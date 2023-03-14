Как поменять язык на клавиатуре телефона Android

Несмотря на то, что смартфоны с сенсорными дисплеями лишены физического средства набора текста, с их помощью можно печатать. В этом нам помогает виртуальная клавиатура, которая выводится на экран всякий раз, как мы нажимаем на строку ввода. Средство набора текста использует раскладку в соответствии с алфавитом того или иного языка. И, если вы живете в России, то вам с высокой долей вероятности нужен русский язык на клавиатуре Андроид. Но что делать, если его нет, а по умолчанию используется раскладка с латинскими буквами? Сегодня мы разберемся, как переключить язык на клавиатуре, и эта инструкция будет актуальна вне зависимости от того, хотите вы печатать текст с помощью русскоязычной или любой другой раскладки.

Языки на клавиатуре телефона

Вообще, подавляющее большинство виртуальных средств ввода представляют из себя клавиатуру на русском языке. По умолчанию такие приложения выбирают раскладку в соответствии с настройками системы, а еще предлагают дополнительный набор латинских символов. Между ними можно переключаться.

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Следовательно, если вы хотите скачать клавиатуру на русском языке, выбирайте любое из следующих приложений или ограничьтесь стандартным средством ввода, где нужная раскладка тоже есть:

Я предпочитаю не мудрствовать лукаво, а потому выбираю клавиатуру Gboard, у которой, к слову, есть много интересных функций. Кроме того, почти на всех Android-смартфонах она используется по умолчанию, и особого смысла менять ее на другую нет. Так что давайте посмотрим, как мы можем скачать язык на клавиатуру телефона, если у нее нет нужной нам раскладки.

Как добавить язык в клавиатуру

Необходимая раскладка уже должна быть активирована, поскольку средство ввода подгружает данные, отталкиваясь из языковых настроек системы. Впрочем, в любой момент вы можете самостоятельно добавить язык на клавиатуре Андроид:

Нажмите на строку ввода в любом приложении, чтобы вызвать средство ввода. Откройте настройки, нажав на «шестеренку». Перейдите в раздел «Языки». Проверьте, есть ли в списке нужная вам раскладка. Если нет — жмите «Добавить клавиатуру» и выбирайте необходимый язык.

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Кстати, открыть настройки клавиатуры получится и без ее предварительного вызова. Например, вот так:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Языки ввод», а затем — «Управление клавиатурами». Нажмите на нужную клавиатуру.

Далее останется выполнить действия, описанные в шагах 3-4 из предыдущей инструкции. И, прежде чем мы перейдем к разговору о том, как переключить язык на клавиатуре, сделаю важно уточнение. Если вы добавите много раскладок, будет неудобно переключаться между ними. Поэтому отдельно остановимся на том, как удалить язык клавиатуры:

Перейдя в раздел с настройками языка клавиатуры, вы увидите кнопку в виде карандаша. Нажмите на нее. Поставьте галочку напротив лишней раскладки, а потом нажмите на иконку с мусорным ведром для ее удаления. Также вы в праве поменять раскладки местами, задержав кнопку с полосками.

Все это поможет сделать переключение между языками клавиатуры более удобным. И сейчас мы подробно поговорим о том, как поменять раскладку на телефоне Андроид.

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Как переключить язык на клавиатуре

Выбор способа, как поменять язык на клавиатуре телефона, зависит от используемого средства ввода. Но обычно работает один из двух вариантов. Первый, в частности, используют Gboard и Yandex Keyboard, об интересных фишках которой мы рассказывали в отдельном материале. Здесь, чтобы переключить клавиатуру на русский язык или другую раскладку, необходимо нажать кнопку в виде земного шара.

SwiftKey предлагает менять язык клавиатуры другим способом. Нужно задержать палец на кнопке «Пробел» (на ней также указывается текущая раскладка), после чего свайпнуть вправо или влево.

Способ переключения не очень удобный, но к нему можно привыкнуть. Тем более, что аналогичным образом реализована смена языка почти во всех виртуальных клавиатурах, то есть этот вариант является самым популярным.

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Как изменить клавиатуру

Если ваше средство ввода все-таки не имеет поддержку нужной раскладки, придется поменять клавиатуру на телефоне. Делается это через настройки устройства. Но сначала необходимо скачать клавиатуру на Андроид, в чем вам поможет наша подборка. Далее выполните несколько простых шагов:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Язык и ввод». Убедитесь, что о во вкладке «Управление клавиатурами» напротив нужного вам средства ввода установлено значение «Вкл». Вернитесь на шаг назад и откройте вкладку «Текущая клавиатура». Выберите понравившийся инструмент ввода.

Также вы можете настроить клавиатуру на телефоне, внеся изменения в ее стандартные параметры. Впрочем, это уже совсем другая история, которой был посвящен другой большой текст, заслуживающий вашего внимания.