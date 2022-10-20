Сравниваем Google Pixel 7 и Samsung Galaxy S22. Самые близкие телефоны

Последний флагман Google наконец-то вышел, и хотя это не гигантский скачок вперед по сравнению с Pixel 6, новинка все равно является впечатляющим телефоном, по крайней мере, на бумаге. Учитывая время его запуска, ожидается, что Pixel 7 будет конкурировать с некоторыми из лучших флагманов 2023 года. Однако сейчас мы можем сравнить его с достойнейшими представителями 2022 года, например, с Samsung Galaxy S22. Многим сравнение покажется неоднозначным, но в этом и есть принцип объективности, которого мы будем стараться придерживаться.

Pixel 7 или Galaxy S22

Google Pixel 7 и Samsung Galaxy S22 представляют собой флагманские телефоны начального уровня, что делает их сравнение уместным.

Внешний вид смартфонов

Говорят, внешность — это еще не все, но она определенно важна. Samsung, казалось, всегда делала все возможное в отношении дизайна, чего Google не понимала до серии Pixel 6. В этом году язык дизайна не поменялся, и это очень хорошо — смартфон по-прежнему узнаваем. Как по мне, то он выглядит просто великолепно благодаря глянцевому корпусу, двухцветной цветовой гамме, плоскому дисплею и уникальному выступу камеры.

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И Galaxy S22, и Pixel 7 имеют дизайн, похожий на предыдущие поколения с небольшими изменениями. Например, у Pixel 7 есть козырек камеры, который покрыт в основном алюминием, заменяя стекло Pixel 6. Таким образом, открыты только датчики камеры, что позволяет не беспокоиться из-за того, что стекло будет разбито при падении.

Для Galaxy S22 отличия минимальны. Стороны, например, намного более плоские, что на самом деле придает телефону довольно приятный внешний вид. В этом поколении грани больше напоминают iPhone, чем что-то другое. Задняя панель Galaxy S22 имеет матовое стекло, которое не очень скользкое, в отличие от того, что использовано в Pixel 7. А еще на матовом стекле почти незаметны отпечатки пальцев.

Самый красивый телефон

Одно из мест, где выигрывает Galaxy S22, это варианты цвета. Pixel 7 делает смартфоны достаточно простыми с черным, белым и желтым цветом. Козырек камеры окрашен в серый, серебристый и золотой цвета, немного отличающийся от остальной части корпуса. Тем не менее, нет обширного списка цветов на выбор, а существующие либо скучные, либо просто уродливые.

Между тем, Galaxy S22 выпускается в нескольких базовых цветах, в том числе в красивом зеленом, который в зависимости от освещения переливается синим. Есть также несколько эксклюзивных цветовых решений, которые можно купить непосредственно у Samsung (но не в России), что дает потребителям множество вариантов телефона, соответствующего их самым требовательным предпочтениям.

Наверное, это самый красивый бюджетный телефон.

Скорость работы Pixel и Samsung

Теперь, когда мы закончили судить о книге по обложке, давайте поговорим об оборудовании и спецификациях. Оба этих телефона были запущены с новейшими чипсетами своего времени. Для Galaxy S22 это был Snapdragon 8 Gen 1, а Pixel 7 получил совершенно новый чип Tensor G2.

Snapdragon 8 Gen 1, который начал устанавливаться в телефоны в начале 2022 года, имел свои проблемы, особенно с перегревом. Но несмотря на это Galaxy S22 по-прежнему быстр и хорошо работает даже во время игр. А перегрев не является только его проблемой. Это беда многих современных телефонов на ”универсальных” процессорах.

Новый чип Tensor G2, по-видимому, представляет собой итеративное обновление оригинального Tensor. Поэтому Pixel 7 должен работать превосходно, поскольку это собственная разработка Google. Аппаратная гармония хорошо сработала для серии Pixel 6, поэтому мы не ожидаем здесь никаких провалов.

Когда дело доходит до характеристик на бумаге, Galaxy S22 имеет некоторое преимущество перед Pixel 7. Например, дисплей Samsung чуть меньше и более удобен в использовании, но Galaxy S22 поддерживает частоту обновления 120 Гц, что быстрее, чем 90 Гц Pixel 7. Из-за этого прокрутка и анимация на его дисплее должна быть более плавной. Galaxy S22 также имеет дополнительный датчик камеры на задней панели для телефотосъемки, но об этом позже.

Pixel 7, вероятно, выигрывает в отношении времени автономной работы, учитывая его большую батарею емкостью 4355 мАч. Но Galaxy S22 будет заряжать свою батарею намного быстрее благодаря зарядке 25 Вт. Pixel 6 Pro — один из флагманов с самой медленной зарядкой и тут прорыва ждать не стоит.

