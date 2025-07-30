Правда ли, что Samsung прекратит выпуск Galaxy S26 и какой смартфон появится вместо него

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Иван Герасимов

Samsung потихоньку начинает сливать характеристики Galaxy S26. До выхода смартфона еще очень далеко, но мы уже знаем, что компания хочет наконец обновить беспроводную зарядку в линейке 2026 года. Новости, в основном, хорошие, но есть и весьма противоречивые. Оказывается, Samsung перестанет выпускать базовый Galaxy S26! Почему от него отказались и какая модель придет ему на смену?

Правда ли, что Samsung прекратит выпуск Galaxy S26 и какой смартфон появится вместо него. Samsung может отказаться от выпуска базовой версии Galaxy S26. Что появится вместо него? Фото: trustedreviews.com. Фото.

Samsung может отказаться от выпуска базовой версии Galaxy S26. Что появится вместо него? Фото: trustedreviews.com

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Утечка поступила сразу после выхода складных Z Fold 7 и Flip 7. В ней источник утверждает, что в коде One UI 8 найдены упоминания о будущих смартфонах. Согласно свежим данным, Galaxy S26 будут называться по-другому: базовую версию переименуют в S26 Pro, место S26+ займет S26 Edge, а модель Ultra останется без изменений. Источник даже предоставил скриншоты.

Правда ли, что Samsung прекратит выпуск Galaxy S26 и какой смартфон появится вместо него. Новые модели Galaxy S26 могут называться по-другому. Фото: 9to5google. Фото.

Новые модели Galaxy S26 могут называться по-другому. Фото: 9to5google

Наиболее интересным моментом становится появление модели Galaxy S26 Pro. Это наименование Samsung давно не использовала и теперь, видимо, хочет добавить веса базовой версии. Будут ли при этом какие-то конструктивные и функциональные решения — никто не знает. Но вполне вероятно, что Samsung поступит как китайские производители — просто переименует телефон в Galaxy S26 Pro для красоты. Но смысла в этом мало, так как линейка будет начинаться с FE и завершится Ultra, где Pro и Edge займут промежуточные места.

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Также Samsung может отказаться от Plus-версии и заменить на Edge, но только в случае, если ультратонкая модель успешно покажет себя среди пользователей. А вот Ultra может потерять S Pen, как это было с Z Fold в угоду компактности. В целом, утечки о Galaxy S26 преждевременны и могут не совпасть с реальным положением дел — релиз состоится только в начале 2026 года. Расскажите, что об этом думаете, в нашем Телеграм-чате!

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