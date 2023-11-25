5 примеров, когда китайская версия смартфона превращает жизнь покупателя в ад

Сейчас почти весь рынок смартфонов состоит из китайских брендов. Для рядового покупателя в этом нет ничего плохого, ведь устройства, которые официально продаются в нашей стране, прекрасно адаптированы под местные реалии. В то же время на AliExpress, да и во многих российских магазинах, встречаются китайские версии смартфонов, предназначенные для продажи на территории КНР. Как правило, они на 30-50% дешевле своих глобальных аналогов, из-за чего многие люди в попытке сэкономить выбирают именно CN Version.

Однако радость от очевидной экономии быстро сходит на нет, когда покупатель получает китайскую версию телефона и начинает ею пользоваться. В процессе эксплуатации обнаруживается несколько существенных недостатков, о которых должен знать каждый, кому приглянулось устройство с припиской CN Version. Сейчас объясним, чем отличается китайская версия смартфона от глобальной.

Переходник с китайской вилки

Первая и наименьшая из проблем, с которыми вы столкнетесь при покупке такого устройства, — китайская зарядка для телефона. В КНР используется другой тип вилок, несовместимый с европейскими розетками. Поэтому вам придется купить переходник с китайской вилки.

Купить переходник с китайской вилки

Проблема решена, но из-за переходника блок питания для смартфона становится больше, что доставляет множество неудобств. Конечно, можно обойтись аксессуаром от другого устройства, но она вряд ли порадует вас такой же высокой скоростью зарядки, как родной адаптер с китайской вилкой.

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Телефон без русского языка

Куда более существенная проблема — отсутствие русского языка на телефоне. Этим, в частности, грешат китайские версии Xiaomi. На них доступен выбор только из китайского и английского языков. За дополнительную плату вы можете взять так называемую Global ROM с глобальной версией MIUI, но это будет вручную перепрошитый телефон без поддержки обновлений.

К счастью, отсутствие нужного языка — не самая распространенная проблема. Отдельные производители внедряют русский даже в китайские версии смартфонов. Но, во-первых, нужно самостоятельно уточнять это перед покупкой. Во-вторых, у китайской версии есть и другие проблемы.

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Китайские приложения для Андроид

Китайские версии смартфонов лишены сервисов Google. Вы можете вручную установить Плей Маркет на Андроид по нашей инструкции, но столкнетесь с другой проблемой. На вашем смартфоне будет огромное количество китайских приложений. Некоторые из них получится удалить, однако останется немало системных компонентов.

Системные приложения на Андроид тоже можно удалить, но сделать это будет сложнее, да и после сброса настроек или установки апдейта ОС китайский софт снова появится. Потому вы то и дело будете встречать непонятные иероглифы в меню и получать уведомления от сомнительных сервисов.

Частоты 4G в России

Китайские версии телефонов ориентированы на внутреннего потребителя, в связи с чем производитель сознательно отказывается от поддержки некоторых частот 4G. Так, почти на всех устройствах для КНР отсутствуют Band 20 — важнейший диапазон для России, применяемый за пределами крупных городов.

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Это приводит к тому, что в месте, где ваш предыдущий смартфон ловил 4G+, новый аппарат в лучшем случае поймает 4G или 3G. А при «удачном» раскладе связь и вовсе может отсутствовать. Но есть способ обезопасить себя, заранее узнав, какие диапазоны 4G использует оператор сотовой связи в вашем регионе, и сопоставить сведения с характеристиками китайской версии телефона.

Блокировка телефонов realme

Опаснее всего покупать китайские версии realme, OnePlus и других смартфонов от компаний, входящих в холдинг BBK Electronics. Эти ребята блокируют устройства, предназначенные для Китая, если в них устанавливают SIM-карту российского оператора. После этого владелец не может ни позвонить, ни ответить на входящий вызов.

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Проблема не повсеместная, а на тематических форумах представлена инструкция для разблокировки функций связи. Но не факт, что вам удастся безошибочно выполнить каждое действие из рекомендованного алгоритма, а само наличие проблемы выглядит как издевательство, без которого можно обойтись, просто купив глобальную версию realme.