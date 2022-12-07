Как AliExpress кинул меня на смартфон и может кинуть вас

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Герман Вологжанин 0

За последние 4 года я купил на AliExpress 8 смартфонов. Заказывая гаджеты себе, знакомым и близким, я ни разу не сталкивался с серьезными проблемами доставки, да и вообще считал, что с учетом того, сколько стоят телефоны в России, покупка на АлиЭкспресс — выгодный и обдуманный шаг. Но когда-то что-то обязательно должно было пойти не так, и это произошло. 9-я попытка купить смартфон на AliExpress стала для меня огромным разочарованием, которым я хочу с вами поделиться.

Как AliExpress кинул меня на смартфон и может кинуть вас. Букв будет много, но ситуация того стоит. Фото.

Букв будет много, но ситуация того стоит

Знаю, с аналогичными трудностями столкнулись сотни других покупателей, поэтому надеюсь, что текст доберется до адресата, коим является магазин Hong Kong Goldway, и впредь подобная ситуация не повторится. Итак, пойдем по порядку.

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Какой телефон купить на АлиЭкспресс

Желание купить новый телефон возникло у меня спонтанно. Просто захотелось поменять старенький Redmi Note 9 Pro и взять что-то более стоящее. Я мониторил ситуацию с ценами и 2 ноября решил купить Xiaomi 12T Pro. У аппарата флагманский процессор Snapdragon 8+ Gen 1, который почти не троттлит, хорошая основная камера на 200 МП, зарядка на 120 Вт и отличный AMOLED-экран с разрешением 1,5K без ярко выраженной пульсации. В деталях об этом вы можете узнать из другого материала. А сейчас сосредоточимся на нюансах покупки.

Какой телефон купить на АлиЭкспресс. 2 ноября я заказал Xiaomi 12T Pro, рассчитывая, что до Нового года успею распаковать смартфон. Фото.

2 ноября я заказал Xiaomi 12T Pro, рассчитывая, что до Нового года успею распаковать смартфон

Купить Xiaomi 12T Pro

Причина, почему я заказал смартфон на AliExpress, — цена. Посмотрите, сколько стоит Xiaomi 12T Pro в России:

  • 8/128 ГБ — 55 990 ₽;
  • 12/256 ГБ — 62 990 ₽.

В официальной рознице телефон продается со скидкой 5-8 тысяч рублей, а в серых магазинах можно взять базовую версию Xiaomi 12T Pro за 40-45 тысяч рублей. На момент оформления заказа эти предложения были для меня не слишком убедительными. Тем более, что 2 ноября во время распродажи на AliExpress смартфон стоил:

  • 30 860 ₽ за 8/128 ГБ;
  • 34 314 ₽ за 8/256 ГБ;
  • 36 900 ₽ за 12/256 ГБ.

Запомните цены, мы к ним еще вернемся.

Мой выбор пал на версию 8/256 ГБ, так как я посчитал нерациональным переплачивать 3 тысячи за больший объем оперативной памяти, который фактически ничего не даст, а 128 ГБ без возможности расширения за счет SD-карты обрекут меня на страдания.

Какой телефон купить на АлиЭкспресс. Смартфон обошелся мне в 34 тысячи рублей, что существенно меньше официальной цены Xiaomi 12T Pro в России. Фото.

Смартфон обошелся мне в 34 тысячи рублей, что существенно меньше официальной цены Xiaomi 12T Pro в России

Заказ оформил у продавца Hong Kong Goldway. Это проверенный магазин на АлиЭкспресс, у которого 97,8% положительных отзывов, да и вообще полтора года назад я там же брал Redmi Note 10 Pro. То есть ничего не предвещало беды.

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Срок доставки на АлиЭкспресс

Обычно, если устройство заказывается из Китая, срок доставки смартфона на АлиЭкспресс составляет 20 дней. Бывает, в отдаленные уголки России гаджеты доезжают за месяц, но это уже зависит не от продавца или AliExpress, а от службы доставки.

Иногда происходит задержка на таможне. В такую ситуацию попал Redmi Note 10 Pro, который я покупал сразу после презентации. Продавец (тот же Голдвей) присвоил трек-номер в день оформления заказа (8 марта) и через неделю отправил смартфон. Задержку в этом случае можно было списать на ажиотаж, связанный со стартом продаж. А то, что Redmi Note 10 Pro провел на таможне 2 недели и в итоге добрался до меня лишь 7 апреля, — повторюсь, не вина продавца или торговой площадки.

