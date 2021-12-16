Как удалить страницу в Инстаграме навсегда

Больше года назад я удалил свой аккаунт в Instagram. Так вышло: надоело следить за бесполезными и однообразными постами, смотреть новости каких-то знакомых, о которых я и не вспоминаю, меня мало интересуют, а о своих близких друзьях я и так знаю абсолютно всё. Кроме того, Instagram превратился в базар, где все хотят хайпануть, репостнуть очередное глупое видео из TikTok или попросту следят за кем-то с левого аккаунта. Меня не устраивало такое положения — пришло время для отдыха. Но удалять страницу временно — весьма бессмысленно. Она восстановится при случайном входе, а потом затянет вас обратно. Сегодня расскажу вам как удалить страницу навсегда, зачем удаляют Инстаграм и почему восстановить страницу в Инстаграм после длительного отсутствия иногда полезно.

Зачем удалять Инстаграм

Многие мои знакомые жалуются на то, что Instagram уже давно не тот: соцсеть стала токсичной, фотографии отошли на второй план, а сам сервис превратился в способ заработка. Грустно ли это? Не знаю, наверное, это норма для умирающих соцсетей. Учитывая то, как часто читатели нашего Telegram-чата пишут о желании удалить страницу и больше там не появляться, возможно, там и вправду нечего делать.

Скроллинг ленты засасывает, а бесконечные сториз, выстраивающиеся пунктирной линией, смотреть можно бесконечно. Только через какое-то время понимаешь, что потратил время зря и ничего нового не узнал. Можно удалить Instagram с телефона, но это не помогает: знакомые все время кидают ссылки на видео, в результате чего открывается мобильная версия, а страница восстанавливается. И так по кругу. Некоторым помогает временное удаление страницы в Instagram — взять перерыв тоже полезно.

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Как на время удалить Инстаграм аккаунт

Если хотите на время покончить с зависимостью от Instagram, то вам точно стоит попробовать удалить свой аккаунт на время. Сделать это можно через веб-версию с компьютера или с телефона.

Зайдите в свой аккаунт в Instagram через браузер и откройте «Редактировать профиль».

Пролистайте страницу и выберите «Временно отключить аккаунт».

Instagram просит указать причину блокировки. Выберите причину и введите пароль.

Временно удаленный профиль будет скрыт от других пользователей. Чтобы восстановить страницу, нужно заново зайти в нее через приложение или веб-версию Instagram. Стоит отметить, что временно удалять аккаунт в Instagram можно не чаще раза в неделю.

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Как удалить Инстаграм навсегда

Согласен, удалять страницу в Instagram, которая не один год собирала лайки, просмотры, фотографии, которых, возможно уже нет в Галерее, достаточно сложно и грустно. Но это важный шаг для того, чтобы бороться с зависимостью от социальных сетей. Сохраните фотографии и не жалейте об удаленной страничке — это всего лишь виртуальное пространство, которое ровным счетом не значит ничего. Рассказываем, как удалить страницу в Инстаграм навсегда.

В приложении Instagram перейдите в Настройки и выберите «Помощь».

Выберите «Справочный центр» и введите в поиске «Удалить аккаунт».

Выберите «Удаление аккаунта» и откройте « Как удалить свой аккаунт в Instagram ».

». Укажите причину удаления из списка и нажмите «Готово».

Введите пароль от своей странички.

Ваш аккаунт будет удален ровно через месяц. Если передумали, до зайдите в него до даты удаления.

К счастью, я совершенно забыл про свой Instagram-аккаунт, и он удалился бесследно. Жалею ли я? Ни капли. Я год отдыхал от него, но пару дней назад понял, что пора вернуться в Instagram.

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Как вернуться в Инстаграм после перерыва

Сентябрь этого года круто изменил мою жизнь. Я начал жить один, обзавелся умными устройствами, пересмотрел свои взгляды на будущее. В общем, изменения в жизни на все 180 градусов. Перед тем, как окончательно понять, насколько все изменилось, прошло три с половиной месяца, в результате чего я понял, что мне, наверное, лучше вернуться в Instagram. Почему так? Во-первых, я занимался спортом и следил за питанием и собственным самочувствием с помощью смартфона и других умных устройств.

Во-вторых, и вправду стал выглядеть заметно лучше благодаря этим привычкам, в результате чего появилось множество классных фотографий (хоть я и не фанат камеры, селфи и фотоснимков). В-третьих, кажется, спустя почти два года приходит осознание того, что время от времени есть, что показать. А еще понимаешь, что в большей степени Instagram нужен для публикации собственных фото, а не просмотра чужих сториз или Reels. Я уже рассказывал, как отказался от VK — очередное доказательство того, что отдых от соцсетей меняет людей.

А если вам нет дела до Instagram, то обязательно узнайте, почему вам нужна Яндекс.Станция в качестве подарка самому себе на Новый год!