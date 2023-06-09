Как подключить две пары наушников к смартфону на Android. С колонками тоже сработает

Смартфон способен выводить звук не только при помощи своих динамиков, но и через внешнее устройство, будь то наушники или колонки. Как правило, вывод осуществляется только на один аксессуар. А что, если вы хотите послушать музыку или посмотреть фильм вдвоем с человеком, у которого тоже есть свой аксессуар для аудио? Важно разобраться, как подключить две пары наушников, но сначала нужно понять, можно ли вообще провернуть такую нехитрую операцию.

Можно ли подключить две пары наушников

Прежде всего давайте разграничим проводные и беспроводные наушники. Если в вашем распоряжении находятся две модели первого типа, то вы без труда подключите их к смартфону. Правда, для этого понадобится дополнительный аксессуар — разветвитель 3.5 мм mini jack. Такой переходник как раз продается на AliExpress.

Купить разветвитель 3.5 мм mini jack

Процесс подключения двух пар наушников к одному телефону немного затруднится, если аппарат лишен разъема 3.5 мм mini jack (круглое гнездо). Тогда помимо разветвителя придется купить еще и переходник на USB-С, который вы используете для зарядки.

Купить переходник с USB-C на 3.5 мм

Теперь о том, можно ли подключить две пары беспроводных наушников. Да, такая опция тоже предусмотрена, но далеко не на каждом смартфоне. Главное условие — наличие Bluetooth 5.0 и выше. Проверить версию блютуз поможет инструкция, опубликованная на нашем сайте. Если окажется, что смартфон использует старый стандарт, придется купить Bluetooth-адаптер.

Купить Bluetooth-адаптер

Второе условие — наличие функции подключения двух пар Bluetooth-наушников в оболочке смартфона. С уверенностью могу сказать, что такая опция есть на realme, Samsung и Xiaomi. В случае с устройствами других производителей стопроцентной информации нет, и вам придется самостоятельно покопаться в настройках.

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Как подключить две пары наушников к телефону

С теорией разобрались, а сейчас перейдем к делу и поговорим о беспроводных моделях, поскольку с проводными все и так ясно: вставляем разветвитель, а уже в него — штекеры от гарнитур. Убедившись, что на вашем смартфоне можно подключить две пары наушников, в первую очередь настройте сопряжение:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Bluetooth» и активируйте беспроводную технологию. В списке доступных устройств поочередно нажмите на каждую пару.

Казалось бы, все должно заработать, но по умолчанию аудиодорожка будет воспроизводиться только в одной из гарнитур, даже если сопряжены обе. Чтобы вывести звук на две пары наушников, понадобится:

Убедиться, что к смартфону подключены две пары. Открыть настройки второй гарнитуры, то есть той, через которую звук не выводится. Активировать функцию «Передача звука».

Так работает блютуз на две пары наушников в связке со смартфоном Xiaomi. Если у вас Samsung, действовать придется немного иначе:

Подключите две пары. Опустите шторку уведомлений. Выберите «Вывод медиаданных». Поставьте галочки напротив обеих пар.

На смартфонах realme для настройки сопряжения двух гарнитур необходимо посетить раздел «Лаборатория realme», где представлен пункт «Двойной режим аудио». Если у вас устройство другой марки, можете спросить совет у подписчиков нашего телеграм-чата.

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Как подключить две колонки по Bluetooth одновременно

Чуть не забыл рассказать о том, как подключить две блютуз-колонки. В принципе, вы можете действовать по инструкции, которая была представлена выше. Но в случае с колонками работает и другой вариант, если в ваших руках устройства от одного и того же производителя.

Порой разработчики предусматривают возможность создания стереопары колонок вне зависимости от смартфона, а пользователю остается всего лишь зажать кнопки «Bluetooth» на их корпусах. Но перед этим одну из них нужно подключить к Android.

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Проводные и беспроводные наушники одновременно

Последний вопрос, на который нам нужно ответить — как подключить проводные и беспроводные наушники одновременно. Увы, в большинстве случаев никак, так как обычно Android выводит звук только через один канал: проводной или беспроводной. Но есть исключения.

В частности, беспроводные наушники и проводные одновременно к телефону realme все-таки можно подключить. Для этого нужно настроить сопряжение обеих пар, а затем поставить галочки напротив них в пункте «Двойной режим аудио» раздела настроек «Лаборатория realme».

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Ничего подобного на других смартфонах мне видеть не доводилось. Впрочем, если у вас есть другая информация, обязательно поделитесь ею в телеграм-чате AndroidInsider.ru, просветив и нас, и наших читателей.