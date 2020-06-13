Почему телефон не заряжается на зарядке

Многие пользователи сталкиваются с ситуацией, когда они вечером поставили почти ”пустой” телефон на зарядку, а утром он просто выключился. Пора выходить из дома, но делать это приходится без телефона, так как зарядить его теперь уже точно не получится. Иногда это носит временный характер и достаточно просто подключиться к зарядке заново, а иногда он вообще не заряжается. Ко мне несколько раз обращались люди с таким вопросом. Есть несколько причин того, почему так происходит, и некоторые из них очень неприятные. Другие попроще и решаются небольшими тратами денег или и вовсе за пару минут времени. Как поступать в такой ситуации — разберем в этой статье.

Проверка зарядки телефона

Первым делом стоит проверить, работает ли вообще розетка, от которой производится зарядка. Как бы это не банально звучало, но в этом есть смысл. Иногда с ними бывают проблемы, но мы даже не знаем об этом.

Если розетка работает, но стоит проверить адаптер питания. Для этого надо или взять другой, или попробовать зарядиться от чего-то другого. Например, от компьютера или внешнего аккумулятора. Если зарядка идет, то дело в адаптере и надо покупать новый. Сломаться он может не только в случае падения, но и без каких-либо внешних механических повреждений. Ему достаточно оказаться в розетке, когда произойдет скачок напряжения.

Нам нужны смартфоны со съёмными аккумуляторами

Еще одной даже более распространенной причиной перебоев с зарядкой являются кабели. Тут может повредиться разъем или даже сами жилы. Особенно часто это происходит в районе штекера. Именно там он наиболее уязвим. Особенно часто такое случается у тех, кто сильно перегибает кабель, постоянно пользуясь телефоном во время зарядки, или просто неаккуратно его выдёргивает, держась не за штекер, а за сам кабель.

Если с другим адаптером питания или от компьютера зарядка не идет, то вероятно дело в кабеле. Поищите другой для проверки. Если его нет, покупайте новый.

Не стоит пользоваться кабелями, у которых есть механические повреждения. Это может привести к удару током и короткому замыканию, которое спалит контроллер питания в телефоне или вообще всю плату.

Можно ли покупать дешевый кабель для зарядки телефона

Я понимаю, что ситуации бывают разными, но я считаю, что покупка дешевого кабеля может привести к еще большим тратам на ремонт или покупку нового смартфона. Я даже сталкивался с таким.

Кабель зарядки не может стоить 50 или 100 рублей даже на Алиэкспресс. Это дешевый кабель, в котором производитель сэкономил просто на всем. Кроме того, что он будет ”дубеть” на холоде, он, скорее всего, быстро сломается. Есть так же риск замыкания, которое выведет из строя нежные компоненты смартфона.

Не стоит экономить и на адаптере питания. Нормальные модели имеют много встроенной электроники, которые регулируют параметры тока так, чтобы батарея заряжалась быстро и безопасно. В дешевых этого нет и в лучшем случае они просто намного быстрее износят батарею. В некоторых случаях они могут вывести ее из строя сразу.

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Лучше всего покупать оригинальные кабели и адаптеры питания у производителя смартфона, но если нет такой возможности или желания, купите что-то, что сделано серьезными брендами, которые занимаются аксессуарами, а не ”ноунэйм” из Китая или подземного перехода. Помните, что то, что продается за 100-150 рублей в переходе, в Китае стоит 20-30 рублей. При такой цене говорить о качестве вообще не приходится. Если повезет, смартфон просто будет заряжаться очень медленно из-за того, что производитель просто сэкономит на толщине жил, но может быть и хуже.

Не стоит пользоваться и дешевыми внешними аккумуляторами. Они вообще не очень хороши для зарядки смартфона, особенно дорогого, но если и покупать его, то лучше взять что-то чуть подороже от именитого производителя.

Очистка гнезда зарядки

Часто именно грязь становится проблемой во время зарядки. Особенно, если штекер стал входить в гнездо хуже или при шевелении провода зарядка то начинается, то прекращается. В подавляющем большинстве случаев эта проблема решается очисткой разъема. Как это сделать, можно легко найти в Интернете. Способы отличаются в зависимости от типа разъема.

Что делать если вздулся аккумулятор телефона

Дело в том, что мы постоянно носим телефон в кармане или сумке, где есть пыль или ворсинки от одежды. С каждой зарядкой они проталкиваются штекером в самую глубь разъема. Со временем слой накапливается очень приличный и доходит даже до того, что не получается вставить кабель на место. В том числе поэтому некоторые чехлы имеют специальную заглушку для разъемов. Пыль собирается не только в гнезде зарядки, но и в разъеме для наушников. Просто именно в зарядке это наиболее заметно.

Плохой аккумулятор в телефоне

Иногда проблема медленной зарядки или ее отсутствия может заключаться в аккумуляторе. Например, если он изношен или поврежден некачественным зарядным устройством.

Иногда еще бывает так, что батарея физически заряжена, но контроллер выдает неверные значения. Иногда он даже может не давать аккумулятору набрать максимальный заряд. В этом случае надо обратиться в сервис или хотя бы ”прогнать” смартфон через тестеры батареи, которые можно легко найти в Google Play по соответствующему запросу.

Еще одним способом решения проблемы, который стоит попробовать перед серьезными вмешательствами, является калибровка аккумулятора. О том, как это сделать, можно прочитать в нашей отдельной статье. Если это не поможет, то, возможно, придется идти в сервис. Особенно, если другие способы устранения проблемы из этой статьи не позволяют решить проблему.

Влияет ли прошивка телефона на скорость зарядки

Иногда такое действительно бывает и зарядка смартфона (в том числе ее скорость) может зависеть от прошивки смартфона или ее правильной работы.

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Радикальным способом решения этой проблемы является полный сброс устройства с полной потерей данных. Как правило, этот пункт находится в настройках. Надо найти раздел ”О телефоне” или ”Система”. Реже он бывает в разделе ”Безопасность”. И там будет ”Сброс”. Надо выбрать тот вариант, который полностью восстанавливает заводские настройки. Только не забудьте сохранить важные данные, так как все будет стерто.

В некоторых случаях это может помочь, но это скорее финальная мера. Если ничего из приведенного выше не помогло, то надо пробовать этот вариант. Если и он не помог, то единственным способом решить проблему станет визит в сервис. Скорее всего, у вас поврежден разъем, контроллер заряда или просто батарея.

На сервисе тоже не стоит экономить. Сервисы ”у метро”, которые ”заменят батарею за 15 минут”, могут создать вам еще больше проблем. Заменить батарею не сложно, но если повреждено железо, оно убьет и новую батарею. Я общался со специалистами, работающими в хороших сервисах, и они мне многое объяснили о том, что есть проблемы, при которых даже новая батарея будет сильно перегреваться и быстро садиться. В итоге она снова износится через пару месяцев, а вы будете думать, что купили некачественный аксессуар. Заплатить лишние 500-700 рублей иногда бывает дешевле, чем потом менять батарею каждые два месяца.

В конце концов, если батарея вышла из строя раньше, чем через полтора-два года, стоит задуматься, что не так с вашим смартфоном. Скорее всего, дело не в батарее.