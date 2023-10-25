Как полностью очистить Android и удалить все с телефона

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Герман Вологжанин

Смартфоны хранят огромное количество информации о нас, которая включает в себя медиафайлы, аккаунты и настройки системы. Сложно переоценить их важность, однако в определенный момент обязательно возникнет ситуация, когда потребуется полностью очистить Андроид. Например, если вы решите передать устройство другому человеку или перепродать его, а также в случае потери. Специально для таких случаев мы подготовили подробную инструкцию, рассказывающую о том, как удалить все с телефона.

Как полностью очистить Android и удалить все с телефона. Можно сделать так, чтобы со смартфона исчезли все файлы. Фото.

Можно сделать так, чтобы со смартфона исчезли все файлы

Как удалить все данные с телефона вручную

Любые данные на телефоне можно удалить вне зависимости от того, когда они были сохранены в памяти. Для этого достаточно обратиться к приложению «Проводник» (на некоторых моделях называется «Диспетчер файлов» или «Файлы») и сделать следующее:

  1. Найти файлы или папки, от которых нужно избавиться.
  2. Выделить их, задержав палец на иконке.
  3. Нажать кнопку «Удалить».
  4. Подтвердить удаление.
Как удалить все данные с телефона вручную. С помощью такого способа вам удастся удалить почти все. Фото.

С помощью такого способа вам удастся удалить почти все

Это простой и надежный способ, позволяющий удалить все файлы на телефоне. А при желании все то же самое можно сделать, подключив Андроид к ПК:

  1. Откройте накопитель своего смартфона через «Проводник» на Windows.
  2. Выделите файлы и папки для удаления.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши.
  4. Нажмите «Удалить».
Как удалить все данные с телефона вручную. С той же простотой файлы удаляются и через компьютер. Фото.

С той же простотой файлы удаляются и через компьютер

Все выделенные вами файлы и папки исчезнут, но у такого способа удаления есть недостатки. Мало того, что он не очень удобный, так еще вручную вы не сможете полностью очистить Андроид, ведь на устройстве продолжат оставаться данные об аккаунтах и паролях к ним. Поэтому данный вариант подойдет только на случай, если требуется избавиться от медиафайлов, а для глубокой очистки нужно обратиться к другому способу.

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Как очистить Андроид полностью

Единственный вариант удалить все на Андроид, не оставив ни следа, — выполнить сброс до заводских настроек. Тогда с телефона исчезнут не только медиафайлы, но и аккаунты:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Сброс настроек».
  3. Нажмите кнопку «Удалить все данные».
  4. Введите пароль или воспользуйтесь другим способом аутентификации (например, отпечаток пальца).
  5. Подтвердите удаление всех данных с телефона.
Как очистить Андроид полностью. Только полный сброс удалит все данные. Фото.

Только полный сброс удалит все данные

Вот теперь-то устройство будет полностью очищено. Но, прежде чем выполнять сброс настроек Андроид, убедитесь, что смартфон заряжен минимум на 20-30%. В противном случае система не позволит это сделать.

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Как очистить телефон удаленно

А что делать, если вы потеряли доступ к устройству и не можете его найти? Тогда на помощь придет удаленная очистка смартфона посредством функции Find My Device от компании Google. Вам понадобится сделать несколько шагов:

  1. Откройте страницу Find My Device на любом устройстве с выходом в интернет.
  2. Войдите в аккаунт Google, который использовался на пропавшем Андроиде.
  3. В открывшемся списке выберите потерявшийся смартфон.
  4. Нажмите кнопку «Очистить устройство».
  5. Еще раз введите пароль от аккаунта Google.
  6. Подтвердите удаление, нажав кнопку «Очистить устройство».
Как очистить телефон удаленно. Сброс произойдет, если вы не вышли из аккаунта. Фото.

Сброс произойдет, если вы не вышли из аккаунта

Даже если смартфон выключен, а после его обнаружения человек сможет его разблокировать, все файлы на Андроид удалятся, как только устройство будет подключено к интернету.

Можно ли восстановить данные после удаления

Если вы решили полностью очистить телефон по причине перехода на новое устройство и желаете сохранить данные перед удалением, прочитайте наш текст, как перенести файлы с Андроид на Андроид. В нем мы пошагово описывали всю процедуру копирования, рассматривая несколько способов. Также вы можете перенести файлы с телефона на компьютер.

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Если у вас нет устройства для переноса данных, создайте резервную копию на Андроид, прежде чем удалять все со смартфона:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Перейдите в раздел «О телефоне», а затем — «Резервирование и восстановление».
  3. Среди предложенных вариантов создания бэкапа выберите загрузку в облако.
  4. Подтвердите резервирование.
Можно ли восстановить данные после удаления. Главное — зарезервировать аккаунты, а все остальное можно перенести вручную. Фото.

Главное — зарезервировать аккаунты, а все остальное можно перенести вручную

Обратите внимание, что изначально в облаке предусмотрено всего 5-15 ГБ места, а для расширения хранилища придется оформлять подписку. С другими способами создания резервной копии на телефоне вы познакомитесь в отдельном материале.

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Если Андроид полностью очищен, восстановить файлы на телефоне после удаления получится и без резервной копии. Правда, для этого потребуется дополнительное ПО (зачастую платное), а вернуть к жизни удастся далеко не всю информацию.

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