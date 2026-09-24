Про 5G в России слышали уже все, а вот поймать его получается далеко не у каждого. Смартфон подходит по частотам, 5G в настройках включён, а в строке состояния упрямо горит 4G. Чаще всего дело не в телефоне, а в том, где вы стоите. Я открыл официальные карты покрытия всех четырёх операторов, оставил на них только слой 5G и сравнил. Картина оказалась очень разной, а у одного оператора на карте вместо 5G нашлось кое-что совсем другое. Рассказываю, что увидел.

Google Pixel 11 с картой покрытия 5G на экране

Google Pixel 11 с картой покрытия 5G на экране

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Сначала о городах: у каждого оператора свой список

Города с 5G на карте России, цветом отмечены операторы

Города с 5G на карте России, цветом отмечены операторы

Официально 5G в России запустили 11 сентября. Минцифры тогда назвало 16 городов: Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самару, Нижний Новгород, Краснодар, Уфу, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Ярославль, Тверь и Великий Новгород. Но это общий список, а у каждого оператора он свой, и если сложить их вместе, городов выходит 25.

Больше всех у МТС: по данным самого оператора, 5G работает в 16 городах, и среди них есть те, кого нет в списке министерства, например Мурманск, Анапа, Новороссийск, Вологда и Петрозаводск. У МегаФона 10 городов, у Т2 семь миллионников, а Билайн в своём релизе назвал только Самару и «ещё несколько городов». По данным Mobile-review, это Москва, Петербург, Екатеринбург, Самара и Ярославль. Все четыре оператора есть только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Сразу важная оговорка: город в списке ещё не значит, что 5G будет у вашего дома. Сеть строят с центра и людных мест, поэтому и нужны карты. И ещё одна: виртуальные операторы, которые работают на сетях большой четвёрки, 5G пока не получили. Если у вас такая симка, никакая карта не поможет.

МТС: два разных 5G на одной карте

Слой «5G до 300 Мбит/с» на карте покрытия МТС

Слой «5G до 300 Мбит/с» на карте покрытия МТС

У МТС карта самая подробная. Она лежит на сайте оператора в разделе «Поддержка — Зоны обслуживания — Наша сеть», и над ней есть отдельные вкладки для каждого поколения сети. Нас интересуют две: «5G до 300 Мбит/с» и «Супер 5G до 1,5 Гбит/с». Это действительно два разных 5G.

Первый работает на частоте 2100 МГц, которую раньше занимал 4G, поэтому его ловит большинство современных Android-смартфонов. На карте Москвы он выглядит так: центр внутри Садового кольца и район от Хамовников до Раменок залиты сплошным цветом, а дальше сеть идёт пятнами по всему городу и области. Пятна плотные, но между ними хватает пустых мест.

Зоны «Супер 5G» МТС в центре Москвы

Зоны «Супер 5G» МТС в центре Москвы

«Супер 5G» — совсем другая история. Он работает на новой частоте 4,9 ГГц и выдаёт до 1,5 Гбит/с, но включён только в 46 бывших тестовых зонах в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. На карте это отдельные островки: у Тверской и Китай-города, вдоль Кутузовского проспекта, в Лужниках, в Нагатинском затоне и в Сколково. Чтобы поймать такую сеть, смартфону нужен диапазон n79. Если он есть, МТС пришлёт приветственное СМС, как только вы попадёте в зону.

Т2: почти вся Москва внутри МКАД

Карта покрытия Т2 с одним слоем 5G

Карта покрытия Т2 с одним слоем 5G

У Т2 карта открывается в разделе «Карта покрытия», и слои там включаются галочками. Я снял всё, кроме 5G, и получил, пожалуй, самую плотную заливку из всех четырёх: розовым закрашена почти вся Москва внутри МКАД, плюс Химки, Люберцы, Коммунарка и полоса Новой Москвы до Троицка и Подольска. Зеленоград тоже есть, но отдельным пятном.

5G у Т2 работает в семи городах-миллионниках: Москве, Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Красноярске. Частота — 2300 МГц, в характеристиках смартфона это диапазон n40. Отдельный тариф не нужен, 5G работает на обычных. Под картой Т2 честно предупреждает, что зона построена компьютерным моделированием и в реальности может оказаться и лучше, и хуже.

