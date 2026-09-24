Про 5G в России слышали уже все, а вот поймать его получается далеко не у каждого. Смартфон подходит по частотам, 5G в настройках включён, а в строке состояния упрямо горит 4G. Чаще всего дело не в телефоне, а в том, где вы стоите. Я открыл официальные карты покрытия всех четырёх операторов, оставил на них только слой 5G и сравнил. Картина оказалась очень разной, а у одного оператора на карте вместо 5G нашлось кое-что совсем другое. Рассказываю, что увидел.

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Сначала о городах: у каждого оператора свой список

Официально 5G в России запустили 11 сентября. Минцифры тогда назвало 16 городов: Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самару, Нижний Новгород, Краснодар, Уфу, Волгоград, Красноярск, Пермь, Челябинск, Ярославль, Тверь и Великий Новгород. Но это общий список, а у каждого оператора он свой, и если сложить их вместе, городов выходит 25.

Больше всех у МТС: по данным самого оператора, 5G работает в 16 городах, и среди них есть те, кого нет в списке министерства, например Мурманск, Анапа, Новороссийск, Вологда и Петрозаводск. У МегаФона 10 городов, у Т2 семь миллионников, а Билайн в своём релизе назвал только Самару и «ещё несколько городов». По данным Mobile-review, это Москва, Петербург, Екатеринбург, Самара и Ярославль. Все четыре оператора есть только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

Сразу важная оговорка: город в списке ещё не значит, что 5G будет у вашего дома. Сеть строят с центра и людных мест, поэтому и нужны карты. И ещё одна: виртуальные операторы, которые работают на сетях большой четвёрки, 5G пока не получили. Если у вас такая симка, никакая карта не поможет.

МТС: два разных 5G на одной карте

У МТС карта самая подробная. Она лежит на сайте оператора в разделе «Поддержка — Зоны обслуживания — Наша сеть», и над ней есть отдельные вкладки для каждого поколения сети. Нас интересуют две: «5G до 300 Мбит/с» и «Супер 5G до 1,5 Гбит/с». Это действительно два разных 5G.

Первый работает на частоте 2100 МГц, которую раньше занимал 4G, поэтому его ловит большинство современных Android-смартфонов. На карте Москвы он выглядит так: центр внутри Садового кольца и район от Хамовников до Раменок залиты сплошным цветом, а дальше сеть идёт пятнами по всему городу и области. Пятна плотные, но между ними хватает пустых мест.

«Супер 5G» — совсем другая история. Он работает на новой частоте 4,9 ГГц и выдаёт до 1,5 Гбит/с, но включён только в 46 бывших тестовых зонах в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. На карте это отдельные островки: у Тверской и Китай-города, вдоль Кутузовского проспекта, в Лужниках, в Нагатинском затоне и в Сколково. Чтобы поймать такую сеть, смартфону нужен диапазон n79. Если он есть, МТС пришлёт приветственное СМС, как только вы попадёте в зону.

Т2: почти вся Москва внутри МКАД

У Т2 карта открывается в разделе «Карта покрытия», и слои там включаются галочками. Я снял всё, кроме 5G, и получил, пожалуй, самую плотную заливку из всех четырёх: розовым закрашена почти вся Москва внутри МКАД, плюс Химки, Люберцы, Коммунарка и полоса Новой Москвы до Троицка и Подольска. Зеленоград тоже есть, но отдельным пятном.

5G у Т2 работает в семи городах-миллионниках: Москве, Петербурге, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и Красноярске. Частота — 2300 МГц, в характеристиках смартфона это диапазон n40. Отдельный тариф не нужен, 5G работает на обычных. Под картой Т2 честно предупреждает, что зона построена компьютерным моделированием и в реальности может оказаться и лучше, и хуже.

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Билайн: 5G на карте закрашен по границе области

С Билайном я сначала решил, что карты 5G нет вовсе. На основной карте в разделе «Офисы и покрытие» можно включить только 2G, 3G, 4G и NB-IoT. Оказалось, 5G вынесли на отдельную страницу «5G — лови здесь и сейчас», там под картой есть переключатели 5g, 4g, 3g и 2g.