Срок доставки на АлиЭкспресс. Redmi Note 10 Pro, купленный на старте продаж, стал моим первым смартфоном, чья доставка задержалась. К слову, не по вине продавца или AliExpress. Фото.

Redmi Note 10 Pro, купленный на старте продаж, стал моим первым смартфоном, чья доставка задержалась. К слову, не по вине продавца или AliExpress

Xiaomi 12T Pro я покупал без желания как можно скорее получить телефон, поэтому первые дни после оформления заказа (напомню, это было 2 ноября) совершенно не переживал, что он находится в статусе «Собираем заказ». Ну, собирайте, мне-то чего…

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АлиЭкспресс не отправляет товар

Через 10 дней, так и не дождавшись отправки, я полез на ветку 4PDA, где обсуждалась покупка Xiaomi 12T Pro. Оттуда узнал, что почти все, кто в те же дни купил смартфон на 8/256 ГБ, так и не получили трек-номер, в то время как заказчики модификаций 8/128 и 12/256 ГБ уже хвастались путешествием посылок по городам и весям.

17 ноября я все-таки решил спросить продавца, где мой смартфон. Сделал это не столько ради получения разъяснений, сколько для того, чтобы окликнуть его, мол «дружище, не забывай обо мне». Ведь к тому моменту я уже понял, что Xiaomi 12T Pro на 8/256 ГБ у него просто нет в наличии, а заказы Goldway собирает про запас: до фактического поступления смартфона на склад.

АлиЭкспресс не отправляет товар. Сначала продавец говорил, что отправка задерживается из-за большого количества заказов, и магазин просто не успевает их обработать. Фото.

Сначала продавец говорил, что отправка задерживается из-за большого количества заказов, и магазин просто не успевает их обработать

В ответе на мое сообщение продавец ничего не сказал об отсутствии товара, а лишь сослался на большое количество заказов, заверив, что вот-вот отправит смартфон. Я продолжал ждать, попутно отслеживая ситуацию на ветке 4PDA. Там покупатели версии 8/256 ГБ все так же жаловались на задержку отправки. Но я терпеливый: надо — и месяц подожду.

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После 17 ноября я не вступал в переписку с продавцом, а 30 ноября получил от него сообщение. Goldway оповестил, что — вот неожиданность — Xiaomi 12T Pro на 8/256 ГБ у него нет, но он готов отправить мне версию на 8/128 ГБ, вернув $16 после получения посылки.

АлиЭкспресс не отправляет товар. 30 ноября представитель магазина Goldway написал сам, сообщив об отсутствии у него Xiaomi 12T Pro в версии 8/256 ГБ. Фото.

30 ноября представитель магазина Goldway написал сам, сообщив об отсутствии у него Xiaomi 12T Pro в версии 8/256 ГБ

Во-первых, как это у вас нет смартфона в наличии, если 17 ноября вы уверяли меня, что задержка отправки связана с большим количеством заказов, а не с отсутствием нужной модели? Во-вторых, мне нужна конфигурация на 256 ГБ памяти.

В-третьих, давайте немного посчитаем. $16 — это 1 006 ₽ по текущему курсу. Версию на 8/256 ГБ я купил за 34 314 ₽, хотя в тот же день 2 ноября мог приобрести 8/128 ГБ за 30 860 ₽ и к 30 ноября уже получил бы смартфон. Разница тогда составляла 3 454 ₽, а никак не 1 006 ₽.

Я решил не соглашаться на сделку, написав продавцу, что собираюсь ждать момента, когда у него появится нужная мне версия смартфона. В ответ получил сообщение в духе «не морочьте голову и отменяйте заказ».

АлиЭкспресс не отправляет товар. Сотрудник магазина предложил отменить заказ. Фото.

Сотрудник магазина предложил отменить заказ

Ладно, магазин не рассчитал силы, собрал слишком много заказов, а через месяц признался, что конфигурации 8/256 ГБ нет в наличии. Но я открыл страницу того же товара у того же продавца и увидел: нужная версия Xiaomi 12T Pro у Goldway все-таки есть.

