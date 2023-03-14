Зачем нужен голосовой ввод на Android и как его включить

Наши смартфоны оснащены массой полезных функций второго плана. Многие из нас не обращают на них внимания и даже не знают об их существовании. Однако данный факт не говорит о том, что такие опции никому не нужны. Напротив, они могут пригодиться в самых разных сценариях. И одна из таких малоизвестных, но очень важных функций — голосовой ввод на Андроид. Она преобразует речь в текст, буквально освобождая наши руки. Посмотрим, как она работает и в каких ситуациях является просто незаменимым инструментом.

Как включить голосовой ввод

Обычно, чтобы включить голосовой набор, не нужно предпринимать никаких действий и скачивать дополнительные программы. Функция является встроенным компонентом практически всех клавиатур на Андроид, а доступ к ней осуществляется нажатием на иконку микрофона. Отличается разве что дизайн и расположение нужной кнопки. Так, при использовании Gboard она находится в правом верхнем углу, иконка голосового ввода Яндекс располагается в правой части кнопки переключения языка, а поклонникам SwiftKey для преобразования текста в речь нужно нажать на «,» и на мгновение задержать палец.

По умолчанию кнопка голосового ввода может отсутствовать. Но вы можете добавить ее через настройки. Вот, к примеру, как включить голосовой набор в Gboard:

Откройте настройки клавиатуры, нажав на «шестеренку». Перейдите в раздел «Голосовой ввод». Активируйте переключатель.

На большинстве клавиатур функция работает при помощи синтезатора речи Гугл. Поэтому перед началом использования голосового ввода убедитесь, что на вашем смартфоне установлен пакет Google Speech Services.

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Как работает голосовой ввод

Функция работает во всех приложениях, где поддерживается вывод виртуальной клавиатуры на экран: браузеры, заметки, текстовые редакторы, мессенджеры и другие. А голосовой набор в Ватсапе вообще может стать прекрасной заменой войсов. Перестаньте нервировать своих собеседников аудиосообщениями. Лучше включите голосовой ввод, а синтезатор речи преобразует голос в текст. И вам удобно, и собеседнику не придется подносить динамик смартфона к уху.

Хотя голосовой ввод Андроид является встроенной функцией клавиатуры, также он бывает вшит в используемое вами приложения. Кнопка с микрофоном есть в Яндекс Браузере и даже в «Контактах». Во всех случаях она отвечает за активацию голосового набора на телефоне без предварительного вывода на экран клавиатуры.

Иногда подобная реализация является даже более удобной. Ведь голосовой набор клавиатуры не подразумевает подтверждение. То есть после ввода текста вам необходимо нажать кнопку, чтобы, например, найти информацию в браузере. А при использовании вшитой опции поиск выполняется автоматически.

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Язык голосового ввода

Отдельно стоит поговорить о языке голосового набора, так как с ним нередко возникают проблемы. Синтезатор речи выбирает его автоматически, отталкиваясь от раскладки клавиатуры. Нужен голосовой ввод на узбекском? Тогда скачайте соответствующий языковой пакет и переключитесь на него.

Всякий раз, когда вы будете переключать раскладку, будет меняться язык голосового ввода. Обратите на это внимание. Ведь голосовой ввод на русском работает только в комбинации с кириллическим набором символов.

Переводчик с голосовым вводом

Как я уже неоднократно говорил, рассматриваемая функция является встроенным компонентом всех клавиатур. Следовательно, с ее помощью вы можете использовать переводчик по голосу. Сначала произносите фразу, синтезатор преобразует ее, а программа переведет на нужный язык. И все-таки это не очень удобно, правда? Намного лучше, когда у нас есть переводчик с голосовым вводом. И тут есть, из чего выбрать:

Вообще, переводчиком с голосовым вводом, является любое подобное приложение. Просто нужно нажать кнопку с микрофоном. Но не на клавиатуре, а внутри самой программы.

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Что делать, если не работает голосовой ввод

Если на вашем смартфоне установлен синтезатор речи Google, то с преобразованием голоса в текст не должно возникнуть никаких проблем. Впрочем, это не мешает многим людям жаловаться, что у них не работает голосовой набор. Вот несколько способов устранения неполадок:

Также иногда помогает перезагрузка смартфона. Вот так легко решается проблема, если не работает голосовой ввод на Андроид. Но бывают сложности иного толка, о которых мы поговорим далее.

Как отключить голосовой набор

Голосовой ввод не включается сам по себе. Для его активации нужно нажать кнопку с микрофоном на клавиатуре или внутри используемого приложения. Следовательно, нет особого смысла разбираться, как отключить голосовой ввод на Андроид. Но, если это вам действительно нужно, то деактивируйте соответствующий переключатель в настройках клавиатуры (как это сделать — в самом начале материала), запретите средству ввода доступ к микрофону, а при необходимости удалите системное приложение Google Speech Services.

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Также не стоит путать функцию преобразования голоса в текст с виртуальным ассистентом, который вызывается вне зависимости от того, пользуетесь ли вы синтезатором речи. Поэтому отдельного внимания заслуживает текст, как отключить голосового помощника Гугл.