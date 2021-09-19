Как бороться с зависимостью от фильтров в Инстаграм

Современные фотовозможности смартфонов позволяют вообще не переживать по поводу внешности. Искуственный интеллект, встроенный в камеры наших гаджетов, сможет справиться с чем угодно. Выскочил прыщик или схватило судорогой мимические мышцы, — неважно. Вы в любом случае будете выглядеть почти идеально, поэтому теперь в Инстаграм редко можно встретить фото без фильтров. Потихоньку мы сами начинаем привыкать к таким фотографиям в профиле и часто принимаем желаемое за действительное. Но это всего лишь одна из проблем.

Надо сказать, у современного общества появились очень завышенные требования к внешности. Сейчас выложить естественную фотографию в Инстаграм уже моветон. Я давно заметил, что девушки в бесконечном скроллинге ленты уже оценивают не только красоту, ракурс, свет и прочие детали, но и обращают внимание на качество постобработки.

Читайте также: Сравнение Samsung Galaxy Watch 4 и Apple Watch 7.

Существует один нюанс. Весь контент в социальных сетях измеряется собственной валютой — подписчиками и лайками. Каждый активный пользователь соцсетей знает их количество и очень дорожит своей аудиторией. Знали бы вы, сколько раз приходилось слышать переживания девушек на тему малого количества активных пользователей на странице.

Понять прекрасную половину человечества тоже можно. Раньше подтянутая фигура, красивый макияж и объемные губы были прерогативой исключительно моделей на подиуме. Сейчас же, с приходом различных приложений для редактирования фото, эта возможность есть у каждого пользователя.

Но вся беда заключается в зависимости от фильтров. Пользователи настолько к ним привыкают, что спустя некоторое время просто не узнают себя в зеркале. Так развиваются разные комплексы по поводу внешности.

И иногда это заходит совсем далеко. Недавно мы уже писали вам на тему влияния Инстаграм на психику подростков. Там рассказали, что 13% британцев и 6% американцев нашли причину своих суицидальных мыслей именно в социальной сети от Facebook.

При этом, из этой группы 32% девушек отметили, что испытывали комплексы по поводу своего тела и каждый раз, при просмотре новостной ленты, отмечали ухудшение своего состояния. Среди парней этот процент вдвое меньше.

Сам я никогда не сталкивался с похожими зависимостями, но недавно мой любимый блогер в Инстаграм призналась, что сама не заметила, как стала зависимой от фильтров и теперь собирается полностью от них отказаться.

Но самое интересное совсем в другом. К применяемым эффектам становится зависим не только человек, который снимает контент, но и тот, кто его смотрит. Вы бы знали, как я удивился, когда увидел истории этой девушки без грима. Пусть наши читатели закидают меня помидорами в нашем Телеграм-чате, но смотреть на это было просто невозможно.

Вся прелесть и красота из профиля будто исчезли. Я не отписался тогда лишь по причине, что и подписывался я не для просмотра красивого тела, а для получения знаний по своей специальности.

Как Инстаграм борется с фильтрами

Компания Facebook, которая владеет социальной сетью Instagram уже давно обратила внимание на проблему и даже постаралась предпринять некоторые меры. Так, из «инсты» исчезли все фильтры с эффектом пластической хирургии. Компания заверяет, что планирует работать в этом ключе и дальше:

Пока мы пересматриваем свои правила, мы уберем из коллекции фильтров все эффекты, которые могут ассоциироваться с пластической хирургией и перестанем одобрять новые подобные решения. Мы будем просто их удалять.

Интересно, что руководство Инстаграм заявляли об этом еще достаточно давно, однако с течением времени мало что изменилось. Получается, что проблема остается актуальной и по сей день, друзья.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android.

Как избавиться от зависимости Инстаграм

Прошу обратить ваше внимание: фильтры в Инстаграм это не просто привычка, это самая настоящая зависимость. Чем привычка отличается от зависимости? В первую очередь тем, что зависимость требует все больших и больших доз.

Вспомните, как только начинали пользоваться той или иной маской. Раньше мы применяли их в лучшем случае на некоторых фотографиях. Сейчас, гораздо сложнее найти изображение без фильтров. Для этого, и правда, следует сильно постараться.

Против нововведений высказались и медийные личности. Так, британская визажистка Саша Паллари в своем Инстаграм-блоге рассказала, что не хотела, чтобы дети росли с чувством неполноценности, сравнивая себя с тем, что видят в социальных сетях. Она призывает людей размещать в «Инстаграме» свои «нефильтрованные» фото, а заодно оценить, что вы из себя представляете, помимо внешности.

В итоге получается, что выход только один — придется просто раз и навсегда завязать этим. Бросить. Отказаться окончательно. Удалить все фильтры и маски и пользоваться социальными сетями, как средством для обмена информацией и не более того.

Читайте также: Могут ли через NFC украсть деньги.

Уверен, что каждому из нас будет, что рассказать или показать, идеи для контента всегда можно найти. В конце концов можно просто изменить концепцию блога и перейти от мнимого «beauty» к личному фотоальбому или полезному блогу по интересам. Стоит лишь только подключить свою фантазию.

А вы пользуетесь масками и фильтрами в Инстаграм? Испытываете ли зависимость от них? Расскажите об этом в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.