Как полностью очистить Android и удалить все с телефона

Смартфоны хранят огромное количество информации о нас, которая включает в себя медиафайлы, аккаунты и настройки системы. Сложно переоценить их важность, однако в определенный момент обязательно возникнет ситуация, когда потребуется полностью очистить Андроид. Например, если вы решите передать устройство другому человеку или перепродать его, а также в случае потери. Специально для таких случаев мы подготовили подробную инструкцию, рассказывающую о том, как удалить все с телефона.

Как удалить все данные с телефона вручную

Любые данные на телефоне можно удалить вне зависимости от того, когда они были сохранены в памяти. Для этого достаточно обратиться к приложению «Проводник» (на некоторых моделях называется «Диспетчер файлов» или «Файлы») и сделать следующее:

Найти файлы или папки, от которых нужно избавиться. Выделить их, задержав палец на иконке. Нажать кнопку «Удалить». Подтвердить удаление.

Это простой и надежный способ, позволяющий удалить все файлы на телефоне. А при желании все то же самое можно сделать, подключив Андроид к ПК:

Откройте накопитель своего смартфона через «Проводник» на Windows. Выделите файлы и папки для удаления. Щелкните правой кнопкой мыши. Нажмите «Удалить».

Все выделенные вами файлы и папки исчезнут, но у такого способа удаления есть недостатки. Мало того, что он не очень удобный, так еще вручную вы не сможете полностью очистить Андроид, ведь на устройстве продолжат оставаться данные об аккаунтах и паролях к ним. Поэтому данный вариант подойдет только на случай, если требуется избавиться от медиафайлов, а для глубокой очистки нужно обратиться к другому способу.

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Как очистить Андроид полностью

Единственный вариант удалить все на Андроид, не оставив ни следа, — выполнить сброс до заводских настроек. Тогда с телефона исчезнут не только медиафайлы, но и аккаунты:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Сброс настроек». Нажмите кнопку «Удалить все данные». Введите пароль или воспользуйтесь другим способом аутентификации (например, отпечаток пальца). Подтвердите удаление всех данных с телефона.

Вот теперь-то устройство будет полностью очищено. Но, прежде чем выполнять сброс настроек Андроид, убедитесь, что смартфон заряжен минимум на 20-30%. В противном случае система не позволит это сделать.

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Как очистить телефон удаленно

А что делать, если вы потеряли доступ к устройству и не можете его найти? Тогда на помощь придет удаленная очистка смартфона посредством функции Find My Device от компании Google. Вам понадобится сделать несколько шагов:

Откройте страницу Find My Device на любом устройстве с выходом в интернет. Войдите в аккаунт Google, который использовался на пропавшем Андроиде. В открывшемся списке выберите потерявшийся смартфон. Нажмите кнопку «Очистить устройство». Еще раз введите пароль от аккаунта Google. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Очистить устройство».

Даже если смартфон выключен, а после его обнаружения человек сможет его разблокировать, все файлы на Андроид удалятся, как только устройство будет подключено к интернету.

Можно ли восстановить данные после удаления

Если вы решили полностью очистить телефон по причине перехода на новое устройство и желаете сохранить данные перед удалением, прочитайте наш текст, как перенести файлы с Андроид на Андроид. В нем мы пошагово описывали всю процедуру копирования, рассматривая несколько способов. Также вы можете перенести файлы с телефона на компьютер.

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Если у вас нет устройства для переноса данных, создайте резервную копию на Андроид, прежде чем удалять все со смартфона:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Резервирование и восстановление». Среди предложенных вариантов создания бэкапа выберите загрузку в облако. Подтвердите резервирование.

Обратите внимание, что изначально в облаке предусмотрено всего 5-15 ГБ места, а для расширения хранилища придется оформлять подписку. С другими способами создания резервной копии на телефоне вы познакомитесь в отдельном материале.

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Если Андроид полностью очищен, восстановить файлы на телефоне после удаления получится и без резервной копии. Правда, для этого потребуется дополнительное ПО (зачастую платное), а вернуть к жизни удастся далеко не всю информацию.