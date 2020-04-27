Как пользоваться WhatsApp на Android сразу с двух номеров

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что буквально несколько лет назад смартфоны с двумя SIM-картами практически отсутствовали на рынке, со временем они стали совершеннейшей нормой. Благодаря возможности использовать два номера миллионы пользователей смогли разделить частную жизнь и общественную, используя для решения личных вопросов одну SIM-карту, а для рабочих – другую. Но ведь жизнь современного человека не ограничивается только телефонными звонками. Многие ведут общение исключительно через мессенджеры, но при этом не имеют возможности использовать два независимых друг от друга аккаунта. Рассказываем, как обойти это ограничение.

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Для начала вам потребуется установить второй WhatsApp. Где-то это сделать совсем просто, а где-то посложнее. Некоторые производители добавляют в прошивку своих смартфонов возможность дублировать одни и те же приложения. Если память мне не изменяет, это Huawei, Honor, Oppo, Vivo, Samsung, OnePlus, Xiaomi и Asus. Возможно, если и другие, но мне о них ничего неизвестно. Мы же разберём клонирование на примере моего Honor View 20, который такую функцию поддерживает.

Как создать клон WhatsApp на Android

  • Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Приложения»;
  • Здесь отыщите вкладку «Приложение-клон» и запустите её;

Многие смартфоны позволяют запускать WhatsApp дважды

  • В открывшемся окне найдите приложение WhatsApp и включите функцию дублирования;
  • После этого на рабочем столе появится второй WhatsApp, где можно авторизоваться с другого номера и пользоваться им как альтернативным.

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Однако, если ваш смартфон по умолчанию не поддерживает дублирование приложений, вы можете воспользоваться сторонней утилитой, служащей той же цели. На самом деле программ, которые создают копию уже установленных приложений и позволяют запускать их отдельно от основного, довольно много. Однако я выбрал DualSpace из-за его простоты и удобства. Оно реализовано в формате папки, в которую можно добавить клоны всех установленных приложений. То есть, по сути, на устройстве создаётся виртуальная область, из которой запускаются копии стороннего или штатного софта.

Как установить второй WhatsApp на Android

  • Скачайте DualSpace из Google Play себе на смартфон;
  • Запустите его и раздайте требуемые привилегии;

Если ваш смартфон по умолчанию не умеет дублировать приложения, скачайте специальную утилиту

  • В открывшемся окне нажмите «+» и создайте клон WhatsApp;
  • Запустите WhatsApp и авторизуйтесь с нового номера.

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По умолчанию DualSpace является бесплатным, однако при желании вы можете приобрести платную версию. Она позволяет создавать даже в пределах виртуального пространства несколько учётных записей, чтобы иметь возможность быстро переключаться между ними и иметь доступ к нескольким клонам приложений, а также убирает всю рекламу, которая лично мне за время использования DualSpace показалась совершенно ненавязчивой. Впрочем, если вас не интересуют эти преимущества, платить смысла я не вижу.

Дублирование приложений — совершенно банальная функция, о которой многие даже не слышали

Да, всё действительно очень просто. Теперь, чтобы обратиться к клону WhatsApp, вам потребуется открывать папку DualSpace и запускать мессенджер уже оттуда. После того, как вы пройдёте в нём авторизацию, делать этого повторно при каждом запуске больше не потребуется. При этом уведомления будут приходить одинаково, как из основного приложения, так и продублированного, появляясь в шторке уведомлений. Вам же останется только вести себя достаточно внимательно, чтобы не спутать адресатов и не отправить сообщение «мимо».

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