Как бесплатно оформить карту Озон и добавить ее в Мир Пэй на Андроид, чтобы платить смартфоном в магазине

Многие из вас привыкли платить смартфоном и получать кэшбэк за покупки. Однако в 2024 году многие банки заметно урезают вознаграждения, из-за чего получается вернуть заметно меньше денег. Не отчаивайтесь, ведь есть возможность бесплатно оформить Ozon карту: вопреки расхожему мнению ею можно пользоваться не только на маркетплейсе, но и за его пределами. Более того, у владельцев Android-смартфонов, в отличие от обладателей iPhone, есть возможность добавить ее в Mir Pay, чтобы как и прежде платить в магазине по NFC. Что дает Ozon Карта, сколько стоит обслуживание и как ее заказать бесплатно?

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Зачем нужна Озон Карта

Наверняка вы замечали, что цены с Ozon Картой ниже, чем при использовании СБП или других способов оплаты. Ее можно сделать в виде отдельного счета для покупки товаров и пополнять с карты любого банка. В приложении для этого предусмотрена отдельная вкладка, а при оплате товаров вы можете выбрать карту Озон или другую. Имейте в виду, что в этом случае вы получаете скидку, но кэшбэк по вашей банковской карте не начисляется.

Обратите внимание, что при совершении мелких покупок экономия не такая серьезная. Так что, есть смысл оплатить товар обычной банковской картой, чтобы лишний раз не переводить деньги на Озон Карту. Намного выгоднее делать крупные покупки, например, новый смартфон — тут вы гарантированно сможете сэкономить пару тысяч рублей.

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Как заказать карту Озон

Однако вышеупомянутый способ предназначен лишь для оплаты покупок на самом маркетплейсе. Чтобы платить ей везде, вам необходимо создать виртуальную карту Ozon. Это бесплатно и очень просто, а выпуск занимает буквально пару минут.

Зайдите в приложение и на вкладке профиля нажмите «Ozon Карта».

Затем перейдите на вкладку «Финансы» и нажмите на иконку карты.

Затем нажмите на рублевый счет и на значок «Добавить».

Выберите «Получить карту бесплатно».

Крутейшая зарядка для телефона

Виртуальная карта Ozon хороша тем, что безопасна в повседневном использовании. Ее нельзя потерять, зато можно приспособить для оплаты услуг в Интернете, например, подписок. При этом важно знать, что первоначально у вас доступен анонимный счет Озон: это значит, что хранить на карте можно до 15 000 рублей и в месяц расходовать до 40 000 рублей. Согласитесь, довольно мало, особенно для покупки крупной техники, вроде нового Samsung Galaxy S24? Попробуйте увеличить лимиты на карте Ozon — для этого нужно лишь предоставить паспортные данные и ИНН.

Зайдите в приложение и на вкладке профиля нажмите «Ozon Карта».

Перейдите в Личный кабинет, потом выберите «Лимиты», затем — «Повысить лимиты».

Далее вам нужно будет заполнить паспортные данные, отправить анкету и ввести проверочный код из СМС.

Базовый счет на Озоне подойдет для трат до 60 000 рублей за раз и до 200 000 рублей в месяц. Если и этого вам будет мало, то можете прокачать лимиты до Расширенного счета, пройдя авторизацию через Госуслуги.

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Как добавить Озон Карту в Мир Пэй

Виртуальную карту Ozon можно добавить в Мир Пей, чтобы платить ею в магазинах, кафе и других местах. Для этого вам не нужно заказывать пластиковую и дожидаться ее доставки. Вот как это делается.

Зайдите в приложение Озон и перейдите в свой профиль.

Перейдите в раздел «Ozon Карта» и авторизуйтесь в мобильном банке.

Перейдите в раздел «Финансы» и нажмите на иконку карты.

Теперь выберите виртуальную карту с облачком и перейдите в меню с ней.

Нажмите «Добавить в MIR Pay» и подтвердите действие.

Следуйте подсказкам и дождитесь сообщения об успешном добавлении карты. Далее вам остается лишь отключить уведомления об операциях и начать платить Ozon Картой со смартфона в магазине!

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Кэшбэк по карте Озон Банка

Ozon Карта на Андроид-смартфоне хороша тем, что ежемесячно по ней предлагается выбрать 4 категории повышенного кэшбэка. В некоторых случаях он даже выше, чем у других банков. При этом у вознаграждения есть определенные ограничения: можно получить до 3000 рублей в месяц и не более 1500 рублей — по одной повышенной категории. Вот как их выбрать.

Зайдите в свой профиль приложения Озон и перейдите в Озон Карту.

Затем нажмите на вкладку «Бонусы».

Нажмите «Выбрать категории кэшбэка».

Бонус начисляется на вашу карту в рублях раз в месяц. Вы можете запросто перевести его на другую карту или потратить. Чтобы получать максимальный кэшбэк по карте Ozon, старайтесь сверять МСС-коды, чтобы они проходили под нужными категориями — рекомендую пользоваться этим справочником. Ну и не забывайте о том, что есть отдельное приложение Озон Карты под названием «Ozon Банк». Оно отделено от маркетплейса и существует исключительно для управления своими средствами.

Приложение Ozon Банк