Как производители дурят нас с зарядкой своих смартфонов

Объем батареи в смартфоне — такой же важный показатель, как, например, камера или 120 Гц экран. Сами подумайте, даже если в телефоне будут самые крутые характеристики в мире, какой в этом толк, если он садится через пару часов. Аккумулятор обеспечивает нам еще одну важную характеристику — мобильность. Смартфон с хорошим аккумулятором без проблем можно зарядить один раз и забыть о подзарядке на ближайшие пару дней. Плюс, в последнее время все больше смартфонов поставляется с быстрой зарядкой. Полчаса зарядки с утра и телефон живет долгое время без проблем — согласитесь, красота? На самом деле все не так-то просто, и я вам сегодня это докажу.

Почему телефон быстро садится и как с этим бороться.

Самая быстрая зарядка смартфона

Самые большие хитрость, на которые идут производители — функция быстрой зарядки. Думаю, что все хоть раз видели в рекламе того или иного смартфона ее упоминание. Причем часто производители показывают нам не скорость зарядки, а цифры ее мощности: 65 Вт, 120 Вт и так далее. Только вот далеко не всегда эти показатели соответствуют действительности.

Часто производители заявляют, что телефон имеет 65 Вт мощности, а на деле оказывается, что смартфон достигает тех самых 65 Вт всего в течение минуты или нескольких минут. Больше вам скажу, иногда в процессе зарядки 65 Вт не достигается вообще.

Чтобы не быть голословным, приведу яркий пример — Xiaomi Mi 10 Ultra. Смартфон вышел в конце лета 2020 года и позиционировался как первый телефон с зарядкой мощностью 120 Вт. Наши зарубежные коллеги протестировали его по полной и пришли к выводу, что о таких цифрах лучше забыть. Максимум заряда, которое получало устройство — 80 Вт.

Но если посмотреть тесты, то выходит, что Xiaomi даже с 80 Вт зарядкой добежал до сотни буквально за 20 минут. Тогда почему бы производителям не сменить рекламную тактику с непонятных для многих цифр на указание времени зарядки. Я думаю, что связано это с недоверием пользователей. Мы часто видим, как компания заявляет до 18 автономности, но по факту выходит сильно меньше. Вот они и перешли на цифры.

Как понять, включена ли быстрая зарядка

Еще одна уловка, к которой часто прибегают производители смартфонов — указывать в характеристиках мощность на блоке питания. В итоге выходит, что само зарядное устройство без проблем вытаскивает из розетки положенные ему 30 Вт, но телефон этого просто не видит.

Экспериментов на эту тему проводилось много. Например, в сентябре 2021 года компания Anandtech провела тесты с новеньким Xiaomi 11T Pro с функцией 120 Вт зарядки. Телефон по правде вытащил из розетки почти максимальную мощность — 115 Вт, но, опять же, смартфон ее не видел. Максимальная скорость, которой он достигал — 97 Вт.

Если вам кажется, что подобное явление — удел исключительно китайских смартфонов, спешу вас расстроить. Новенький Pixel 6 также не отличается честностью своих показателей. Google заявляет зарядку мощностью 30 Вт, в то время как по факту она не поднимается выше 21 Вт. Понятно, что эксперимент проводился с оригинальным зарядным устройством 30 Вт.

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Телефон начал работать хуже. В чем проблема

Думаю, что все в курсе о скандале, произошедшим с компанией Apple. Не так давно яблочную компанию обвинили в том, что они специально снижают мощность процессора при износе аккумулятора. Получается, что с течением времени смартфоны начинают работать хуже? Именно так.

В ходе разбирательств было доказано, что алгоритмы операционки от Apple и правда роняют производительность iPhone, от чего пользоваться таким устройством становится с каждым днем все сложнее. По итогу в компании предложили владельцам замену аккумулятора по цене ниже заявленной и предложили некоторые настройки, дабы избежать такой проблемы. Но сути дела это не меняет.

Стоит ли заряжать телефон до 100

Как определить, что телефон заряжен полностью? Кажется, что все просто. Увидел сотку на дисплее, значит заряжен. Нет, заряжай еще. Но, друзья, оказалось, что все не так очевидно. Опытным путем было доказано, что некоторые смартфоны заряжаются после того, как мы с вами увидим отметку в 100 процентов.

В теории, это может помочь держать батарею в целостности и сохранности. Все, наверное, слышали, что телефон лучше не заряжать до сотни. Но, во-первых, это миф, а во-вторых, такая уловка позволяет щеголять производителям с рекламными роликами. До 100% всего за 20 минут, — как бы не так.

Например, OnePlus 9 Pro рекламировался как телефон, который заряжается до 100% за 29 минут. Однако эксперимент показал, что на деле он заряжается еще 20 минут сверху и в итоге общее время зарядки составляет порядка 49 минут. Как вам разница? Автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже рассказывал, почему не стоит покупать OnePlus 9 Pro, но теперь я на такое устройство даже не посмотрел бы.

Другой пример — Xiaomi Mi 11 Ultra. От 0 до 100% за 36 минут, но по факту время полной зарядки составляет 48 минут, что на 12 минут больше. Apple и Samsung пошли по другому пути. Ни одна из компаний не рекламирует время зарядки от 0 до 100%. Так что их обвинить в этом нельзя.

Можно ли заряжать заряженный телефон.

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