Что касается возможностей подключения, эти телефоны очень похожи, поддерживают все разновидности 5G, NFC и Bluetooth 5.2. Тем не менее, Pixel повышает ставку с Wi-Fi 6E, в то время как Galaxy S22 имеет только Wi-Fi 6. Но вряд ли сейчас это та разница, на которую стоит обращать больше внимание.

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У какого телефона камера лучше

Камеры этих телефонов на бумаге очень похожи. Оба имеют 50 Мп основные датчики и 12 Мп сверхширокоугольники. Однако у Pixel 7 есть досадный недостаток из-за отсутствия специального телеобъектива, а это означает, что вам придется полагаться исключительно на цифровой зум.

По моему опыту, Galaxy S22 делает вполне адекватные снимки. Они детализированные и достаточно яркие, но не слишком. Хотя Google действительно преуспела в своей вычислительной фотографии. И теперь, когда компания наконец-то внедрила новые сенсоры с более высоким разрешением, у нее появилось гораздо больше пикселей для создания качественных изображений. Фотографии, сделанные с помощью Pixel 6 Pro, имеют большую глубину, и если Pixel 7 продолжает его идеи, то телефон получится просто отличный.

Чтобы компенсировать нехватку телеобъектива, в Pixel 7 есть Super Res Zoom. Многие тесты показывали, что эта функция может не отставать от оптического сенсора Galaxy. Тем не менее, хотя зум Super Res Zoom в Pixel 7 может достигать только 8-кратного увеличения, он должен быть достаточно хорошим по сравнению с 3-кратным оптическим увеличением S22. Но это только в том случае, если вы готовы обойтись без 30-кратного модуля Galaxy S22. С ним точно не сравнится никакое цифровое увеличение.

В дополнение к Super Res Zoom Google также предлагает множество функций, таких как Motion Mode, Photo Unblur, Magic Eraser, Face Unblur и множество других функций на основе AI, которые помогут получить наилучшее изображение. Конечно, у Samsung также есть некоторые хитрости в рукаве, такие как ручные режимы фото и видео, Single Take и Object Eraser, но по обработке фотографий с Google сложно будет сравниться кому-либо.

Samsung сосредоточилась на улучшении качества ночных фотографий и сильно преуспела в этом. Тем не менее, Pixel творит чудеса с включенным Night Sight. Седьмое поколение, вероятно, теперь будет работать так же, если не лучше, когда ночные изображения обрабатываются в два раза быстрее.

Какой телефон обновляется дольше всего

Смартфоны Pixel или Galaxy — чемпионы по времени обновления. Они предлагают по пять лет исправлений безопасности и 3 и 4 года обновлений ПО соответственно.

С одной стороны, Galaxy S22 имеет более длительный срок обновлений, но Galaxy S22 выпущен с Android 12, что означает, что он получит только Android 16 и дополнительный год поддержки. Таким образом, хотя Pixel 7 получит на одно обновление ОС меньше, ему все же удастся получить Android 16, поскольку телефон запускается с Android 13 из коробки. То есть по этому показателю смартфоны равны.

Тут куда важнее то, что серия Pixel обычно получала обновления задолго до всех остальных благодаря тому, что их делает Google. Многие функции, представленные в этих обновлениях, обычно гораздо позже развертываются на других телефонах Android, что дает пользователям Pixel возможность первыми попробовать новое интересное программное обеспечение.

Стоит ли покупать Pixel 7

В итоге можно сказать, что Galaxy S22 предлагает отличное программное обеспечение с широкой поддержкой, хорошими камерами и высокой производительностью, и все это в стильном и компактном корпусе. Однако, несмотря на недостатки Pixel, надо признать, что это, вероятно, лучшее соотношение цены и качества.

У Pixel отличные камеры, которые используют программную обработку, чтобы компенсировать отсутствие телеобъектива. Нет никаких сомнений в том, что с мастерством обработки изображений Google трудно сравниться, и Pixel 7, вероятно, предоставит вам одну из лучших возможностей камеры, которые вы могли бы желать на смартфоне.

Мало того, функции искусственного интеллекта Google чрезвычайно удобны сами по себе, так еще и чип Tensor G2 должен обеспечивать стабильную производительность независимо от того, что вы делаете. Не говоря уже о том, что у вас, вероятно, будет гораздо лучшее время автономной работы Pixel, которое очень важно для многих пользователей.

Какой хороший телефон купить на Android

Я рекомендую Galaxy S22 к покупке всем, кто спрашивает меня, какой хороший телефон купить на Android. Pixel я рекомендовал раньше, но сейчас, сразу после выхода ”семерки”, я не спешу говорить о нем. После выхода прошлого поколения было много жалоб. Тогда это было новый процессор, а сейчас Google получила достаточно информации для его доработки. Но все равно, если вы хотите купить именно его, лучше подождите и последите за новостями в нашем Telegram-канале, чтобы не получить телефон, который несколько месяцев будет исправляться обновлениями.

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