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Билайн: 5G на карте закрашен по границе области

Слой 5G на карте Билайна по границе Московской области

Слой 5G на карте Билайна по границе Московской области

С Билайном я сначала решил, что карты 5G нет вовсе. На основной карте в разделе «Офисы и покрытие» можно включить только 2G, 3G, 4G и NB-IoT. Оказалось, 5G вынесли на отдельную страницу «5G — лови здесь и сейчас», там под картой есть переключатели 5g, 4g, 3g и 2g.

Если смотреть на центр Москвы, кажется, что 5G закрашено всё. Но стоит отдалить карту, и видно, что заливка идёт ровно по административной границе Московской области: от Дубны до Серпухова и от Волоколамска до Коломны. Тверь, Калуга и Рязань за границей области остаются пустыми. Для сравнения я переключил ту же карту на 4g, и там покрытие неровное, с дырами в лесах и полях. А слой 5g залит сплошь, даже там, где у Билайна нет и 4G. Поэтому это больше похоже на отметку региона, чем на карту вышек, и по ней не понять, будет ли 5G у вашего дома.

Работает 5G у Билайна на частоте 2600 МГц, это диапазон n7. Оператор обещает интернет до 30% быстрее, чем на 4G, и на той же странице прямо пишет: без доплат и смены тарифа.

МегаФон: на карте не 5G, а Мега5G

Опция Мега5G на карте покрытия МегаФона

Опция Мега5G на карте покрытия МегаФона

А вот и та самая странность. На карте покрытия МегаФона слоя 5G нет. Есть 2G, 3G, 4G и пункт «Опция Мега5G». Если оставить только его, зелёным окажется залита почти вся Московская область. Выглядит так, будто 5G у МегаФона везде, но это не так.

Мега5G — это набор опций, который МегаФон запустил 21 сентября. По словам оператора, они ускоряют мобильный интернет в 1,6 раза даже на смартфонах без поддержки 5G и там, где сети пятого поколения нет. То есть это ускоренный 4G, а не 5G. Настоящий 5G у МегаФона работает в центральных районах Москвы, Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а ещё в Великом Новгороде и Твери. Отдельного слоя для него на карте я не нашёл, так что проверять придётся по значку в телефоне.

Как проверить 5G у своего дома

Теперь коротко, что делать, если хочется понять, будет ли 5G именно у вас:

  1. Откройте карту своего оператора и выберите свой город: МТС (вкладки «5G до 300 Мбит/с» и «Супер 5G»), Т2 (галочка 5G), Билайн (отдельная страница про 5G), МегаФон (настоящий 5G карта пока не показывает).
  2. Оставьте только слой 5G и введите свой адрес в поиске по карте.
  3. Проверьте, ловит ли смартфон нужную частоту. Для МТС нужен диапазон n1, для МегаФона n1 или n7, для Билайна n7, для Т2 n40. «Супер 5G» МТС работает только с n79. Какие модели подходят, есть в нашем списке смартфонов с поддержкой 5G, а про n79 мы разбирались отдельно.
  4. Включите 5G в настройках сети. Где этот пункт у Xiaomi, Samsung, HONOR и realme, показано в пошаговой инструкции.
  5. Проверьте на месте. Иконка 5G иногда появляется, даже когда телефон к сети не подключён, поэтому точнее посмотреть в сервисном меню: наберите *#*#4636#*#* в приложении «Телефон» и найдите тип сети в разделе Phone Information.

И не расстраивайтесь, если дома 5G на карте нет. Операторы строят сеть от центра к окраинам, а Минцифры прорабатывает запуск 5G ещё в 50 городах до конца года.

Если честно, после этих карт я понял главное: 5G в России сейчас очень разный. У Т2 им закрашена почти вся Москва, у МТС он идёт пятнами, но есть ещё и быстрые островки «Супер 5G», у Билайна залита целая область по границе, а у МегаФона на карте вообще другой продукт. Поэтому я бы советовал так:

  • Живёте или работаете в центре Москвы: 5G есть у всех четырёх операторов, дальше решает смартфон.
  • Живёте в спальном районе или области: смотрите карту по своему адресу, разница между операторами здесь самая большая.
  • Живёте в другом городе: сначала найдите его в списке своего оператора, а потом уже смотрите карту.

А у вас 5G уже ловит, или значок так и не появился? Напишите в нашем Telegram-чате, какой у вас оператор и район.