откройте Ватсап на Андроиде и перейдите в нужный чат.

и перейдите в нужный чат. Затем нажмите на три точки вверху и выберите раздел «Исчезающие сообщения».

Установите время, через которое сообщения автоматически удалятся из Ватсапа — 24 часа, 7 или 90 дней.

Также в настройках доступен «Автоматический таймер», который включает автоудаление сообщений WhatsApp в каждом новом чате.

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Как отправить исчезающее фото или видео в WhatsApp

Намного проще работают исчезающие фото в Ватсапе. Здесь вам не нужно заходить в настройки, ведь нужная кнопка уже есть в меню отправки.

Откройте чат в Ватсапе.

Нажмите на кнопку камеры, чтобы добавить фото или видео.

Выберите нужный файл в галерее.

Перед отправкой нажмите на «1» справа на экране.

Теперь просто нажмите «Отправить».

Если включить эту функцию, автоудаление фото в WhatsApp сработает автоматически сразу после просмотра. Таким образом, у пользователя не будет времени сделать скриншот или переслать изображение кому-то еще. Подписывайся на наш Телеграм-канал и узнавай еще больше лайфхаков!