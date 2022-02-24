Как поставить лайк в Инстаграм. Все, что нужно знать

В последнее время на Инстаграм обрушивается все больше и больше хейта. Дескать, вместо того, чтобы сделать свои уникальные фичи, ребята из Фэйсбук воруют все, что ни попадя: сториз из Snapchat, Reels из TikTok и так далее. Я Инстаграм очень люблю и пользуюсь им регулярно. При этом часто меня спрашивают: а как ты поставил лайк на сообщение? Казалось бы, что может быть проще банального лайка в приложении. Однако на деле все сложнее, чем кажется. Я хоть и пользуюсь инстой уже достаточно долго, на днях открыл для себя новый способ. Сегодня предлагаю поговорить о том, как поставить лайк в инсте в том или ином месте и обсудить все нюансы.

Если вам кажется, что вы знаете все способы поставить лайк в Инстаграме, я спешу с вами поспорить. Буквально на днях вышло обновление Инстаграм, которое принесло некоторые изменения, которые должны понравиться многим. В общем, не спешите с выводами.

Как бороться с зависимостью от фильтров в Инстаграм.

Как поставить лайк на пост в Инстаграме

Поставить лайк под постом в Инстаграм можно двумя способами:

Нажать на кнопку сердечка в левом нижнем углу от поста.

Дважды нажать на публикацию в любой ее части.

Обратите внимание, что поставить лайк таким образом можно как на фотографии, так и на Reels, Instagram Video и другие посты. Особенно мне нравится функция, благодаря которой можно ставить лайк на рекламный ролик.

Я большой поклонник рекламы в Инстаграм и искренне считаю, что ни один другой сервис так качественно рекламу не подбирает. Скорее всего Инстаграм анализирует ваше взаимодействие с рекламой и выдает вам что-то похожее, поэтому так делать точно стоит.

Как поставить лайк на сообщение в Инстаграме

Многие новые пользователи не знают, что в Инстаграм (как и в Телеграм) можно ставить лайки на сообщения. Это очень удобно, поскольку можно не отвечать банальные слова типа «Понял», «Сделаю» и все в этом духе. Гораздо быстрее и удобнее просто поставить сердечко.

Чтобы поставить лайк на сообщение в Сторис, вам необходимо дважды по нему тапнуть. После этого в левом нижнем углу от сообщения высветится красное сердечко. Мы в редакции такую фишку глубоко ценим и сами ей активно пользуемся.

Как поставить лайк на реакцию в Сторис

Реакции в Инстаграм - это быстрые ответы в виде смайликов, которые вы можете отправить пользователю.

Когда кто-то реагирует на мои Сторис, я, честно сказать, нахожусь в замешательстве. Реакция — повод начать диалог? Или просто выражение какой-то эмоции? Надо ли на них отвечать текстом? Дайте знать в комментариях, если вы в курсе.

Сейчас я обычно ставлю лайк на реакцию в Сторис и забываю о ней. Чтобы поставить лайк на реакцию в Сторис, нажмите два раза на сообщение с реакцией. Все то же самое, что и с сообщениями.

Как поставить лайк на Сторис

Лайки на Сторис в Инстаграм — новая функция, которая пришла к нам в недавнем обновлении. Раньше отреагировать на историю вы могли только с помощью специальных реакций, которые выскакивают при свайпе снизу вверх. В итоге Директ (личные сообщения) были завалены кучей всякого хлама, который необходимо было просмотреть.

Теперь чтобы поставить лайк на Сторис в Инстаграм, вам необходимо нажать на значок сердца в правом нижнем углу. Это очень удобно, ибо другому пользователю не придется разгребать гору личных сообщений в Директе. Имейте в виду, лайки на Сторис в Директе не отображаются.

Посмотреть, кто поставил лайк на Сторис, можно следующим образом:

Откройте Инстаграм на своем смартфоне.

Затем откройте свою Сторис.

Нажмите на кнопку Действия в левом нижнем углу.

Лайки будут высвечиваться красным сердцем в начале списка.

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Где в Инстаграме понравившиеся публикации 2022

Чтобы посмотреть понравившиеся вам публикации в Инстаграме, следуйте простой инструкции:

Перейдите в приложение Инстаграм, откройте свой профиль.

Далее нажмите на иконку с тремя полосками в правом верхнем углу.

В открывшемся меню нажмите в раздел Ваша активность.

Далее перейдите во Взаимодействия, Отметки Нравятся.

Найти этот раздел было не так-то просто. Конечно, я знал, что Facebook всегда предоставляет отчет о действиях пользователя, но спрятали они эту настройку очень глубоко. Сохраняйте инструкцию, делитесь с друзьями, ибо после обновления она сильно изменилась.

Мнение: Дейтинг-приложения испортили нашу жизнь.

К слову, Инстаграмом можно пользоваться и на компьютере. Большинство из функций, упомянутых выше тоже будет работать. Ну, а если надоело залипать в приложении по несколько часов, можете и вовсе удалить его безвозвратно. Один из моих коллег так и сделал.

Знали о таких фишках? Пользуетесь? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.