5 признаков, что вам пора купить новый смартфон

Споры о том, как часто надо менять смартфон, не позволяют прийти к единому мнению. Одни покупают новый девайс сразу после выхода следующего поколения, вторые придерживаются цикла раз в 2-3 года, а кто-то осуществляет замену только после поломки или потери старого устройства. Я же считаю, что подход должен быть индивидуальным и зависеть от личных потребностей пользователя. Одновременно с этим есть по меньшей мере 5 факторов, заставляющих купить новый смартфон. Если вы столкнетесь с одной из описанных далее проблем — обязательно присмотритесь к обновке, не дожидаясь, когда аппарат полностью выйдет из строя.

Почему греется телефон

Смартфоны подходят для решения широкого круга задач, каждая из которых требует определенного количества ресурсов. К примеру, переписка в мессенджере или веб-серфинг — это довольно простое действие, практически не нагружающее процессор. А вот гейминг и монтаж видео — ресурсоемкие задачи, неминуемо вызывающие нагрев корпуса даже на относительно новом девайсе.

Приложения, установленные на вашем устройстве, постоянно обновляются и обзаводятся новыми функциями. Поэтому старому процессору приходится задействовать больше ресурсов для выполнения поставленных задач, из-за чего и возникает нагрев. Если вы заметили, что телефон стал греться всякий раз, как вы берете его в руки и, например, просто смотрите видео на YouTube, задумайтесь о замене устройства. А пока вы выбираете смартфон, воспользуйтесь одним из нескольких методов решения проблемы излишнего нагрева. Возможно, она связана не с устареванием процессора и износом термопасты, а с плохой оптимизацией гаджета или нарушением условий эксплуатации.

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Недостаточно памяти Андроид

Вместе с повышением системных требований приложений растет их размер. Вы можете заметить, что программа, установленная пару лет назад, сегодня весит в несколько раз больше. Конечно, это может быть вызвано лишним кэшем приложений, который удается очистить без потери важных данных. Правда, растет не только сам размер софта, но и количество потребляемого контента. Поэтому рано или поздно вы все равно заметите, что закончилась память на телефоне. В подобной ситуации можно удалить лишние данные и мусор, однако это лишь оттянет процесс замены смартфона.

В 2019 году золотой серединой считался накопитель на 64 ГБ, а сегодня многим пользователям оказывается мало и 128 ГБ, ведь только операционная система на современных устройствах порой занимает до нескольких десятков гигабайтов. Если вы почувствуете, что больше нет возможности идти на компромиссы, удаляя приложения ради установки новых, просто купите новый смартфон. С высокой долей вероятности за те же деньги вы получите устройство с объемом памяти, двукратно превосходящим показатели действующего аппарата.

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Телефон быстро разряжается

Повышение системных требований приложений и регулярные обновления операционной системы заставляют девайс использовать больше ресурсов, чем на момент покупки устройства. Из-за этого тормозит телефон, а еще — он быстрее разряжается из-за устаревшего техпроцесса чипсета вашего гаджета.

Плюс ко всему каждый аккумулятор со временем теряет свою номинальную емкость. Поэтому даже советы по энергосбережению не помогают решить проблему. Единственно верным выходом из ситуации становится покупка нового смартфона, и никуда от этого не деться. Если своевременно не заменить устройство, в какой-то момент заряд будет в прямом смысле таять, и вы не сможете открыть навигатор или совершить звонок, когда появится такая необходимость.

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Не приходят обновления

Производители стараются поддерживать актуальность своих устройств через обновления Андроид. Они добавляют полезные функции, а еще прокачивают систему защиты, анализируя недавно появившиеся угрозы. О том, как обновить Андроид, вы можете прочитать здесь, но все равно важно заметить: апдейты приходят в течение определенного временного промежутка. Как правило, это 2-3 года с момента выхода смартфона. Далее — вы будете сидеть на голодном пайке с завистью поглядывая на фишки Android 13 и более новых операционных систем.

Даже если вам нет никакого дела до функциональных возможностей смартфона, отсутствие обновлений нередко становится причиной различных багов, так как каждый апдейт оптимизирует тот или иной аспект работы устройства.

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Не устанавливается приложение

Если на ваш телефон не приходят обновления, в определенный момент вы столкнетесь с проблемами при установке приложений. Так, на странице программы в Google Play может появиться сообщение «Не поддерживается на вашем устройстве». Это значит, что, либо на телефоне используется старая версия операционной системы, либо сам аппарат не входит в список поддерживаемых устройств по причине своего морального устаревания.

Проблема установки приложений проявляется по-разному, а потому может быть решена выполнением нескольких простых действий. Но тот факт, что вашему смартфону уже несколько лет, заставляет рассматривать именно его устаревание в качестве основной причины возникновения неполадок.