Если смотреть на центр Москвы, кажется, что 5G закрашено всё. Но стоит отдалить карту, и видно, что заливка идёт ровно по административной границе Московской области: от Дубны до Серпухова и от Волоколамска до Коломны. Тверь, Калуга и Рязань за границей области остаются пустыми. Для сравнения я переключил ту же карту на 4g, и там покрытие неровное, с дырами в лесах и полях. А слой 5g залит сплошь, даже там, где у Билайна нет и 4G. Поэтому это больше похоже на отметку региона, чем на карту вышек, и по ней не понять, будет ли 5G у вашего дома.

Работает 5G у Билайна на частоте 2600 МГц, это диапазон n7. Оператор обещает интернет до 30% быстрее, чем на 4G, и на той же странице прямо пишет: без доплат и смены тарифа.

МегаФон: на карте не 5G, а Мега5G

А вот и та самая странность. На карте покрытия МегаФона слоя 5G нет. Есть 2G, 3G, 4G и пункт «Опция Мега5G». Если оставить только его, зелёным окажется залита почти вся Московская область. Выглядит так, будто 5G у МегаФона везде, но это не так.

Мега5G — это набор опций, который МегаФон запустил 21 сентября. По словам оператора, они ускоряют мобильный интернет в 1,6 раза даже на смартфонах без поддержки 5G и там, где сети пятого поколения нет. То есть это ускоренный 4G, а не 5G. Настоящий 5G у МегаФона работает в центральных районах Москвы, Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а ещё в Великом Новгороде и Твери. Отдельного слоя для него на карте я не нашёл, так что проверять придётся по значку в телефоне.

Как проверить 5G у своего дома

Теперь коротко, что делать, если хочется понять, будет ли 5G именно у вас:

Откройте карту своего оператора и выберите свой город: МТС (вкладки «5G до 300 Мбит/с» и «Супер 5G»), Т2 (галочка 5G), Билайн (отдельная страница про 5G), МегаФон (настоящий 5G карта пока не показывает). Оставьте только слой 5G и введите свой адрес в поиске по карте. Проверьте, ловит ли смартфон нужную частоту. Для МТС нужен диапазон n1, для МегаФона n1 или n7, для Билайна n7, для Т2 n40. «Супер 5G» МТС работает только с n79. Какие модели подходят, есть в нашем списке смартфонов с поддержкой 5G, а про n79 мы разбирались отдельно. Включите 5G в настройках сети. Где этот пункт у Xiaomi, Samsung, HONOR и realme, показано в пошаговой инструкции. Проверьте на месте. Иконка 5G иногда появляется, даже когда телефон к сети не подключён, поэтому точнее посмотреть в сервисном меню: наберите *#*#4636#*#* в приложении «Телефон» и найдите тип сети в разделе Phone Information.

И не расстраивайтесь, если дома 5G на карте нет. Операторы строят сеть от центра к окраинам, а Минцифры прорабатывает запуск 5G ещё в 50 городах до конца года.

Если честно, после этих карт я понял главное: 5G в России сейчас очень разный. У Т2 им закрашена почти вся Москва, у МТС он идёт пятнами, но есть ещё и быстрые островки «Супер 5G», у Билайна залита целая область по границе, а у МегаФона на карте вообще другой продукт. Поэтому я бы советовал так:

Живёте или работаете в центре Москвы : 5G есть у всех четырёх операторов, дальше решает смартфон.

: 5G есть у всех четырёх операторов, дальше решает смартфон. Живёте в спальном районе или области : смотрите карту по своему адресу, разница между операторами здесь самая большая.

: смотрите карту по своему адресу, разница между операторами здесь самая большая. Живёте в другом городе: сначала найдите его в списке своего оператора, а потом уже смотрите карту.

А у вас 5G уже ловит, или значок так и не появился? Напишите в нашем Telegram-чате, какой у вас оператор и район.