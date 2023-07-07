Как правильно пользоваться кабелем для зарядки и не сломать его. Спорим, вы об этом даже не думали?

Кабель для зарядки телефона — это один из самых популярных аксессуаров, который есть у каждого из вас. Его востребованность объясняется не только необходимостью постоянно восстанавливать энергию гаджета, но и отсутствием хоть какой-то надежности. Провод постоянно рвется, что вынуждает нас покупать новый кабель. Казалось бы, аксессуар стоит копейки, однако найти совместимый провод для быстрой зарядки очень сложно. Поэтому в ваших же интересах защитить кабель. Как — сейчас узнаете.

Почему ломается кабель для зарядки

Чаще всего поломке подвержена та часть кабеля, где он переходит в USB-штекер, который мы вставляем в смартфон или совместимое устройство. Проблема обусловлена постоянным сгибанием провода в этом месте, что в конечном итоге приводит к его деформации.

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Поначалу вы вряд ли заметите подвох, но в один момент провод оголится и больше не сможет выполнять свою функцию. Неприятностей будет много, а тот факт, что компьютер не видит телефон или Андроид не заряжается — это еще цветочки. Оголенный провод представляет опасность прежде всего для вас, ведь стоит однажды не так за него схватиться или пролить жидкость, после чего придется долго сожалеть.

Как пользоваться кабелем USB

Чтобы избежать неприятностей, в первую очередь вы должны знать, как пользоваться кабелем. В этом помогут банальные, но крайне важные рекомендации:

старайтесь не сгибать кабель в местах подключения;

не стоит сильно скручивать кабель, иначе он быстро порвется;

размещайте провод таким образом, чтобы на него нельзя было случайно наступить;

не оставляйте USB-кабель под солнечными лучами и уж тем более держите от него подальше разные жидкости.

Все это очень просто, но на практике мы часто забываем о базовых правилах, ведь шнуром приходится пользоваться несколько раз в день, а кроме контроля его состояния и так много дел. К счастью, снизить риск поломки USB-кабеля можно за счет его модификации в домашних условиях.

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Как защитить кабель для зарядки дома

Наша главная задача — сделать так, чтобы шнур перестал гнуться в самых опасных для его состояния местах. Справиться с задачей вам помогут подручные средства, многие из которых есть дома у каждого человека. Вот несколько вариантов:

обмотайте концы провода изолентой или обвяжите вощеным шнуром;

насадите на кабель термотрубкой, если таковая имеется, и сожмите ее под воздействием высокой температуры;

достаньте пружину из шариковой ручки и наденьте ее на провод.

Откровенно говоря, способы колхозные, да и сам кабель USB после такого апгрейда потеряет привлекательный вид. Однако он будет защищен, а это — главное. Впрочем, существует более рациональный план действий.

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Специальная защита кабеля от повреждений

Китайцы с AliExpress оказались хитрее всех, придумав целую россыпь протекторов для кабелей. Это специальные насадки, которые защищают провод, но в то же время не делают из него экспонат выставки достижений народного хозяйства, и экономят время.

Защита для кабеля

Укрепленный протектор

Защита на весь кабель

Причем цена подобных аксессуаров стартует с отметки 20 рублей. Можно купить одну защиту для кабеля, а можно — целый набор, состоящий из пары десятков протекторов. Тогда вы спасете все провода в своем доме, а еще сделаете одолжение природе, но это не точно.

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Какой надежный кабель для зарядки купить

Как бы то ни было, оптимальное решение — сразу купить надежный кабель USB. Желательно, чтобы он был плетеным, а его штекеры имели Г-образную форму. И, знаете, этим требованиям полностью соответствует кабель UGREEN.

Купить надежный кабель UGREEN

Он поддерживает силу тока 3А и обеспечивает передачу данных на скорости до 480 Мбит/с. Это отличный вариант как для быстрой зарядки телефона, так и для подключения вашего Android-устройства к ПК.