АлиЭкспресс не отправляет товар. Goldway продолжает продавать Xiaomi 12T Pro, хотя, по словам представителя магазина, этой версии нет в наличии. Фото.

Goldway продолжает продавать Xiaomi 12T Pro, хотя, по словам представителя магазина, этой версии нет в наличии

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3 декабря в переписке с представителем Goldway я спросил, почему они до сих пор продают Xiaomi 12T Pro на 8/256 ГБ, хотя мне пишут, что этой версии у них нет на складе. Получил ответ в стиле «товарищ покупатель, произошла чудовищная ошибка».

АлиЭкспресс не отправляет товар. Продавец уверяет, что версия 8/256 ГБ — ошибка веб-сайта. Фото.

Продавец уверяет, что версия 8/256 ГБ — ошибка веб-сайта

На календаре 7 декабря, а воз и ныне там. Goldway продолжает торговать смартфоном, которого, по словам представителя магазина, нет в наличии. Не понимаю, это меня обманывают или новых покупателей, которые закажут товар, а через месяц узнают о его отсутствии на складе?

Сейчас цена смартфона выросла, и я решил продолжать борьбу. Следующий ход — просьба отправить версию на 12/256 ГБ с условием, что я компенсирую разницу. Goldway согласился. Но предложил доплатить $94.

АлиЭкспресс не отправляет товар. Магазин предложил обмен на невыгодных условиях, хотя я более 30 дней ждал, когда он отправит смартфон. Фото.

Магазин предложил обмен на невыгодных условиях, хотя я более 30 дней ждал, когда он отправит смартфон

Снова немного математики. 2 ноября я мог сразу купить Xiaomi 12T Pro на 12/256 ГБ менее чем за 37 000 ₽. В декабре меня (человека, который уже заплатил 34 300 ₽ и месяц ждет ответа как соловей лета) просят доплатить не 2-3 тысячи рублей, а 6 580 ₽ — именно в такую сумму сейчас конвертируются $94 на AliExpress. Что мы имеем в итоге: Goldway готов вернуть 1 тысячу рублей, если я соглашусь на версию с меньшим объемом памяти, и предлагает доплатить ему 6,5 тысяч в случае замены 8/256 на 12/256 ГБ.

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Магазин Hong Kong Goldway — мой отзыв

Магазин Hong Kong Goldway — мой отзыв. Goldway меня подвел. Надеюсь, хотя бы вы не попадете в такую ситуацию. Фото.

Goldway меня подвел. Надеюсь, хотя бы вы не попадете в такую ситуацию

Я не имею претензий к AliExpress и понимаю продавца, который решил набрать заказов про запас, а потом, возможно, столкнулся с отсутствием поставок в нужном объеме. Однако я возмущен по-настоящему издевательским отношением к покупателям, в связи с чем от лица всех, кто купил Xiaomi 12T Pro, но так за месяц не дождался ни трек-номера, ни адекватной компенсации, хочу задать представителям Hong Kong Goldway несколько вопросов:

  • Почему вы вводите людей в заблуждение, предлагая купить товар, наличие которого не можете гарантировать?
  • Почему вы обманываете покупателей, говоря сначала, что товар есть и нужно чуть-чуть подождать, и только через месяц признаетесь в его отсутствии?
  • Почему вместо того, чтобы поощрить людей, которые месяц безуспешно ждут отправки товара, вы снова пытаетесь их обмануть, предлагая невыгодные варианты обмена (компенсация 1 006 ₽ за 8/128 ГБ или доплата 6 580 ₽ за 12/256 ГБ)?
  • Почему даже после собственного подтверждения, что товара нет в наличии, вы продолжаете его продавать?

Знаю, что у Hong Kong Goldway в России есть небольшое представительство (группа VK). Поэтому прошу каждого, кто считает подобное отношение к покупателям недопустимым, направить эти вопросы указанному адресату. Может, хотя бы огласка заставит Goldway перестать считать лояльных покупателей идиотами, на которых можно продолжать навариваться без ущерба для собственной репутации.

Поскольку я довольно объемно высказался об истории, в которую попал сам, не могу не попросить вас, наши читатели, поделиться в комментариях своим опытом заказа смартфонов на AliExpress. Случалось с вами что-то подобное, или вы попадали в более неприятные ситуации? Наконец, каким продавцам на АлиЭкспресс вы доверяете?

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