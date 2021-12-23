Как слушать Яндекс.Музыку на телевизоре

Несмотря на то что умные телевизоры и софт под них существуют уже давно, сегодня они испытывают серьёзный рост популярности. К этому привело широкое распространение стриминговых платформ на любой вкус. Люди начали отказываться от традиционного телевидения и пересели на подписные сервисы, где можно в любое время посмотреть то, что нравится, а, если появилась такая необходимость, то просто поставить на паузу, чтобы досмотреть позже. Но в какой-то момент онлайн-кинотеатров нам стало мало, и мы захотели чего-то большего. Например, послушать на телевизоре музыку.

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Как ни странно, но отдельного приложения Яндекс.Музыки для ТВ-платформ не существует. Ни для Tizen, ни для Android TV, ни для WebOS, которую активно эксплуатирует LG. Тем не менее, это не значит, что запустить треки с этой онлайн-площадки на телевизорах нельзя. Ещё как можно. Осталось только разобраться, как именно.

Как включить Яндекс.Музыку на телевизоре

Совсем недавно Яндекс включил Яндекс.Музыку в состав приложения Кинопоиск для Smart TV. То есть теперь, чтобы послушать музыку на телевизоре, вам не потребуется устанавливать отдельного приложения. Все ваши треки, включая сохранённые плейлисты и рекомендации из «Волны» будут на месте.

Оформите подписку Яндекс.Плюс (без неё Кинопоиск не заработает);

Теперь включите телевизор и перейдите в магазин приложений;

Найдите здесь Кинопоиск и установите его;

Запустите Кинопоиск, авторизуйтесь и перейдите в раздел «Музыка»;

Найдите понравившийся трек или запустите свой плейлист.

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Эта фишка работает на всех Smart TV, которые поддерживают приложение Кинопоиска, но, если у вас старый телевизор на Android TV, версия которого несовместима с Кинопоиском, вы можете скачать Яндекс.Музыку в виде APK-файла. Изначально она написана под обычный Android, но в целом свободно работает и на телевизионной версии ОС.

Откровенно говоря, чтобы запустить Яндекс.Музыку, ваш телевизор даже необязательно должен быть умным сам по себе. Если он не обладает функцией Smart TV, вы вполне можете компенсировать это при помощи внешнего оборудования. Благо устройств, превращающих обычный телевизор в умный, на рынке просто навалом:

Как подписаться на Яндекс.Плюс

Все эти и многие другие устройства поддерживают установку приложения КиноПоиска. Поэтому, даже если у вас обычный телевизор, вы сможете подключить любую из приставок и скачать онлайн-кинотеатр с возможностью прослушивания музыки. Единственное условие — у вас должна быть действующая подписка Яндекс.Плюс.

По умолчанию подписаться на Яндекс.Плюс можно за 199 рублей в месяц. Но есть несколько вариантов сэкономить:

Во-первых, можно воспользоваться промокодом MUSICNEWYEAR и получить 2 месяца подписки (только для новых пользователей);

и получить 2 месяца подписки (только для новых пользователей); Во-вторых, при покупке Яндекс.Модуля или любой Яндекс.Станции вы получите от 3 до 12 месяцев подписки бесплатно;

В-третьих, можно приобрести ключ Плюса в М.Видео или Эльдорадо, списав баллы, и тогда годовая цена подписки составит около 800 рублей.

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Учитывайте, что Яндекс.Музыка в составе КиноПоиска пока доступна только в режиме бета-версии. То есть работа сервиса может не отличаться высокой стабильностью в режиме воспроизведения музыки. Впрочем, я протестировал приложение на телевизоре Samsung под управлением Tizen OS и остался доволен — никаких претензий к нему у меня не появилось.

Другой вопрос — качество воспроизведения. Если ваш телевизор оснащается не самыми лучшими динамиками, не ждите, что Яндекс.Музыка будет играть лучше, чем клипы на Муз-ТВ. Чтобы добиться более высокого качества звучания, потребуется задействовать внешнюю акустику — саундбар, колонки от домашнего кинотеатра или хотя бы Яндекс.Станцию.