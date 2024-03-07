Чем российская версия realme отличается от глобальной, и что будет, если купить смартфон для Китая

Смартфоны realme продаются везде. Их можно купить в сетевых магазинах электроники, заказать в отечественном онлайн-магазине или на AliExpress. Вместе с тем вы можете заметить, что в наличии одновременно есть российские, глобальные и китайские версии realme. Чем они отличаются, и какой вариант предпочтительнее по цене? Сегодня ответим на эти и другие вопросы, чтобы перед вами открылось полное понимание того, какой телефон realme лучше купить.

Российская версия realme

Российская версия телефона realme или ЕАС (РСТ) предназначена специально для стран, входящих в состав Евразийского экономического союза. Такое устройство полностью адаптировано под наши реалии, и именно оно продается в сетевых магазинах электроники вроде DNS и M.Видео.

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Кроме того, российскую версию смартфона можно найти на AliExpress. Это отличает realme от других брендов, продающих на маркетплейсе из Поднебесной, как правило, только глобальные и китайские варианты. Главное — внимательно присмотреться к странице товара.

Достоинства российской версии realme очевидны:

инструкция на русском языке и полная локализация;

агрегация всех необходимых частот 4G, 3G и 2G;

зарядка с европейской вилкой, которая используется в нашей стране;

официальная гарантия сроком на 1 год вне зависимости от места приобретения.

Вместе с тем на такой смартфон realme принудительно устанавливаются российские приложения, список которых был опубликован в 2020 году. Это засоряет память устройства, однако от каждой программы можно избавиться вручную, так что к существенным минусам данную особенность отнести сложно.

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Отличия глобальной версии realme

Глобалка realme тоже отлично вписывается в российские реалии. Интерфейс такого смартфона переведен на родной язык, да и агрегация всех необходимых частот доступна по умолчанию. Глобалка — это универсальный вариант для всех стран, к тому же лишенный многих обязательных приложений и продающийся обычно по более выгодной цене, что прекрасно доказывает глобальная версия realme 12 Pro+. Она на 5 тысяч дешевле российской.

Какие недостатки есть у глобальной версии realme в сравнении с российской? Пожалуй, главный из них — неясное состояние официальной гарантии на территории нашей страны. Если вы купите глобалку в местном магазине, то при возникновении каких-либо проблем он, конечно, возьмет на себя обязательства по бесплатному ремонту. Однако сдать смартфон напрямую в авторизованный сервисный центр у вас вряд ли получится. Вероятность этого очень мала, и многое будет зависеть от осведомленности сотрудников АСЦ. Так что с точки зрения гарантии вы покупаете кота в мешке.

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Еще одно отличие российской и глобальной версии realme — приложение для звонков. В варианте для нашего рынка используется стоковая программа, поддерживающая запись разговора без предупреждения. А вот на глобалке вы получите приложение от Google, которое всегда сообщает собеседнику о том, что его записывают.

Недостатки китайской версии realme

Самый выгодный вариант в плане цены — китайская версия realme. У нее есть 3 очевидных минуса:

зарядка с китайской вилкой в комплекте;

вшитый в систему китайский софт (удаляется вручную или через ПК);

отсутствие приложений Google (можно установить вручную).

Также существует серьезный недостаток, отличающий китайские смартфоны realme от устройств других марок, — блокировка сети. Эта проблема появилась в 2023 году. Тогда компания решила ограничить функции связи для китайской версии realme в случае ее активации за пределами КНР.

Проблема появляется не у всех, но при ее возникновении смартфон перестает выполнять свою основную функцию. Впрочем, есть решение. Для разблокировки китайского realme нужно ввести специальный код. Его можно попросить у продавца, если он, конечно, в теме. Поэтому обязательно уточняйте информацию о блокировке перед покупкой CN Version.

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Если отбросить в сторону возможные проблемы с доступом к функциям связи, то китайская версия realme полностью пригодна для использования на территории России. В отличие от Xiaomi, устройства этого бренда, предназначенные для Поднебесной, поддерживают русский язык и все необходимые частоты 4G.

Какой смартфон realme лучше купить

Если вы являетесь человеком, который ценит комфорт, не задумываясь покупайте российскую версию realme. Помните, что подобные смартфоны не только продаются в наших магазинах, но и доступны на AliExpress, где цена заметно ниже.

Глобальная версия realme — тоже отличный вариант, если вы не беспокоитесь относительно гарантийных обязательств производителя. Другое дело, что найти глобалку даже сложнее, чем модель для Китая. Они редко появляются на AliExpress и почти не встречаются в российских магазинах.

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Китайская версия realme — самая выгодная. При определенных обстоятельствах она может стоить в полтора-два раза дешевле российского варианта. В то же время учтите, что блокировка realme — не миф, а потому перед покупкой не забывайте уточнять код разблокировки на случай ограничения функций связи.