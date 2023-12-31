Как посмотреть экранное время на Android

Android предлагает нам не только широкие функциональные возможности, но и доступ к статистике об использовании устройства. Она бывает полезна для оценки степени зависимости от смартфона, а еще мы можем принудительно ограничить взаимодействие с устройством, для чего нам пригодится экранное время Андроид. Разберемся, что это такое, где его посмотреть, как уменьшить, и можно ли отключить сбор статистики.

Что такое экранное время

Экранное время — это время, проведенное за экраном смартфона. Вполне логично, правда? Экранное время телефона показывает, как часто мы пользуемся устройством, и какие приложения при этом запускаем.

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Информация о времени работы экрана будет полезна как для оценки степени зависимости от телефона, так и для понимания, какие приложения потребляют больше всего энергии. Словом, информация очень полезная, и нам определенно нужно понять, где ее посмотреть.

Где посмотреть экранное время на Андроид

Необходимая информация доступна через инструмент Цифровое благополучие Андроид. Он является встроенным компонентом системы, а потому доступен на всех смартфонах, сертифицированных компанией Google. Показываем, как посмотреть экранное время на Андроид:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Цифровое благополучие и родительский контроль». Здесь вы сразу увидите время работы экрана за текущие сутки (отсчет ведется начиная с 00:00). Если хотите посмотреть расширенную статистику, нажмите на диаграмму или откройте вкладку «Панель инструментов».

Поскольку Цифровое благополучие является встроенным компонентом, аналогичным образом вы узнаете экранное время Самсунг и любого другого смартфона на базе Android.

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Чтобы лишний раз не лезть в настройки для просмотра времени работы экрана, можно вынести ярлык Цифрового благополучия на рабочий стол. Для этого нужно активировать опцию «Показывать значок в списке приложений». Кроме того, у инструмента есть собственный виджет, который тоже можно добавить на главный экран Андроид.

Помимо Цифрового благополучия доступ к информации о времени работы Андроид предоставляют настройки смартфона, касающиеся состояния батареи:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Батарея». Нажмите на приложение, чтобы понять, какое количество времени оно работало.

Из-за разницы в подсчетах информация, представленная здесь, может отличаться от данных Цифрового благополучия. Кроме того, сам инструмент разработан исключительно для оценки автономности устройства, а не степени зависимости от него.

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Как ограничить экранное время на Андроиде

Цифровое благополучие не только показывает статистику. Также встроенный компонент системы позволяет ограничить экранное время, то есть он может принудительно закрыть приложение по истечении таймера:

В разделе настроек «Цифровое благополучие и родительский контроль» откройте вкладку «Панель инструментов». Нажмите кнопку, напоминающую песочные часы, расположенную напротив нужного приложения. Установите таймер и нажмите «OK».

Если вы планируете ограничить экранное время не себе, а ребенку, то прочитайте отдельную инструкцию, где мы рассказывали о родительском контроле на Андроиде.

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Как отключить Цифровое благополучие на Андроиде

Предоставляя нам подробную статистику, Цифровое благополучие собирает данные об использовании устройства. Если вы переживаете об их конфиденциальности и хотите чуточку улучшить автономность смартфона, взгляните, как отключить экранное время на Андроиде:

В разделе настроек «Цифровое благополучие и родительский контроль» нажмите на три точки в правом верхнем углу. Откройте «Управление данными». Отключите опцию «Использование телефона за день». Если Цифровое благополучие перенаправит вас в раздел управления данными, выберите это приложение в списке и отключите опцию «Разрешить доступ».

Также для отключения Цифрового благополучия вы можете воспользоваться поиском в настройках, чтобы найти раздел «Доступ к данным об использовании» и справиться с поставленной задачей без лишних нажатий.