Правда ли, что живые обои разряжают смартфон

В один момент в смартфонах появились живые обои, которые моментально делали интерфейс приятнее, из-за чего телефон элементарно хотелось чаще брать в руки и просто крутить экран вперед-назад, лишь бы полюбоваться новой заставкой. В iOS живые обои появились позже остальных операционных систем, а пропали — раньше: в новой версии операционки пользователи не могут установить живые фото на экран. Тем не менее, пользователи любят живые обои, но в то же время их беспокоит быстрая разрядка смартфона. Предлагаю разобраться, разряжают ли живые обои батарею.

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Как влияют живые обои на телефон

Как вы знаете, статичные фоновые рисунки расходуют заряд батареи, но делают это крайне медленно и не на всех телефонах: фокус с установкой черных обоев работает только на моделях с OLED-экранами, кристаллы которых излучают свет по отдельности. Если на телефоне установлены черные обои, то расход энергии снизится в среднем на 10-15% в зависимости от установленного уровня яркости.

В IPS-экране черный фон никак не повлияет на расход энергии, так как он подсвечивается полностью. На смартфонах с OLED-экранами вам помогут не только черные обои, но и просто изображения, где большую часть составляют темные цвета. А вот светлые или полностью белые заставки разряжают батарею быстрее.

Тем не менее, даже какой-либо рисунок, установленный на заставке, тратит не так уж много энергии в отличие от живых обоев, которые представляют собой анимацию, состоящую из нескольких кадров. Для ее воспроизведения смартфон задействует графический процессор, что влияет на батарею. Обратите внимание, что даже старые мобильные телефоны, на которых установлены живые обои с анимацией и прорисовкой, разряжаются быстрее — это я заметил еще во времена, когда пользовался Sony Ericsson W200.

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На смартфонах живые обои потребляют примерно до 5% заряда за день — ничтожно мало, особенно по меркам современных аккумуляторов на 4-5 тысяч мА*ч. В некоторых смартфонах Always On Display может расходовать больше энергии, но все зависит от методики, по которой производитель создавал эту функцию. В iPhone, например, за это отвечает отдельный сопроцессор Display Engine, который снижает частоту обновления экрана до 1 Гц.

Добавьте к этому то, что живые обои тратят энергию только когда они открыты или ими пользуются, так как некоторые активны исключительно в момент касания. Вы когда-нибудь видели, чтобы смартфон оставляли с постоянно включенным экраном, который еще и не заблокирован? Я — нет. В 2022 году пользователи настолько часто включают и выключают экран без повода, что, похоже, это еще больше разряжает аккумулятор телефона, нежели анимированная заставка. Но некоторые живые обои разряжают телефон быстрее.

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Вредны ли живые обои для телефона

Есть несколько видов живых обоев для смартфона: они по-разному влияют на заряд батареи из-за способа разработки, а также из-за разного расхода ресурсов.

Живые обои, созданные на игровом движке — это изображение с большим объёмом ресурсов, которое весит достаточно много, так как за основу берут видео из компьютерной игры. Иначе анимация не будет двигаться плавно и с рывками.

Интерактивные обои, которые работают за счет касаний экрана или при помощи датчиков. Из-за этого они расходуют больше всего энергии, так как задействуют сенсоры, экран и даже вибромоторчик для тактильного отклика.

Однако проблема в том, что на скорость разрядки смартфона влияет еще и качество обоев. Если они хорошо оптимизированы под работу системы, то пользователь не заметит, что смартфон быстро разряжается. Некачественные обои могут быть прорисованы хорошо, но будут разряжать батарею в фоновом режиме и даже при выключенном экране.

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Можно подумать, что это проблема дешевых смартфонов, но подобное встречается и в других ценовых сегментах — достаточно лишь взглянуть в раздел «Питание», где отображается расход батареи. Если после установки обоев расход батареи увеличился, то их лучше отключить или заменить на другие. Обратите внимание, что живые обои должны потреблять не более 5% заряда!

Как видите, в основном, живые обои незначительно разряжают батарею смартфона, но скорость разрядки может увеличиваться из-за низкого качества анимации и способа ее создания. А еще вы можете проверить производительность смартфона довольно простыми методами — о том, как это сделать, читайте в нашей статье.