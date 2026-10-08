Сменить оператора хочется обычно в двух случаях: когда тариф в очередной раз подорожал или когда дома связь ловит только у окна. И каждый раз останавливает одно и то же — номер. К нему привязаны банки, мессенджеры, доставка и ещё десяток сервисов, о которых вспоминаешь, только когда приходит код. Номер, конечно, можно забрать с собой, и стоит это сущие копейки. Вот только переход занимает больше недели, и на этом пути есть несколько мест, где можно споткнуться, причём узнаёшь о них обычно уже из СМС с отказом.

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Не каждый номер получится забрать сразу

Прежде чем выбирать нового оператора, стоит убедиться, что номер вообще можно перенести. Условия у всей большой четвёрки почти одинаковые, и проверить их лучше заранее:

номер оформлен на вас, а не на родственника или компанию;

с момента покупки SIM-карты прошло больше 30 дней, а с прошлой смены оператора — больше 60;

номер не заблокирован, и на нём нет долга;

номер мобильный, вида +7 9XX: городской перенести не получится.

Если SIM-карту когда-то покупал кто-то из семьи, это всплывёт в первую очередь. Проверить, на кого она записана, можно за пару минут, и как это сделать, мы рассказывали в статье о том, как узнать, на кого оформлена SIM-карта. Номер на чужом паспорте придётся сначала переоформить на себя, иначе новый оператор просто откажет.

Есть и менее очевидная ловушка. Новый оператор сверяет ваши данные с теми, что хранит прежний, поэтому, если вы меняли паспорт или фамилию, а старому оператору об этом не сообщили, заявку отклонят из-за несовпадения данных. Лучше один раз зайти в салон и обновить договор, чем потом начинать всё заново.

Заявку подают новому оператору, а не старому

Многих останавливает мысль, что придётся идти к нынешнему оператору и что-то ему объяснять. На самом деле с ним вообще не нужно разговаривать: всё делает тот, к кому вы уходите. Вы оставляете заявку на его сайте, в приложении или в салоне, выбираете тариф и получаете SIM-карту с временным номером. Примерно через восемь дней, а у МегаФона иногда и через две недели, на неё переедет ваш настоящий номер.

Пока идёт проверка, старая SIM-карта работает как обычно, поэтому никакого перерыва в эти дни нет. Временным номером при этом можно пользоваться сразу, например чтобы проверить, как новый оператор ловит дома и на работе. Если торопиться некуда, дату перехода можно выбрать самому: не раньше чем через 8 дней и не позже чем через полгода после заявления.

Без похода в салон, правда, обойтись получается не везде. МТС привезёт SIM-карту курьером или почтой, только если подписать документы онлайн, а для этого нужны подтверждённые Госуслуги и приложение Госключ. Без них остаётся самовывоз. У МегаФона и Т2 на выбор доставка или самовывоз, а Билайн по заявке с сайта или из приложения всё равно попросит прийти в офис с паспортом и подписать договор.

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Сам переход стоит 100 рублей, но пополнить баланс придётся заранее

За перенос номера все четыре оператора берут одинаково, 100 рублей. Отличаются только мелочи. МТС при оформлении заявки дополнительно списывает 50 рублей за активацию SIM-карты, на следующий день — 100 рублей за перенос, а на 14-й день — плату по тарифу, так что пополнить баланс новой SIM-карты лучше сразу на всю сумму. МегаФон снимает свои 100 рублей уже после переезда номера.

У Т2 есть нюанс, о котором стоит знать до заявки. Деньги за перенос там списывают в течение 10 дней, и если вы передумаете или переход сорвётся из-за долга, их не вернут. Сумма небольшая, но обидная.

С балансом у старого оператора тоже аккуратнее. Долг проверяют в момент переноса, поэтому мало просто его закрыть: оставьте на счёте немного денег, чтобы за эти восемь дней баланс не ушёл в минус из-за абонентской платы или подписки. МегаФон прямо советует убедиться, что на номере не запланировано никаких списаний. А если вы и так переходите в МегаФон ради цены, он предлагает скопировать условия прежнего тарифа: загружаете скриншот тарифа из личного кабинета, получаете промокод и оформляете SIM-карту уже с ним.

В день переезда связь может пропасть на несколько часов

За день до перехода оператор пришлёт напоминание, и в этот момент стоит вставить в телефон новую SIM-карту. Сразу после переезда связь может работать с перебоями: исходящие звонки и СМС бывают недоступны до 30 минут, а входящие — до 6 часов. У Билайна последний этап проходит ночью, и оператор предупреждает, что первые 5 часов после него могут не работать звонки, СМС и мобильный интернет.

Поэтому я бы не назначал переход на день, когда ждёте важный звонок или код от банка. Причём о банках есть отдельная деталь: часть из них в целях безопасности может попросить подтвердить, что вы сменили оператора. Т2 советует, если в течение 6 часов после переноса от банка не пришло ни одного уведомления, самому связаться с банком.

Ну а проверить, как новый оператор ловит у вас дома, лучше ещё до заявки. Мы недавно показывали настоящие карты покрытия МТС, МегаФона, Билайна и Т2.

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Деньги со старого баланса сами не переедут

Остаток на счёте у прежнего оператора вместе с номером не переносится, и об этом многие вспоминают слишком поздно. Вернуть его можно, но только самому: прийти в салон с паспортом к старому оператору и написать заявление. А вот деньги, которые вы положили на временный номер у нового оператора, никуда не пропадут, они останутся на той же SIM-карте после переезда.

Если вы переехали в другой город, номер можно увезти и туда. МегаФон принимает номера в любой регион, независимо от того, где их оформляли. У Билайна с 1 сентября 2026 года смена региона при переходе доступна только в его собственных офисах, а после неё, предупреждает оператор, могут быть проблемы с дозвоном с городских номеров.

После отказа достаточно исправить причину

Если что-то пошло не так, оператор пришлёт СМС с причиной отказа, и чаще всего это одна из тех ловушек, о которых я писал в начале: долг, несовпадение паспортных данных, блокировка номера или не прошедшие 30 или 60 дней. Ничего страшного в этом нет, номер останется у прежнего оператора и продолжит работать.

Исправив причину, заявку подают заново, причём кое-где это происходит само. Билайн повторно заводит заявление через три дня после того, как вы погасили долг или обновили данные. Т2 тоже перезаводит заявку автоматически и второй раз денег не берёт. А у МегаФона после устранения причины нужно написать в поддержку в Telegram или отправить СМС на +7 937 209-97-77.

А вообще, сам по себе переход оказался проще, чем я думал: заявку вообще не нужно согласовывать со старым оператором, а деньги за перенос символические. Сложности прячутся в мелочах вроде старого паспорта в договоре или подписки, которая утянет баланс в минус за день до переезда. Так что я бы начал с проверки, на кого оформлен номер, и только потом выбирал тариф. А вы переходили к другому оператору со своим номером? Расскажите в нашем Telegram-чате, всё ли прошло гладко.