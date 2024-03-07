Чем российская версия realme отличается от глобальной, и что будет, если купить смартфон для Китая

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Герман Вологжанин

Смартфоны realme продаются везде. Их можно купить в сетевых магазинах электроники, заказать в отечественном онлайн-магазине или на AliExpress. Вместе с тем вы можете заметить, что в наличии одновременно есть российские, глобальные и китайские версии realme. Чем они отличаются, и какой вариант предпочтительнее по цене? Сегодня ответим на эти и другие вопросы, чтобы перед вами открылось полное понимание того, какой телефон realme лучше купить.

Чем российская версия realme отличается от глобальной, и что будет, если купить смартфон для Китая. В магазинах продаются разные версии realme. Фото: Jeelezkin. Фото.

В магазинах продаются разные версии realme. Фото: Jeelezkin

Российская версия realme

Российская версия телефона realme или ЕАС (РСТ) предназначена специально для стран, входящих в состав Евразийского экономического союза. Такое устройство полностью адаптировано под наши реалии, и именно оно продается в сетевых магазинах электроники вроде DNS и M.Видео.

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Кроме того, российскую версию смартфона можно найти на AliExpress. Это отличает realme от других брендов, продающих на маркетплейсе из Поднебесной, как правило, только глобальные и китайские варианты. Главное — внимательно присмотреться к странице товара.

Российская версия realme. Как ни странно, на AliExpress тоже продаются realme, предназначенные специально для России. Фото.

Как ни странно, на AliExpress тоже продаются realme, предназначенные специально для России

Достоинства российской версии realme очевидны:

  • инструкция на русском языке и полная локализация;
  • агрегация всех необходимых частот 4G, 3G и 2G;
  • зарядка с европейской вилкой, которая используется в нашей стране;
  • официальная гарантия сроком на 1 год вне зависимости от места приобретения.

Вместе с тем на такой смартфон realme принудительно устанавливаются российские приложения, список которых был опубликован в 2020 году. Это засоряет память устройства, однако от каждой программы можно избавиться вручную, так что к существенным минусам данную особенность отнести сложно.

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Отличия глобальной версии realme

Глобалка realme тоже отлично вписывается в российские реалии. Интерфейс такого смартфона переведен на родной язык, да и агрегация всех необходимых частот доступна по умолчанию. Глобалка — это универсальный вариант для всех стран, к тому же лишенный многих обязательных приложений и продающийся обычно по более выгодной цене, что прекрасно доказывает глобальная версия realme 12 Pro+. Она на 5 тысяч дешевле российской.

Отличия глобальной версии realme. Глобальные версии дешевле российских. Фото.

Глобальные версии дешевле российских

Какие недостатки есть у глобальной версии realme в сравнении с российской? Пожалуй, главный из них — неясное состояние официальной гарантии на территории нашей страны. Если вы купите глобалку в местном магазине, то при возникновении каких-либо проблем он, конечно, возьмет на себя обязательства по бесплатному ремонту. Однако сдать смартфон напрямую в авторизованный сервисный центр у вас вряд ли получится. Вероятность этого очень мала, и многое будет зависеть от осведомленности сотрудников АСЦ. Так что с точки зрения гарантии вы покупаете кота в мешке.

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Еще одно отличие российской и глобальной версии realme — приложение для звонков. В варианте для нашего рынка используется стоковая программа, поддерживающая запись разговора без предупреждения. А вот на глобалке вы получите приложение от Google, которое всегда сообщает собеседнику о том, что его записывают.

Недостатки китайской версии realme

Самый выгодный вариант в плане цены — китайская версия realme. У нее есть 3 очевидных минуса:

  • зарядка с китайской вилкой в комплекте;
  • вшитый в систему китайский софт (удаляется вручную или через ПК);
  • отсутствие приложений Google (можно установить вручную).

Также существует серьезный недостаток, отличающий китайские смартфоны realme от устройств других марок, — блокировка сети. Эта проблема появилась в 2023 году. Тогда компания решила ограничить функции связи для китайской версии realme в случае ее активации за пределами КНР.

Недостатки китайской версии realme. Чтобы разблокировать китайский realme, нужно достать специальный код. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Чтобы разблокировать китайский realme, нужно достать специальный код. Фото: i-shoppers обзоры

Проблема появляется не у всех, но при ее возникновении смартфон перестает выполнять свою основную функцию. Впрочем, есть решение. Для разблокировки китайского realme нужно ввести специальный код. Его можно попросить у продавца, если он, конечно, в теме. Поэтому обязательно уточняйте информацию о блокировке перед покупкой CN Version.

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Если отбросить в сторону возможные проблемы с доступом к функциям связи, то китайская версия realme полностью пригодна для использования на территории России. В отличие от Xiaomi, устройства этого бренда, предназначенные для Поднебесной, поддерживают русский язык и все необходимые частоты 4G.

Какой смартфон realme лучше купить

Если вы являетесь человеком, который ценит комфорт, не задумываясь покупайте российскую версию realme. Помните, что подобные смартфоны не только продаются в наших магазинах, но и доступны на AliExpress, где цена заметно ниже.

Какой смартфон realme лучше купить. У каждой версии есть свои плюсы и минусы. Фото: GSMArena Official. Фото.

У каждой версии есть свои плюсы и минусы. Фото: GSMArena Official

Глобальная версия realme — тоже отличный вариант, если вы не беспокоитесь относительно гарантийных обязательств производителя. Другое дело, что найти глобалку даже сложнее, чем модель для Китая. Они редко появляются на AliExpress и почти не встречаются в российских магазинах.

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Китайская версия realme — самая выгодная. При определенных обстоятельствах она может стоить в полтора-два раза дешевле российского варианта. В то же время учтите, что блокировка realme — не миф, а потому перед покупкой не забывайте уточнять код разблокировки на случай ограничения функций связи.

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