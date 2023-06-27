Похоже, в России снова блокируют realme. Объясняем, как не купить «мертвый» смартфон

В феврале этого года мы рассказывали о блокировке смартфонов realme в России. Суть проблемы сводится к тому, что при активации устройства для китайского рынка (CN Version) в нашей стране ограничиваются функции связи: не получается ни позвонить, ни принять вызов. Тогда ограничения не казались чем-то серьезным, поскольку они касались китайских версий realme, которые в попытке сэкономить покупают единицы. Но теперь с аналогичной проблемой начали сталкиваться люди, приобретающие глобалки, то есть устройства, предназначенные для использования за пределами КНР. Разберемся, почему снова происходит блокировка сети на realme и можно ли ее обойти.

Блокировка телефонов realme

О блокировке звонков на realme вы узнаете, когда после установки SIM-карты увидите на экране сообщение, говорящее, что в текущем регионе функции связи ограничены. С такой проблемой столкнулся главный редактор портала mobiltelefon.ru Евгений Макаров, поделившийся несчастьем в своем телеграм-канале.

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Как утверждает журналист, он приобрел глобальную версию realme 11 Pro+ 5G, предназначенную для европейского рынка. На фотографии коробки отчетливо видна маркировка СЕ, которая свидетельствует о получении сертификации на территории ЕС.

Купить российскую версию realme 11 Pro+ 5G

Несмотря на то, что Российская Федерация не является членом Европейского союза, ранее никто в нашей стране не фиксировал проблемы, связанные с глобальными версиями смартфонов. В отличие от CN Version, они поддерживают все необходимые диапазоны частот 4G и в обязательном порядке имеют русский язык в оболочке. Кроме того, устройства с сертификацией СЕ абсолютно легально продаются в нашей стране, получая вдобавок к шильдику европейского соответствия значок ЕАС. Оттого проблема кажется еще более вопиющей.

Почему происходит блокировка сети на realme

Как уже было сказано ранее, для легальной продажи на территории Российской Федерации устройство должно получить сертификат ЕАС, если речь не идет о параллельном импорте. В том числе это касается смартфонов realme. Если девайс официально продается в России, вы увидите знак ЕАС на его коробке, а описание девайса будет переведено на русский язык.

Еще в февральском тексте я предположил, что блокировка смартфонов realme вызвана попыткой производителя поддержать продажи региональных подразделений компании. CN Version и Global дешевле устройств с нашей сертификацией, в чем вы можете убедиться, сравнив цены на различных маркетплейсах, поэтому многие люди предпочитают брать их, а не более дорогой ЕАС-вариант. Заблокировав сеть на смартфоне realme, предназначенном для другой страны, производитель старается вынудить человека покупать местную версию, пускай и с наценкой.

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При этом определяющую роль играет не столько факт блокировки, сколько публикации, освещающие это событие. Проблемы с ограничением связи на глобалках публично подтвердил только один человек в России, а написали об этом десятки изданий. Если изучить тему, посвященную смартфону realme 11 Pro+ 5G на форуме 4PDA, вы не найдете других свидетельств проблемы. Заявить, что блокировка является мистификацией, порожденной местными ритейлерами, нельзя, но в то же время не получается назвать ограничения повсеместными, поскольку с ними сталкиваются далеко не все.

Как разблокировать сеть на телефоне

Так как проблема ограничений существует не первый день, уже найден способ разблокировки смартфона realme:

Откройте сайт анлокера. В строке «Enter IMEI 1 here» введите первый IMEI смартфона. Нажмите кнопку «Convert». Откройте звонилку realme и введите команду *#3988691#, подтвердив ее нажатием на кнопку вызова. В появившемся окне пропишите код, который выдал сайт анлокера после того, как вы ввели свой IMEI.

Увы, в случае с устройствами, которые сошли с конвейера после апреля 2023 года, этот способ не работает, о чем свидетельствует примечание на сайте анлокера. Так что вам в любом случае придется внимательно отнестись к покупке смартфона realme.

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Где покупать смартфоны realme

Вы точно не столкнетесь с блокировкой, если купите российскую версию realme. На коробку с «правильным» смартфоном наносится знак ЕАС, а все надписи переводятся на русский язык. Именно такие модели продаются в крупных розничных сетях от DNS до М.Видео, поэтому можно не переживать.

Купить российскую версию realme 11 Pro+ 5G

В случае с дистанционной покупкой realme (например, через Яндекс Маркет) напротив пункта «Версия» нужно выбирать «Ростест (ЕАС)». Тогда фильтр выдаст вам аппарат, который в России точно не заблокируют.

Также российские версии realme продаются на AliExpress. Как правило, на обложку товара наносится надпись «Russian Version». Такой смартфон можно заказывать безо всяких опасений, а глобальные версии realme для европейского рынка на AliExpress сейчас почти не встретишь.

Как бы то ни было, если вы вдруг решите купить смартфон realme дистанционно (не важно: новый или б/у), просите, чтобы продавец отправил фото наклейки, которая нанесена на коробку. Только так вы сможете убедиться в наличии сертификации ЕАС, защищающей от потенциальной блокировки сети.