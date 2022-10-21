Как правильно чистить прозрачный чехол для смартфона

Несмотря на то, что на рынке аксессуаров для смартфона есть масса самых разных вариантов, многие пользователи все равно чаще всего приобретают прозрачные силиконовые чехлы. Это наиболее универсальный и недорогой аксессуар для смартфона: он не уродует смартфон, защищает от падений, легко снимается и стоит копейки. Можно было бы назвать силиконовый чехол идеальным, но это не так: со временем он начинает желтеть, а если носить его долго и не снимать, можно через годик-другой заметить, что он превратился в коричневый. Не спешите его выбрасывать — есть несколько способов почистить прозрачный чехол для телефона.

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Как почистить силиконовый чехол от телефона

Одна из причин, по которой силиконовый чехол желтеет — соприкосновение с поверхностями и кожей рук, которые все равно покрыты грязью или жиром. Вещество плотно проникает в силиконовый аксессуар и продолжает копиться там со временем. Одним из самых лучших средств, которое вы можете использовать для очистки, является моющее средство для посуды — оно очищает поверхность от жира и других остатков, но не портит сам материал.

Наберите небольшую мыльную ванну в раковине или тазике, добавив туда немного моющего средства.

Хорошенько размешайте жидкость, чтобы остатки моющего средства не оставались на дне.

Возьмите старую зубную щетку, окуните в раствор, после чего почистите чехол со всех сторон . Не забывайте про отверстия для камеры, динамиков и зарядки.

. Не забывайте про отверстия для камеры, динамиков и зарядки. В процессе окунайте чехол в раствор, чтобы смыть остатки.

Слейте грязную воду и хорошенько промойте чехол водой, чтобы смыть остатки моющего средства.

Протрите чехол насухо полотенцем и оставьте, чтобы он высох наверняка. Мокрый чехол нельзя надевать на смартфон.

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Как отмыть прозрачный чехол от желтизны

Наиболее универсальный способ очистки прозрачного чехла — использование пищевой соды, которую, как известно, покупают 1-2 раза в жизни. Это вещество отлично очищает поверхности от въевшейся грязи благодаря абразивности: помимо чехлов вы можете спокойно отбелить даже старые кроссовки! Что нужно делать?

Положите чехол на тряпочку или полотенце, так как придется его чистить.

Посыпьте корпус содой: начните с одной стороны.

Возьмите старую зубную щетку, намочите ее и начните втирать соду в корпус и вокруг него. Делайте это до тех пор, пока порошок не превратится в пасту.

Уделяйте внимание наиболее пожелтевшим местам и добавляйте еще соды при необходимости. Когда закончите, смойте соду под краном.

После этого повторите процедуру, но уже с другой стороны чехла, а потом смойте водой.

Убедитесь, что сода смыта — только после этого вытирайте корпус салфеткой, иначе рискуете поцарапать его. Хорошо высушите его.

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Можно ли очистить силиконовый чехол уксусом

Уксус и сода — два лучших вещества для чистки одежды и других предметов. Преимущество уксуса для очистки чехла в том, что он проникает в любой материал, удаляя налет, а также дезинфицирует поверхности. Минус — оставляет довольно резкий запах, который долго выветривается. Учтите, что в очищаемом вами чехле не должно быть металлических вставок, иначе они подвергнутся коррозии.

Положите чехол в большую чашу или миску.

Посыпьте корпус двумя столовыми ложками соды и сверху налейте одну чашку уксуса или больше, чтобы чехол был полностью в жидкости.

Оставьте пропитаться на пару часов и промойте водой по истечении времени. Не забудьте протереть аксессуар и просушить его досуха.

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Что делать, если чехол пожелтел

Помимо вышеперечисленных веществ есть еще два с более серьезным составом: спирт и отбеливатель. Есть инструкции, в которых сообщается, что спирт помогает отмыть прозрачный чехол, но подтвердить этого не могу: пробовал много раз, но желтизна осталась. Кроме того, на аксессуаре могут остаться светлые пятна, поэтому его можно будет смело выбросить.

Помимо спирта, пользователи иногда прибегают к помощи отбеливателя: пользоваться им также не стоит, так как раствор не только испортит чехол, но еще и при неправильной просушке может разъесть краску на корпусе телефона.

А вот вещества, которые упомянуты в предыдущих пунктах, попробовать стоит. Возможно, отбелить чехол получится не с первого раза, но если все же вам удастся это сделать, не забывайте чистить его хотя бы раз в две недели, чтобы он дольше оставался чистым.

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Тем не менее, есть вероятность, что вернуть былой блеск чехлу не получится. Так что, прикупите парочку новых и не забывайте чистить их время от времени, чтобы они выглядели свежо.