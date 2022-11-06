Как правильно настроить уведомления Xiaomi

Уведомления на телефоне играют важную роль, позволяя всегда оставаться в курсе событий. С их помощью вы не пропустите СМС или сообщение в мессенджере, а также вовремя узнаете о пополнении энергии своего игрового персонажа или о выходе свежего материала в новостном приложении. В свою очередь смартфоны Xiaomi предлагают огромное количество настроек уведомлений. Человек, впервые взявший в руки устройство этой компании, запросто может запутаться в параметрах, из-за чего обязательно возникнут какие-нибудь проблемы. Чтобы не столкнуться с подобным, предлагаю разобраться, как настроить уведомления на Xiaomi.

Включить уведомления Xiaomi

Прежде всего отмечу, что все, о чем я сегодня расскажу, будет актуально в том числе для уведомлений Redmi, POCO и Black Shark. Это суббренды Xiaomi, поэтому большинство настроек в них выглядит идентично. Ну а после небольшой вводной части пора узнать, как сделать уведомления на Xiaomi.

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На самом деле все очень просто. Вам даже не нужно принудительно включать уведомления на Xiaomi, так как они работают по умолчанию для каждого приложения, установленного на смартфоне. Это может быть мессенджер, видеохостинг или игра. Во всех случаях оповещения уже включены. Правда, они могут быть принудительно деактивированы в настройках самого приложения. Поэтому для надежности проверьте их.

Не приходят уведомления на Xiaomi

Несмотря на то, что от пользователя, по сути, не требуется выполнения никаких действий для настройки оповещений, многие сталкиваются с проблемой, когда не приходит уведомление на Xiaomi. При возникновении подобной ситуации вы должны проверить активацию пушей в настройках проблемного приложения. Если не поможет — вот вам инструкция, как решить проблему:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Выберите программу, от которой не приходят уведомления на Xiaomi. Откройте вкладку «Уведомления» и активируйте опцию «Показывать уведомления».

Помимо включения и выключения оповещений в этой вкладке представлены и другие настройки. К примеру, вы можете разрешить метки уведомлений. Тогда, если вы не ознакомитесь с содержимым оповещения, на иконке приложения повиснет значок с количеством непрочитанных сообщений.

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Но сделаем шаг назад. Выбрав программу в списке всех приложений, также необходимо проверить и другие настройки. В частности, во вкладке «Контроль активности» рекомендую установить «Умный режим», а лучше — «Нет ограничений». Ну а во вкладке «Другие разрешения» обязательно проверьте, чтобы была активна функция «Постоянные уведомления». Если проблема останется — прочитайте наш материал с универсальной инструкцией, помогающей решить проблему, когда не приходят уведомления на телефон.

Как настроить уведомления на Xiaomi

Уведомления Xiaomi имеют массу дополнительных настроек, которые позволяют адаптировать этот визуальный интерфейс под свои нужды. Для обращения к ним сделайте следующее:

Откройте настройки Xiaomi. Перейдите в раздел «Уведомления и Центр управления» (на старых версиях MIUI называется просто «Уведомления»). Выберите интересующую опцию.

Содержание раздела может отличаться в зависимости от версии MIUI и особенностей самого смартфона. Сначала разберем базовые настройки, присутствующие на каждой модели без исключения:

Экран блокировки. Здесь вы можете разрешить или запретить показ уведомлений от отдельных приложений на заблокированном экране. Также допускается изменение формата оповещений (например, чтобы текст уведомления был скрыт).

Здесь вы можете разрешить или запретить показ уведомлений от отдельных приложений на заблокированном экране. Также допускается изменение формата оповещений (например, чтобы текст уведомления был скрыт). Всплывающие уведомления. Этот пункт отвечает за показ оповещений не только в строке состояния, но и во всплывающем окне поверх открытого в данный момент приложения.

Этот пункт отвечает за показ оповещений не только в строке состояния, но и во всплывающем окне поверх открытого в данный момент приложения. Метки. Здесь вы можете включить или выключить отображение меток, свидетельствующих о наличии непрочитанных уведомлений, на иконках каждого отдельно взятого приложения.

Здесь вы можете включить или выключить отображение меток, свидетельствующих о наличии непрочитанных уведомлений, на иконках каждого отдельно взятого приложения. Уведомления приложений. Пункт для быстрого разрешения и запрета на показ уведомлений. Настраивается для каждого приложения по отдельности.

