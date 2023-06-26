Как пользоваться переводчиком без интернета на Android

Переводчик на Андроид — незаменимое приложение, которое должно быть установлено на каждом смартфоне. Как правило, оно выполняет свою основную функцию только через интернет, что существенно ограничивает сценарии его использования. В частности, если вы отправитесь за границу и окажитесь без местной SIM-карты, то просто не сможете перевести текст, картинку или слова собеседника. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, нужно скачать офлайн-переводчик на Андроид, который не будет требовать подключения к сети.

Гугл Переводчик без интернета

Чтобы пользоваться офлайн-переводчиком на телефоне, не обязательно устанавливать дополнительные приложения. На подавляющем большинстве Android-устройств по умолчанию есть Google Translate, поддерживающий необходимую нам функцию. Чтобы сделать Гугл Переводчик без интернета, понадобится:

Запустить приложение. Нажать на иконку своего профиля. Перейти в раздел «Скачанные языковые пакеты». Нажать кнопку загрузки, расположенную напротив недостающего языка.

Скачать Google Translate

Скачав несколько пакетов, вы сможете переводить текст с одного языка на другой даже в режиме офлайн. Однако для работы переводчика через камеру нужно загрузить дополнительный файл:

В окне Google Переводчика нажмите кнопку «Камера». Тапните по языку, на который нужно выполнить перевод. Нажмите кнопку скачивания.

При этом диалог перевода все равно будет выполняться только при подключении к сети. Без интернета в Google Translate можно работать исключительно с текстом и картинками.

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Яндекс Переводчик офлайн

Еще один хороший переводчик для телефона — Yandex Translate. Как и его прямой конкурент от компании Google, он тоже способен работать в режиме офлайн. Предварительно вам понадобится установить Яндекс Переводчик на Андроид и выполнить несколько шагов:

Нажать на иконку профиля. Перейти в раздел «Скачать офлайн-перевод». Загрузите нужный словарь (например, англо-русский), нажав кнопку скачивания.

Скачать Yandex Translate

В отличие от Google Translate, для перевода картинок без интернета скачивать дополнительный языковой пакет не нужно. Но, как и в случае с предыдущим приложением, в режиме диалога офлайн не работает. Голос переводится только при подключении к сети.

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Microsoft Translator — еще один офлайн-переводчик

Следующий переводчик без интернета пользуется такой же популярностью, что и приложения от Google с Яндексом. Как и другие похожие программы, Microsoft Translator в офлайн режиме способен переводить только текст, который вы вводите вручную или фотографируете при помощи камеры. Для загрузки пакета нужно:

Запустить Microsoft Translator. Нажать на «три точки». Перейти в раздел «Языки для автономной работы». Скачать недостающий язык.

Скачать Microsoft Translator

По аналогии с Yandex Translate сразу скачивается два пакета: один для ручного перевода, второй — для работы с фото и сканирования текста через камеру смартфону. Голосовые функции, напомню, поддерживаются только через интернет.

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Offline Language Translator — автономный переводчик

Не самое известное приложение, которое выступает в качестве переводчика без интернета не хуже других программ. Offline Language Translator доступен для скачивания через Google Play абсолютно бесплатно. Чтобы настроить офлайн-перевод, требуется:

Запустить программу. Нажать на «три полоски», расположенные в левом верхнем углу. Перейти в раздел «Офлайн перевод». Скачать нужный язык.

Скачать Offline Language Translator

Подавляющее большинство других приложений, выполняющих функцию переводчика без интернета, просят оформить платную подписку за доступ к офлайн-режиму, а потому они не включены в этот список.

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Как пользоваться голосовым переводчиком без интернета

Хотя все рассмотренные выше приложения работают как офлайн-переводчики для телефона, ни одно из них не поддерживает автономной режим, когда речь заходит о переводе диалога между двумя собеседниками. К сожалению, таковы ограничения синтезатора речи Google. Тем не менее, существует выход из ситуации, предполагающий использования функции голосового ввода на Андроид:

Запустите любой переводчик. Тапните по строке ввода, чтобы вызвать клавиатуру. Нажмите на кнопку с микрофоном. Произнесите текст.

Опция сработает только в том случае, если ранее был скачан нужный язык для распознавания речи. Чтобы его загрузить, необходимо:

Запустить приложение Google. Открыть его настройки. Перейти в раздел «Голос», а затем — «Распознавание речи офлайн». Во вкладке «Все» скачать нужный пакет.

Также при использовании голосового ввода важно вовремя изменить язык клавиатуры на телефоне. Если у вас стоит российская раскладка, то устройство не распознает англоязычную и любую другую речь. Обязательно учитывайте этот момент при использовании голосового переводчика в офлайне.