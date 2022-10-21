Как правильно чистить прозрачный чехол для смартфона

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Иван Герасимов 0

Несмотря на то, что на рынке аксессуаров для смартфона есть масса самых разных вариантов, многие пользователи все равно чаще всего приобретают прозрачные силиконовые чехлы. Это наиболее универсальный и недорогой аксессуар для смартфона: он не уродует смартфон, защищает от падений, легко снимается и стоит копейки. Можно было бы назвать силиконовый чехол идеальным, но это не так: со временем он начинает желтеть, а если носить его долго и не снимать, можно через годик-другой заметить, что он превратился в коричневый. Не спешите его выбрасывать — есть несколько способов почистить прозрачный чехол для телефона.

Разбираемся, каким веществом лучше чистить силиконовые чехлы, когда они желтеют

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Как почистить силиконовый чехол от телефона

Одна из причин, по которой силиконовый чехол желтеет — соприкосновение с поверхностями и кожей рук, которые все равно покрыты грязью или жиром. Вещество плотно проникает в силиконовый аксессуар и продолжает копиться там со временем. Одним из самых лучших средств, которое вы можете использовать для очистки, является моющее средство для посуды — оно очищает поверхность от жира и других остатков, но не портит сам материал.

Моющее средство — один из самых безобидных способов очистить чехол

  • Наберите небольшую мыльную ванну в раковине или тазике, добавив туда немного моющего средства.
  • Хорошенько размешайте жидкость, чтобы остатки моющего средства не оставались на дне.
  • Возьмите старую зубную щетку, окуните в раствор, после чего почистите чехол со всех сторон. Не забывайте про отверстия для камеры, динамиков и зарядки.
  • В процессе окунайте чехол в раствор, чтобы смыть остатки.
  • Слейте грязную воду и хорошенько промойте чехол водой, чтобы смыть остатки моющего средства.

Протрите чехол насухо полотенцем и оставьте, чтобы он высох наверняка. Мокрый чехол нельзя надевать на смартфон.

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Как отмыть прозрачный чехол от желтизны

Наиболее универсальный способ очистки прозрачного чехла — использование пищевой соды, которую, как известно, покупают 1-2 раза в жизни. Это вещество отлично очищает поверхности от въевшейся грязи благодаря абразивности: помимо чехлов вы можете спокойно отбелить даже старые кроссовки! Что нужно делать?

Сода — еще один способ почистить прозрачный чехол от желтизны

  • Положите чехол на тряпочку или полотенце, так как придется его чистить.
  • Посыпьте корпус содой: начните с одной стороны.
  • Возьмите старую зубную щетку, намочите ее и начните втирать соду в корпус и вокруг него. Делайте это до тех пор, пока порошок не превратится в пасту.
  • Уделяйте внимание наиболее пожелтевшим местам и добавляйте еще соды при необходимости. Когда закончите, смойте соду под краном.
  • После этого повторите процедуру, но уже с другой стороны чехла, а потом смойте водой.

Убедитесь, что сода смыта — только после этого вытирайте корпус салфеткой, иначе рискуете поцарапать его. Хорошо высушите его.

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Можно ли очистить силиконовый чехол уксусом

Уксусом можно чистить чехол только в совокупности с содой

Уксус и сода — два лучших вещества для чистки одежды и других предметов. Преимущество уксуса для очистки чехла в том, что он проникает в любой материал, удаляя налет, а также дезинфицирует поверхности. Минус — оставляет довольно резкий запах, который долго выветривается. Учтите, что в очищаемом вами чехле не должно быть металлических вставок, иначе они подвергнутся коррозии.

  • Положите чехол в большую чашу или миску.
  • Посыпьте корпус двумя столовыми ложками соды и сверху налейте одну чашку уксуса или больше, чтобы чехол был полностью в жидкости.
  • Оставьте пропитаться на пару часов и промойте водой по истечении времени. Не забудьте протереть аксессуар и просушить его досуха.

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Что делать, если чехол пожелтел

Помимо вышеперечисленных веществ есть еще два с более серьезным составом: спирт и отбеливатель. Есть инструкции, в которых сообщается, что спирт помогает отмыть прозрачный чехол, но подтвердить этого не могу: пробовал много раз, но желтизна осталась. Кроме того, на аксессуаре могут остаться светлые пятна, поэтому его можно будет смело выбросить.

А вот отбеливатели и другие агрессивные вещества лучше не использовать

Помимо спирта, пользователи иногда прибегают к помощи отбеливателя: пользоваться им также не стоит, так как раствор не только испортит чехол, но еще и при неправильной просушке может разъесть краску на корпусе телефона.

А вот вещества, которые упомянуты в предыдущих пунктах, попробовать стоит. Возможно, отбелить чехол получится не с первого раза, но если все же вам удастся это сделать, не забывайте чистить его хотя бы раз в две недели, чтобы он дольше оставался чистым.

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Тем не менее, есть вероятность, что вернуть былой блеск чехлу не получится. Так что, прикупите парочку новых и не забывайте чистить их время от времени, чтобы они выглядели свежо.

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