Пункт для быстрого разрешения и запрета на показ уведомлений. Настраивается для каждого приложения по отдельности. Шторка уведомления. Данный пункт меню позволяет выбрать дизайн оповещений в шторке (либо в стиле MIUI, либо в стиле Android).

Это далеко не все настройки уведомлений на Xiaomi. Далее обратимся к дополнительным параметрам, которые либо отсутствуют в рассматриваемом разделе меню, либо поддерживаются ограниченным количеством устройств.

Шторка уведомлений Xiaomi

После обновления до MIUI 12 смартфоны китайского производителя получили доступ к новому элементу интерфейса — Центру управления. С его появлением изменилась сама суть, как посмотреть уведомления на Xiaomi. Если раньше они отображались под переключателями Bluetooth, фонарика и других параметров, то теперь значки находятся в новом меню.

Свайп вниз от правой части экрана на MIUI 12 и выше приводит к запуску Центра управления — места, где собраны все переключатели. Чтобы открыть шторку уведомлений Xiaomi, нужно провести пальцем от левого края.

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Если у вас установлена MIUI 12 и выше, но по умолчанию отображается классическая шторка, ее можно изменить. Для этого откройте раздел настроек «Уведомления и Центр управления», а во вкладке «Стиль Центра управления» выберите понравившийся вариант.

Многие пользователи не могут привыкнуть к внешнему виду Центра, но пока Xiaomi дает возможность его отключить. Не исключено, что в новых версиях MIUI опция будет заблокирована. Поэтому советую привыкать к Центру управления. Он удобен, а переключение между ним и шторкой осуществляется легким движением пальца вправо.

Эффект уведомления Xiaomi

Очень полезной фишкой был индикатор уведомлений на Xiaomi. Это небольшой светодиод, расположенный на лицевой панели, который начинает мигать, если на смартфон пришло оповещение, но вы не успели его прочитать. Теперь, когда экраны стали безрамочными, от данного компонента было решено избавиться. Но на устройствах с AMOLED-матрицами появилась альтернатива — эффект уведомления Xiaomi.

Это специальная анимация, сопровождающая каждое оповещение. Она активируется через соответствующую вкладку в разделе настроек «Уведомления и Центр управления». Проверьте, есть ли она у вас. Если нет — активируйте опцию «Пробуждать для показа уведомлений», расположенную в разделе «Блокировка экрана».

Данная функция является своего рода заменой красочному эффекту. С ее помощью вы увидите оповещение даже в том случае, если на телефоне активирован беззвучный режим. И, раз уж я об этом сказал, пора поговорить о звуках уведомлений Xiaomi и Redmi.

Звук уведомления Xiaomi

Каждое оповещение может сопровождаться не только анимацией, но и звуковым сигналом с вибрацией. Для регулировки этих параметров нужно обратиться к разделу настроек «Звук и вибрация». Здесь вы найдете пункт «Уведомления», где можно выбрать звуковой сигнал на все оповещения.

Громкость уведомлений Xiaomi регулируется при помощи ползунка «Мелодия». При желании вы можете убрать звук или вибрацию для оповещений от отдельно взятой программы. Нужно просто вернуться в раздел настроек приложения. О том, как это сделать, я уже рассказывал при описании проблемы, когда не приходят уведомления на Xiaomi.

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Как отключить уведомления на Xiaomi

В заключение несколько слов о, возможно, главном вопросе, который вас интересует — как убрать уведомления Xiaomi. В этой ситуации можно пойти несколькими путями. Во-первых, советую деактивировать функцию «Показывать уведомления» в настройках приложения. Во-вторых, можно включить режим «Не беспокоить», чтобы заглушить пуши. Но проще всего отключить уведомления через шторку.

Увидели лишнее оповещение — задержите на нем палец, после чего нажмите на кнопку в виде колокольчика. Если все сделать верно, то уведомления от выбранного приложения больше поступать не будут. В случае, когда требуется заблокировать пуши сразу для нескольких программ, рекомендую поочередно открыть разделы настроек «Уведомления и Центр управления» и «Уведомления приложений». Здесь вы найдете переключатели, которые помогут быстро отключить оповещения на телефоне.